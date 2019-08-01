جريمة

في 7 أيام.. ضبط 85 قضية نصب وتشهير عبر الإنترنت

تحرير:تهامى البندارى ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م
مواقع التواصل الاجتماعي- تعبيرية
مواقع التواصل الاجتماعي- تعبيرية
على مدار أسبوع كامل، نجحت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، في ضبط 85 قضية ابتزاز مادي ونصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت، وتنوعت القضايا ما بين ابتزاز وتهديد، وسب وقذف وتشهير بمواطنين، واختراق وسرقة حسابات، والترويج لأعمال الدجل والشعوذة، فضلا عن انتحال الصفة وجرائم النصب على المواطنين والترويج لبيع أدوية مستوردة، بنطاق عدد من مديريات الأمن، بإجمالي 85 صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي، و85 متهما.
واصلت قطاعات وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة، التي ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، ومكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب لحماية المواطنين. وأسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا
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تعذيب-طفلة-حزن-ندم

الأمومة والطفولة تتصدى لزواج طفلة بكفر الشيخ

تقدم صبري عبدالمنعم، منسق عام الأمومة والطفولة بمحافظة كفر الشيخ، ببلاغ لخط لجنة الطفل، الخميس، حمل رقم 158537-18، مطالبًا بالتدخل السريع والفوري لإيقاف جريمة إتمام زفاف الطفلة تدعى "ش.م.أ"، من مواليد عام 2004، لم يتجاوز عمرها 15 سنة، ومقرر إتمام زفافها يوم 10 من الشهر المقبل وهي ما زالت طالبة بالصف الثالث الإعدادي، وتقرر زفافها على عريسها "م.ب.ع" بمدينة سيدي غازي، مشيرًا إلة أنه من المقرر أنه سيتقدم ببلاغ لنيابة الأحداث بكفر الشيخ لعدم إتمام تلك الزيجة لحين بلوغ العروس السن القانونية المقررة.
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مدير أمن القاهرة يعتمد حركة تنقلات وترقيات الضباط

اعتمد اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة حركة التنقلات والترقيات الجديدة للضباط داخل المديرية، إذ شملت على تعيين اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة واللواء محمد يوسف مدير إدارة البحث الجنائي، واللواء سليمان شتا مديرا لقطاع شرق القاهرة واللواء حازم الديربي مدير مباحث قطاع الشرق وتعيين العقيد وائل غانم مفتش مباحث قطاع شرق القاهرة، كما تضمنت الحركة تعيين العقيد محمد دويدار مفتشا لمباحث السلام، ونقل المقدم كريم البحيرى رئيس مباحث قسم شرطة الشرابية إلى رئيس مباحث قسم المطرية.
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مصرع 6 أشخاص وإصابة 2 أثناء «تطهير بئر» في سوهاج

شهدت قرية شطورة في مركز طهطا بسوهاج واقعة مأساوية، إذ لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران أثناء تطهير بئر مياه خاص بماكينة ري، وتبين استخدامهم "مياه النار" في عملية التطهير؛ ما نتج عنه انبعاث غازات أدت إلى إصابتهم باختناق. تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود بلاغ بوفاة عدد من الأشخاص، وإصابة آخرين في أثناء تطهيرهم بئر مياه بقرية شطورة. انتقل نائب المدير لقطاع الشمال ومأمور مركز شرطة طهطا ومدير إدارة الحماية المدنية وعدد من فرق الإنقاذ البري والنهري ورجال الإسعاف لمحل البلاغ.
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حريق يلتهم 10 منازل وأحواش ماشية في الأقصر (صور)

التهم حريق هائل، اليوم الخميس، 10 منازل وأحواش للماشية في محافظة الأقصر، أسفر عن نفوق العشرات من رؤوس الماشية، بنجع الفتاتيح بمدينة الطود شرق المحافظة، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق، دون خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق. تلقى اللواء أيمن راضى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة النجدة يفيد بنشوب النيران فى عدد من منازل نجع الفتاتيح بمدينة الطود، وعلى الفور وجهه بسرعة السيطرة على الحريق.
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الناشط-السياسي-شريف-الروبى

إطلاق سراح «الروبي وأكسجين» تنفيذا لقرار الجنايات

أفرجت الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، عن كل من شريف الروبي، عضو حركة 6 أبريل، ومحمد أكسجين، تنفيذا لقرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيليهما، بتدابير أمنية احترازية، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما على خلفية اتهامهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ومشاركة جماعة إرهابية في أغراضها، والدعوة لقلب نظام الحكم، واستأنفت نيابة أمن الدولة على قرار المحكمة، ونظرت غرفة المشورة استئناف النيابة، وتم رفضه، وأيدت محكمة الجنايات قرار إخلاء سبيليهما.
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هنسرق البنزينة.. قصة ثراء وسقوط «عفاريت بهتيم»

يوم عمل جديد لمحاسب في محطة وقود بنطاق مركز شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، وصل مقر عمله مبكرا، إذ ينتظره الحدث الأبرز والأهم في اختصاص عمله، إذ سيعكف على مراجعة الحسابات وتجهيز المبالغ المالية المقرر إيداعها حساب مالك المحطة في أحد البنوك، ذلك السيناريو المعتاد الذي يتخلله رحلة متكررة للمحاسب مستقلا سيارته الخاصة "ملاكي" من المحطة إلى البنك الذي يتعامل معه لكن رحلته صبيحة ذلك اليوم لم تكن كسابقيه، انتهت بتعرضه لحادث سرقة بالإكراه كاد يفقد معه حياته على يد عناصر إجرامية خطرة.
جثة-فى-شقة

«خيانة وبرك دماء وجثث».. أبرز 7 جرائم قتل في أسبوع

زوج يقتل زوجته ليلة الدخلة وأخرى تتفق مع عشيقها على قتل زوجها، ومحام يحتجز سمسارة عقارات بمكتبه ليجبرها على توقيع إيصالات أمانة فتلقي بنفسها من شرفة المكتب لتسقط جثة هامدة، وأمين شرطة يطعن زوجته ثم ينتحر في بيت أهلها، ليسقط غارقا في دمائه، جميعها وقائع قتل حفل بها الأسبوع المنصرم من شهر يوليو، بعضها لأسباب تتعلق بالخيانة وأخرى بدافع الانتقام وثالثة لأسباب تبحث عنها تحريات المباحث، ولعل «برك الدماء» التي تخلف كل جريمة هى القاسم المشترك الوحيد بين جميع تلك الحوادث.
المراكب-النيلية

القبض على ملاك مركب في رأس البر بسبب «الرقص الخليع»

ألقت قوة من مباحث قسم شرطة رأس البر في دمياط، يوم الثلاثاء، القبض على اثنين يمتلكان مركب نيلي، وذلك على خلفية المحضر المحرر برقم 4126 لعام 2019 إداري رأس البر، بشأن اتهامهما بالتحريض على ممارسة الفسق والفجور والفعل الفاضح، على خلفية انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه بعض الرقصات التي يمارسها بعض الشباب وصفها متدالو الفيديو بـ"ألخليعة"، وأمرت النيابة بضبط وإحضار "محمود" صاحب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقيم بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.
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