في 7 أيام.. ضبط 85 قضية نصب وتشهير عبر الإنترنت

تحرير:تهامى البندارى ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م

مواقع التواصل الاجتماعي- تعبيرية

على مدار أسبوع كامل، نجحت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، في ضبط 85 قضية ابتزاز مادي ونصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت، وتنوعت القضايا ما بين ابتزاز وتهديد، وسب وقذف وتشهير بمواطنين، واختراق وسرقة حسابات، والترويج لأعمال الدجل والشعوذة، فضلا عن انتحال الصفة وجرائم النصب على المواطنين والترويج لبيع أدوية مستوردة، بنطاق عدد من مديريات الأمن، بإجمالي 85 صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي، و85 متهما.

واصلت قطاعات وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة، التي ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، ومكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب لحماية المواطنين. وأسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا

واصلت قطاعات وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة، التي ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، ومكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب لحماية المواطنين.



وأسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، في وقت سابق، عن ضبط 121 قضية "ابتزاز مادي، نصب على المواطنين، ترويج لبيع الآثار والأدوية المستوردة مجهولة المصدر، تزوير أختام شهادات جامعية، انتحال صفة" بعدد من مديريات الأمن عبر شبكة الإنترنت.



كما ضبطت 17 قضية في مجال الغش في أثناء الامتحانات والترويج للأدوات المستخدمة في عمليات الغش «سماعات».



