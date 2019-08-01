في 6 أشهر.. أكثر 10 سيارات مبيعًا في مصر

سجلت مبيعات السيارات نوعًا من التراجع خلال النصف الأول من العام الحالي 2019، وكشف تقرير «أميك» عن السيارات العشر الأكثر مبيعًا خلال الـ6 أشهر الماضية

تحرير:كريم ربيع ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

كشفت بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن أكثر السيارات مبيعًا في السوق المصرية بقطاع سيارات الركوب خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، ونرصد بالتفاصيل والإمكانيات والأسعار أكثر 10 سيارات ملاكي مبيعًا خلال هذه الفترة، وتضم سيارات مختلفة التجهيزات والكماليات، ومنها «نيسان صني، تويوتا كورولا، هيونداي توسان، بي واي دي F3، شيفروليه أوبترا، رينو لوجان، كيا سبورتاج، إلنترا HD، إلنترا AD، شيفروليه أفيو»، فما إمكانيات كل واحدة منها على حدة؟ وما مميزات وعيوب كل منها؟

1- نيسان صني استعادت سيارة الشركة اليابانية نيسان صني المجمعة محليا، المركز الأول بقائمة السيارات الأكثر مبيعا خلال النصف الأول من عام 2019، من تويوتا كورولا، بعد أن باعت 5554 وحدة خلال الفترة المذكورة، وكانت صني قد تصدرت قائمة مبيعات سيارات الملاكي خلال عام 2018، بإجمالي مبيعات 13.545 سيارة بفارق

1- نيسان صني

استعادت سيارة الشركة اليابانية نيسان صني المجمعة محليا، المركز الأول بقائمة السيارات الأكثر مبيعا خلال النصف الأول من عام 2019، من تويوتا كورولا، بعد أن باعت 5554 وحدة خلال الفترة المذكورة، وكانت صني قد تصدرت قائمة مبيعات سيارات الملاكي خلال عام 2018، بإجمالي مبيعات 13.545 سيارة بفارق 5.497 وحدة عن أقرب منافسيها (هيونداي توسان).

وتراجعت أسعار السيارة اليابانية نيسان «صني» السيدان بقيمة 11 ألف جنيه، على جميع فئاتها، وأصبح سعر الفئة الأولى يبدأ من 209 آلاف جنيه بدلا من 220 ألف جنيه، والفئة الثانية بـ220.000 جنيه بدلا من 231.000 جنيه، أما الفئة الثالثة فبـ231.000 جنيه بدلا من 242.000 جنيه.

ويتميز الموديل الجديد من صني 2019 1.5 A/T، بعدة مواصفات أهمها «سعة الموتور 1498 سي سي، قوة المحرك 108 أحصنة على 6000 لفة في الدقيقة، يبلغ عزم السيارة 134 نيوتن على كل 4000 لفة في الدقيقة، يمكنها التسارع من 0- 100 كيلومتر في الساعة خلال 15.5 ثانية، تبلغ السرعة القصوى 178 كيلومترا في الساعة، متوسط استهلاك الوقود 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر».

2- تويوتا كورولا

تراجعت السيارة اليابانية تويوتا كورولا إلى المركز الثاني بالقائمة، بعدما باعت 5169 سيارة خلال الستة أشهر الماضية، وكانت كورولا قد حلت في صدارة قائمة السيارات الأكثر مبيعا في السوق خلال شهر مايو الماضي، بعد أن حصلت على تخفيضات سعرية كبيرة في نفس الشهر، إذ أصبح سعرها الرسمي 305 آلاف جنيه، وقد يصل إلى 469 ألف جنيه، بعد أن أطاحت بنيسان صني من المركز الأول للشهر الثاني على التوالي، بعد أن تصدرت المبيعات منذ بداية العام وحتى مارس الماضي.

ويتم طرح السيارة اليابانية في مصر بأربع فئات هي «الفئة الأولى بيزك أتوماتيك، الفئة الثانية ستاندرد أتوماتيك، الفئة الثالثة جميع الكماليات، الفئة الرابعة هاي لاين»، وتعتمد على محرك 1600 سي سي.

3- هيونداي توسان







استقرت سيارة الشركة الكورية الجنوبية هيونداي توسان في المركز الثالث بالقائمة، بمبيعات وصلت إلى 2847 سيارة خلال 6 أشهر، وحصلت السيارة الرياضية الخدمية الكروس أوفر الأكثر مبيعا في مصر بفئتها «توسان» والمصنعة في أوروبا، على تخفيضات سعرية على فئاتها العشر، ليصل مجموع التخفيضات التي حصلت عليها السيارة عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ إلى 68.100 جنيه.

وتصدرت سيارة هيونداي توسان مبيعات السيارات ذات المنشأ الأوروبي رغم كونها سيارة كورية في الأصل، في الربع الأول من هذا العام، بـ1663 وحدة مبيعة، ويقدم وكيل هيونداي بمصر 5 فئات للسيارة مختلفة التجهيزات وجميعها مزودة بمحرك 4 سلندرات، سعة 1600 سي سي وبقوة 130 حصانا باستثناء الفئة الأعلى منها ويبلغ قوة المحرك 175 حصانا.

كما تتوفر السيارة الجديدة بنسخة دفع رباعي، مزودة بشاحن تيربو وتبلغ قوة محركها 175 حصانا عند 5500 لفة في الدقيقة، وينقل حركته للمحاور ناقل حركة أتوماتيك من 7 سرعات.

4- بي واي دي F3

رابعًا جاءت السيارة الصينية بي واي دي F3 المجمعة محليا، بمبيعات وصلت لـ2377 وحدة في 6 أشهر، وحازت السيارة ثقة كثير من المصريين، وأعلنت الشركة الصينية عن إضافات جديدة في سيارتها المجمعة محليا، منها تغيير التصميم الداخلي، وعجلة القيادة، وتتاح بفئة واحدة كموديل 2019 بسعر 177 ألف جنيه، وتعتمد على محرك 1500 سي سي بقوة 109 أحصنة.

5- شيفروليه أوبترا

صعدت السيارة «شيفروليه أوبترا» للمركز الخامس بعد أن نجحت في بيع 2167 وحدة في 6 أشهر، وهي سيدان مدمجة الحجم، وتعتمد على محرك 1500 سي سي، مع ناقل أتوماتيكي، وتتاح بأربع فئات كموديل 2020 بسعر يبدأ من 208.400 ج.م، حتى 225.100 جنيه.

6- رينو لوجان

وفي المركز السادس استقرت سيارة الشركة الفرنسية رينو لوجان، بعد أن باعت 1952 وحدة، وحافظت «لوجان» على منافستها بقوة في السوق المحلية، وباتت واحدة من السيارات الشعبية في مصر، التي لاقت إقبالا شديدا وانتشارا واسعا على الطرق المصرية.

وخفضت الشركة الفرنسية سعر طراز لوجان فيجن 1.6 بناقل يدوي من 195 ألف جنيه إلى 185 ألف جنيه، بينما انخفض سعر طراز ديناميك 1.6 المزود بناقل يدوي من 207 آلاف جنيه إلى 200 ألف جنيه.

وفي ما يخص المواصفات فهي «سعة المحرك 1600 سي سي، بقوة 90 حصانا، وتبلغ السرعة القصوى 175 كم، والتسارع من 0- 100 كيلومتر خلال 11.5 ثانية».

7- كيا سبورتاج

جاءت السيارة الآتية من كوريا الجنوبية كيا سبورتاج في المركز السابع، بـ1904 وحدات مبيعة في 6 أشهر، ونجحت سبورتاج الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات، في كسب ثقة كثير من المصريين.

وتأتي السيارة بخمس فئات، أربع منها تعمل بنظام الدفع الثنائي، أما الفئة الخامسة فهي رباعية الدفع، وتوفر الشركة الكورية خيارين من المحركات، الأول للفئات الأربع الأولى بسعة 1600 سي سي وقوة 140 حصانا، والخيار الثاني هو للنسخة GT، حيث تتوفر بمحرك سعة 1600 سي سي وقوة 177 حصانا.

تتوفر سبورتاج في السوق بخمس فئات من التجهيزات، بأسعار تبدأ من 430.000 جنيه وحتى 540.000 جنيه.

8- إلنترا HD

حلت سيارة الشركة الكورية هيونداي إلنترا HD المجمعة محليا في المركز الثامن، بعد أن باعت 1849 وحدة خلال 6 أشهر، واستفادت سيارة العملاق الكوري هيونداي السيدان المجمعة محليا «إلنترا إتش دي» من التخفيضات السعرية بقيمة إجمالية منذ يناير إلى 30 ألف جنيه على جميع الفئات.

وتعتمد السيارة على محرك بسعة 1600 سى سى، قادر على إنتاج 121 حصانا، مرتبط بناقل حركة أتوماتيكي، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 189 كيلو في الساعة، ويمكنها التسارع من صفر إلى 100 كيلو خلال 10.4 ثانية، وتستهلك 7.4 لتر لكل 10 كيلومترات.

9- إلنترا AD

وفي المركز التاسع استقرت شقيقتها إلنترا AD بـ1715 سيارة مبيعة خلال 6 أشهر، وكان وكيل الشركة الكورية في مصر أعلن تخفيض أسعار الفئات السبع من سيارتها إلنترا AD فيس ليفت السيدان، للمرة الثانية خلال شهر واحد، وتراوحت نسب التخفيض الجديد بين 3 آلاف جنيه، و10.000 جنيه، لتبدأ الأسعار الرسمية للفئة GL بعد التخفيضات من 296.900 جنيه بدلا من 299.900 جنيه بفارق 3000 جنيه.

وتعتمد جميع فئات إلنترا AD على محرك رياضي مكون من 4 أسطوانات سعة 1600 سي سي، يرتبط بناقل حركة أتوماتيكي من 6 نقلات، بقوة 127.5 حصان.

10- شيفروليه أفيو

استقرت السيارة شيفروليه أفيو في المركز العاشر بـ1426 سيارة مبيعة، وتتوفر السيارة السيدان تحت مدمجة الحجم بفئة واحدة، وتعتمد على محرك سعة 1500 سي سي، بقوة 86 حصانا، وتستطيع السيارة السير مسافة 100 كيلومتر بـ7.2 لتر بنزين، وقوة المحرك 115 حصانا.

وتبدأ الأسعار الرسمية لشيفروليه أفيو موديل 2020 التي تتاح بفئتين، من 207.000 جنيه، حتى 212.400 جنيه.