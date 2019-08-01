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في 6 أشهر.. أكثر 10 سيارات مبيعًا في مصر

سجلت مبيعات السيارات نوعًا من التراجع خلال النصف الأول من العام الحالي 2019، وكشف تقرير «أميك» عن السيارات العشر الأكثر مبيعًا خلال الـ6 أشهر الماضية
تحرير:كريم ربيع ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
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كشفت بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن أكثر السيارات مبيعًا في السوق المصرية بقطاع سيارات الركوب خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، ونرصد بالتفاصيل والإمكانيات والأسعار أكثر 10 سيارات ملاكي مبيعًا خلال هذه الفترة، وتضم سيارات مختلفة التجهيزات والكماليات، ومنها «نيسان صني، تويوتا كورولا، هيونداي توسان، بي واي دي F3، شيفروليه أوبترا، رينو لوجان، كيا سبورتاج، إلنترا HD، إلنترا AD، شيفروليه أفيو»، فما إمكانيات كل واحدة منها على حدة؟ وما مميزات وعيوب كل منها؟
1- نيسان صني استعادت سيارة الشركة اليابانية نيسان صني المجمعة محليا، المركز الأول بقائمة السيارات الأكثر مبيعا خلال النصف الأول من عام 2019، من تويوتا كورولا، بعد أن باعت 5554 وحدة خلال الفترة المذكورة، وكانت صني قد تصدرت قائمة مبيعات سيارات الملاكي خلال عام 2018، بإجمالي مبيعات 13.545 سيارة بفارق
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أخطاء يرتكبها البعض في سيارته الأولى

لا شك أن اختيار أو امتلاك سيارة لأول مرة هو أحد أهم الأمور التي يجب أن تأتي بعد تأنٍّ ودراسة كافية لكل الأمور والظروف الخاصة بالسيارة، والحصول على معلومات من الأشخاص الذين سبق لهم خوض مثل هذه التجربة الصعبة. العديد من الأمور يمكن أن تحددها السيارة الأولى في عمر الإنسان، مثل شخصيته ومدى ثقته في اختياراته، إلا أن ذلك لا يمكن أن ينهي أي تواجد للأخطاء التي قد تتعلق بحالة السيارة إذا كانت مستعملة، أو المشكلات التي تشتهر بها بعض الموديلات الجديدة في الأسواق.
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رغم تخصصها في السيارات.. شركات صنعت معدات عسكرية

على الرغم من كون شركات السيارات تتخصص في إنتاج المركبات بشكل رئيسي، فهي كانت لها أيضًا إسهامات عسكريَّة على مدى تاريخ طويل، وهو الأمر الذي ظهر في الحروب العالمية، خلال القرن الماضي، الذي شهد استغلال بلدانها الإمكانيات التصنيعية الهائلة، التي تمتلكها تلك الشركات في الحرب. واستطاعت مجموعة من الشركات العالمية المصنعة للسيارات أن تكون لها إسهامات ضخمة على المستوى العسكري، وبالأخص في الحروب العالمية خلال القرن الماضي، الأمر الذي منحها أهمية استثنائية.
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كيف كسبت شيفروليه الرهان على سيارتها C8 كورفيت؟

راهنت شركة شيفروليه الأمريكية على تقنيات عديدة فنيا وشكليا في سيارتها الخارقة C8 كورفيت، والتي عرضت في العديد من المحافل الدولية، وهو ما خضع لآراء الخبراء المختلفين في الأسواق العالمية، والذين رأوا أن السيارة تحقق رؤية الشركة الأمريكية المنتجة لها في المستقبل. وقدمت الشركة الأمريكية العديد من التقنيات الجديدة في السيارة C8 كورفيت، والتي تنتمي إلى طراز الموديلات الرياضية في الأسواق العالمية، خاصة أن السيارة تمثل أيضًا الرؤية المستقبلية لشركة شيفروليه في الأسواق العالمية.
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قد تحتاجها قريبًا.. السيارات الكهربائية الأرخص

على مدى السنوات القليلة الماضية، استطاعت مجموعة كبيرة من السيارات الكهربائية أن تحقق شعبية واسعة في الأسواق العالمية المختلفة، لا سيما أنها ترحافظ على البيئة وتمثل توجها عالميا جديدا سواء في قيادة السيارات أو حتى الإمكانات الفنية العالية. ولا شك أن من بين العشرات من الموديلات الكهربائية، استطاعت مجموعة صغيرة من السيارات أن تحصل على شعبية واسعة في الأسواق العالمية، حيث اعتمدت على الأسعار المعقولة التي ترجح كفتها قياسًا بالموديلات الكهربائية الأخرى في العديد من الأسواق.
لادا جرانتا 2019

بعد طرح موديلات 2020.. أرخص 10 سيارات سيدان في مصر

أعلنت غالبية شركات ووكلاء السيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال الأشهر الأخيرة على موديل 2019 في السوق المحلية، كما طرحت موديلات العام الجديد 2020، واتضحت الصورة الحالية للأسعار، رغم حملات المقاطعة الموجودة، وفي مقدمتها «خليها تصدي». إلا أننا اخترنا أرخص 10 سيارات سيدان، تجميع محلي ومستورد من الخارج، ونرصد في التقرير التالي السيارات العشر السيدان الأرخص والأكثر اعتمادية في السوق المحلية، وهي «لادا جرانتا، زوتي Z300، شيري Envy، بروتون ساجا، بي واي دي F3، رينو لوجان، جيلي إيمجراند 7، هيونداي فيرنا، شيفروليه أفيو، نيسان صني».
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هل تنجح 9 سيارات جديدة في تحريك ركود السوق؟

انتهى النصف الأول من العام الجاري منذ أيام، وهو النصف الأصعب على السوق المحلية للسيارات خلال السنوات الأخيرة، بسبب تراجع نسب المبيعات بشكل كبير، خاصة في فئة سيارات الركوب -الملاكي- رغم التخفيضات السعرية وعروض السداد والصيانة وقطع الغيار والوقود المختلفة، الأمر الذي اضطر شركات كثيرة لطرح طرازات جديدة في السوق المصرية كي تستطيع جذب مزيد من العملاء لها، فشهد شهر يونيو ظهور نحو 10 طرازات جديدة بمصر.. فهل تنجح فيما فشلت فيه شقيقاتها؟ أم يظل الحال على ما هو عليه؟
إلنترا ad 1

وصل لـ79000 جنيه.. شركات جديدة تخفض أسعار سياراتها

أعلنت شركتا «هيونداي» الكورية و«سيتروين» الفرنسية في مصر، عن تحريك أسعار عدد من طرازاتهما في السوق المحلية، ويعود هذا التخفيض السعري إلى انخفاض سعر صرف العملة الخضراء (الدولار) أمام الجنيه، وزيادة المنافسة بين الشركات، وحصلت طرازات سيتروين سي إليزيه، وجراند سي 4، وهيونداي النترا AD، على تخفيضات سعرية مختلفة، فكم تبلغ قيمة التخفيضات في كل سيارة منها؟ وما الأسعار الجديدة بعد التخفيض السعري؟ وما مواصفات كل واحدة منها على حدة؟ وما الفئات المطروحة لكل طراز من الطرازات التي حصلت على تخفيض؟
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