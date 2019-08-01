زينة توضح تصريحاتها عن الزواج: الرهان كان سرا

تحرير:التحرير ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م

الفنانة زينة

علقت الفنانة زينة على تصريحاتها لمجلة «زهرة الخليج» عند سؤالها عن إمكانية زواجها مرة أخرى، لترد: «وعهد الله لن أغير كلامي بعدم الزواج، وأراهن على مليون دولار لو تزوجت ثانية»، مؤكدة أن هذا الرهان كان بينها وبين الصحفي الذي أجرى معها الحوار، ولم يكن للنشر، حيث نشرت غلاف المجلة على حسابها بـ«إنستجرام» وكتبت: «صديقي الغالي والعشرة الطيبة.. مش عاوز يبطل استفزاز فيا وبينشر كلامنا مع بعض ما شاء الله عليك، لا وأنا فاكرة بتكلم مع نفسي شكرا.. بالمناسبة الرهان ده كان سرا بيني وبينه».

وكانت زينة قد تحدثت عن شعورها بالراحة دون زواج، مؤكدة أنها لا تفكر فى الزواج مرة أخرى، قائلة: «المرأة تصل إلى قناعة بعدم الرغبة في الزواج ثانية، وتكتفي بأن تعيش الحياة بمفردها عندما يكون والدها رجلا محترما ورائعا، وأنا فعلا فقدت الأمل في أن أجد رجلا مثل أبي الراحل». كما تطرقت زينة خلال حوارها