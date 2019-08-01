فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

زينة توضح تصريحاتها عن الزواج: الرهان كان سرا

تحرير:التحرير ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م
الفنانة زينة
الفنانة زينة
علقت الفنانة زينة على تصريحاتها لمجلة «زهرة الخليج» عند سؤالها عن إمكانية زواجها مرة أخرى، لترد: «وعهد الله لن أغير كلامي بعدم الزواج، وأراهن على مليون دولار لو تزوجت ثانية»، مؤكدة أن هذا الرهان كان بينها وبين الصحفي الذي أجرى معها الحوار، ولم يكن للنشر، حيث نشرت غلاف المجلة على حسابها بـ«إنستجرام» وكتبت: «صديقي الغالي والعشرة الطيبة.. مش عاوز يبطل استفزاز فيا وبينشر كلامنا مع بعض ما شاء الله عليك، لا وأنا فاكرة بتكلم مع نفسي شكرا.. بالمناسبة الرهان ده كان سرا بيني وبينه».
وكانت زينة قد تحدثت عن شعورها بالراحة دون زواج، مؤكدة أنها لا تفكر فى الزواج مرة أخرى، قائلة: «المرأة تصل إلى قناعة بعدم الرغبة في الزواج ثانية، وتكتفي بأن تعيش الحياة بمفردها عندما يكون والدها رجلا محترما ورائعا، وأنا فعلا فقدت الأمل في أن أجد رجلا مثل أبي الراحل». كما تطرقت زينة خلال حوارها
اقرأ المزيد
سوسن-بدر. (3)

سوسن بدر: الممثلة في مصر تنتهي بعد الثلاثين (فيديو)

قالت الفنانة سوسن بدر، إن الممثلة في مصر تعاني من مشكلة كبيرة بعد أن تتجاوز سن الثلاثين فهي لا تتلقى عروض فنية أو أدوار جيدة، مضيفة خلال تواجدها في برنامج "أسرار النجوم" مع إنجي علاء على "نجوم إف إم"، مساء الخميس: "الرجل تكون فرصته أكبر من المرأة في الفن، حيث يستمر عرض الأدوار الجيدة عليه حتى لو كبر في العمر أما الممثلة فلا يكتب لها بعد تجاوز الثلاثين من عمرها أدوار مناسبة ولو حدث يكون مصادفة"، متابعة: "الفن بالنسبة للممثلة يتوقف عند الثلاثين وكلما كبرت في العمر مشكلتها تزداد لأن الأدوار الجيدة لا تكتب لها، وكأنها ليس لها حياة بعد الثلاثين".
ندوة-هالة-صدقي-في-مهرجان-شرم-الشيخ (5)

زهران: وفاة والدة الفنانة هالة صدقي

صرح المخرج الكبير عمر زهران، بأن والدة الفنانة الكبيرة هالة صدقي، توفيت اليوم، موجها، في تصريحات صحفية، التعازي إلى الفنانة هالة صدقي في هذا الظرف الأليم.. ومن المقرر تشييع الجثمان، بعد قليل، ودفنها بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، فيما لم يحدد موعد العزاء حتى الآن. وكان الفنان المخرج عمر زهران قد اشترك مع الفنانة هالة صدقي في مسلسل "بركة" في رمضان الماضي، والذي كان من بطولة الفنان عمرو سعد. تدور أحداث المسلسل حول (بركة) وهو شخص يأتي من الصعيد مع والدته، ويعيشان في القاهرة، ثم يتورط في مشاكل كثيرة بسبب عدد من أصحاب النفوذ.
جعفر عبد الكريم

جعفر عبدالكريم.. صوت الاختلاف في رحلة الوصول لاتفاق

قبل ثماني سنوات، أطلقت مؤسسة "دوتشيه فيله" الألمانية نسختها العربية، وجاء هذا الانطلاق تزامنا مع بدء تزايد أعداد المهاجرين العرب إلى أوروبا وخصوصا نحو ألمانيا، وكان من بين أبرز الوجوه التي أطلت عبر "دوتشيه فيله العربية"، صحفي طموح يدعى جعفر عبدالكريم قدّم برنامجا اجتماعيا مهما يحمل اسم "شباب توك"، وسرعان ما استطاع البرنامج أن يحقق نجاحات جعلته في مقدمة أشهر البرامج التي تقدمها الفضائيات العربية بالسنوات الماضية، فلم يترك شاردة أو واردة تخص المجتمع العربي من المنظور الألماني إلا وتطرق إليها وناقشها بشكل وافٍ.
اقرأ المزيد من الأخبار
زينة

زينة: وعهد الله ما هتجوز تاني..أراهن على مليون دولار

قالت الفنانة زينة رضا، إنها لا تفكر في الزواج، مؤكدة أنها في حالة راحة بالعيش دون رجل، وردا على سؤال: "أنغام وشيرين قالتا ذلك من قبل لكنهما بعد ذلك تراجعتا عن كلامهما وتزوجتا ثانية، فهل يمكن أن تتراجعي؟"، أجابت في حوار مع مجلة "زهرة الخليج": "أنغام وشيرين حرتان ومبروك لهما سعادتهما، لكني وعهد الله لن أغير كلامي بعدم الزواج، وأراهن على مليون دولار لو تزوجت ثانية"، مضيفة: "المرأة تصل إلى قناعة بعدم الرغبة في الزواج ثانية، وتكتفي بأن تعيش الحياة بمفردها عندما يكون والدها رجلا محترما ورائعا، وأنا فعلا فقدت الأمل في أن أجد رجلا مثل أبي الراحل".
امير-كرارة

أمير كرارة يزاحم نجوم موسم عيد الأضحى بـ«كازابلانكا»

اتضحت معالم موسم عيد الأضحى المقبل، الذى يحظى بمنافسة شرسة بين نجوم الصف الأول، حيث يعرض خلاله 5 أفلام، وكانت البداية مع فيلم «الفيل الأزرق 2» بطولة كريم عبد العزيز، الذى انطلق عرضه نهاية الأسبوع الماضى، حيث قرر صناعُه طرحه مبكرًا، من أجل خطف الجمهور، وتحقيق أكبر قدر من الإيرادات، يتلوه فيلم «ولاد رزق 2» بطولة أحمد عز، الذي سيطرح قبل العيد بنحو 3 أيام، وأيضا فيلم «كل سنة وأنت طيب» بطولة تامر حسني، وفيلم «خيال مآتة» الذي يشهد عودة أحمد حلمي إلى السينما بعد غياب نحو 3 أعوام، وأخيرا فيلم «الطيب والشرس واللعوب» بطولة مى كساب.
ولاد رزق

لماذا اختفى محمد ممدوح من بوستر «ولاد رزق 2»؟

حرص نجوم فيلم «ولاد رزق 2» الذي ينافس خلال موسم عيد الأضحى المقبل، على نشر الأفيش الرسمي للفيلم على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، من أجل الترويج له، وظهر على البوستر الرسمي كل من "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم"، فى الوقت الذى اختفى فيه الفنان محمد ممدوح من الأفيش، وأثار ذلك الكثير من التساؤلات عن أسباب غيابه، خاصة أنه يلعب دورا أساسيا في الفيلم وليس ضيف شرف، ليقوم بعد ذلك "ممدوح" بنشر بوستر منفرد له على موقع «إنستجرام» معلقا عليه: «رؤوف حمزاوي، عودة أسود الأرض، (ولاد رزق 2) فيلم عيد الأضحى».
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org