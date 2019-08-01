تسول وعذاب.. إيداع نبيلة وأشقائها الثلاثة بدار رعاية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٢ م

صورة أرشيفية

أصدرت نيابة فاقوس العامة، برئاسة المستشار عمرو الباز، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الخميس، قرارا بإيداع الطفلة «نبيلة» بنت الثلاثة عشر ربيعًا، بدار رعاية الأطفال بمدينة بلبيس، وإيداع أشقائها الثلاثة في دار رعاية البنين بمدينة الزقازيق، بعد قيام والد الطفلة وشقيقته ونجل شقيقته بالاشتراك في تعذيب الطفلة، وذلك بالتعدي عليها وكسر قدمها لأكثر من مرة لإجبارها على التسول والإنفاق عليه، لأن الأب عاطل عن العمل وكان يتقاضى منها مئة جنيه «يومية» عن تسولها ببندر المدينة، وكادت الإصابة تتسبب في بتر قدمها.

البداية كانت بورود بلاغ مفاده إقدام المدعو «محمود. ع» عامل، في نهاية العقد الخامس من العمر، على التعدي بالضرب المبرح على ابنته «نبيلة»، طفلة بالكاد أتمت ربيعها الثالث عشر، وقيامه بكسر قدمها في محاولة منه لتعذيبها وإجبارها على التسول بالشوارع العامة بدائرة قسم شرطة فاقوس. وتوصلت