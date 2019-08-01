تسول وعذاب.. إيداع نبيلة وأشقائها الثلاثة بدار رعاية
تحرير:إسلام عبد الخالق
٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٢ م
صورة أرشيفية
أصدرت نيابة فاقوس العامة، برئاسة المستشار عمرو الباز، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الخميس، قرارا بإيداع الطفلة «نبيلة» بنت الثلاثة عشر ربيعًا، بدار رعاية الأطفال بمدينة بلبيس، وإيداع أشقائها الثلاثة في دار رعاية البنين بمدينة الزقازيق، بعد قيام والد الطفلة وشقيقته ونجل شقيقته بالاشتراك في تعذيب الطفلة، وذلك بالتعدي عليها وكسر قدمها لأكثر من مرة لإجبارها على التسول والإنفاق عليه، لأن الأب عاطل عن العمل وكان يتقاضى منها مئة جنيه «يومية» عن تسولها ببندر المدينة، وكادت الإصابة تتسبب في بتر قدمها.
البداية كانت بورود بلاغ مفاده إقدام المدعو «محمود. ع» عامل، في نهاية العقد الخامس من العمر، على التعدي بالضرب المبرح على ابنته «نبيلة»، طفلة بالكاد أتمت ربيعها الثالث عشر، وقيامه بكسر قدمها في محاولة منه لتعذيبها وإجبارها على التسول بالشوارع العامة بدائرة قسم شرطة فاقوس.
وتوصلت
البداية كانت بورود بلاغ مفاده إقدام المدعو «محمود. ع» عامل، في نهاية العقد الخامس من العمر، على التعدي بالضرب المبرح على ابنته «نبيلة»، طفلة بالكاد أتمت ربيعها الثالث عشر، وقيامه بكسر قدمها في محاولة منه لتعذيبها وإجبارها على التسول بالشوارع العامة بدائرة قسم شرطة فاقوس.
وتوصلت التحريات إلى صحة البلاغ، بينما تبين أن الأب استعان بشقيقته، وعمرها 21 عاما، ونجل شقيقته الأخرى، في وصلات التعذيب وكسر قدم الصغيرة لأكثر من مرة لأجل الحصول على 100 جنيه منها كل يوم، وجرى ضبط الأب وشقيقته.
وتحرر محضر رقم 1934 جنح قسم شرطة فاقوس لسنة 2019، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات، ووجهت بضبط وإحضار المتهم الثالث الهارب، قبل صدور قرار بإيداع الصغيرة وأشقائها الثلاثة بدور رعاية بعدما تبينت صعوبة الحياة رفقة أب غير مسؤول.