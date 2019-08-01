18 ألف مرشد ضد السياحة.. هل ينتهي الخلاف في المحاكم؟

المرشدون يلجؤون للقضاء لوقف تقيُّدهم بالعمل تحت مظلة شركات السياحة.. ونحلة: رفض إعطاء الإخطار للمرشد بالمخالفة للقانون.. وسعيد: مطلبنا ترخيص دائم دون تجديده من الداخلية

تحرير:صابر العربي ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ م

الرواج الذي يشهده قطاع السياحة في الفترة الحالية، حسب ما يتداول من تصريحات على لسان وزيرة السياحة، الدكتورة رانيا المشاط، وما تُعلن عنه التقارير الصادرة من وكالات عالمية، يشير إلى سير السياحة في طريق العودة لأرقام ما قبل 2011. وشهد قطاع السياحة توافد أكبر عدد من السياح عام 2010، بزيارة 14.7 مليون سائح محققين لمصر 12.5 مليار دولار، إلا أن الأرقام انخفضت بعد ثورة 25 يناير، وبدأ القطاع في العودة تدريجيا، وسجل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، استقبال مصر 8.3 مليون سائح خلال عام 2017 مقارنة بـ5.4 مليون سائح خلال عام 2016.

تحسن قطاع السياحة يحتاج لتذليل أي عقبات للنهوض به، وفي مقدمتهم قطاع المرشدين السياحيين، كونهم عامل جذب السياح وترسيخ شغفهم بالسياحة المصرية لا سيما "الأثرية"، بينما الواقع يشير إلى تصاعد الخلاف بين وزارة السياحة ونقابة المرشدين السياحيين، ليصل ذروة الخلاف إلى ساحات المحاكم، لطلب المرشدين العمل دون التقيد

تحسن قطاع السياحة يحتاج لتذليل أي عقبات للنهوض به، وفي مقدمتهم قطاع المرشدين السياحيين، كونهم عامل جذب السياح وترسيخ شغفهم بالسياحة المصرية لا سيما "الأثرية"، بينما الواقع يشير إلى تصاعد الخلاف بين وزارة السياحة ونقابة المرشدين السياحيين، ليصل ذروة الخلاف إلى ساحات المحاكم، لطلب المرشدين العمل دون التقيد بالمادة 10 من قانون المرشدين السياحيين الصادر عام 1983.

المرشد يعمل لحساب نفسه

وتنص المادة 10 من القانون، على أن المرشد السياحي يعمل لحساب "نفسه" أو لدى الشركات مع الالتزام باللوائح والقوانين العامة كما يلتزم بتقديم ترخيص وكذلك أمر الشغل المكلف به من جهة عمله إذا لم يكن يعمل لحساب نفسه والتعريفة المقررة إذا ما طلب منه أصحاب الشأن ذلك.

وعقب حسن نحلة نقيب المرشدين السياحيين، بأن النقابة تقدمت بطعن ضد وزارة السياحة لعدم تفعيل المادة 10 من قانون المرشيدين السياحيين لسنة 1983، والتي تعيق عمل قرابة الـ18 ألف مرشد، والذين يعملون فى مختلف المواقع الأثرية والسياحية على مستوى الجمهورية.

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"التشديد على وجود إخطار للشرطة، أمر ضروري لا يختلف عليه أحد"، حسب ما أكده نحلة في حديثه لـ"التحرير"، ولكن هذا الشق يعني الشركات السياحية، ولا يقع على عاتق المرشدين السياحيين، كون ما يعنيهم هو أن هناك سائحين مقيمين فى مصر أو حضروا بأنفسهم لتنفيذ برنامج شخصي، ويمكنهم طلب من الفندق أو أى جهة عمل زيارة بسيارة خاصة أو سياحة أو تاكسي ويفضل هؤلاء مصاحبة مرشد سياحى متخصص، فهو يعطى السائحين معلومات قيمة، وتوفير متطلبات الزيارة من الحفاظ على وقت السائحين وتوفير خدمة عالية الجودة.

رفض إعطاء المرشد الإخطار

ما يزيد من التعقيدات، حسب نقيب المرشدين السياحيين، هو عدم تطبيق القانون، ورغم أن قانون مهنة الإرشاد السياحى رقم 121 لسنة 83، ينص على أنه يحق للمرشد السياحى أن يعمل لحساب نفسه، طبقا للمادة 10 من القانون، فإنه يتم رفض إعطاء الإخطار للمرشد، وهذا يجعل الأجانب يتحركون مع سائق تاكسى أو مرافقين غير مسؤولين.

لم تتوقف المعوقات عند هذا الحد، ليستكلمها خالد سعيد، أمين صندوق نقابة المرشدين السياحيين السابق، قائلا: "إن نص القانون على تجديد الترخيص كل 5 سنوات، تم اتخاذه وقت إعداد القانون من قبل وزارة السياحة كإجراء رقابى، لأن الوزارة كانت تعقد دورات تدريبية "صورية"، على حد وصفه، لتحسين مستوى العاملين بالإرشاد، وعلى أرض الواقع لم يتخذوا أي قرارات لرفع مستواهم، بل فتحوا الباب على مصراعيه لتخريج مرشدين بمستوى متدنٍّ من معاهد كثيرة، رغم أن المهنة كانت تقتصر على كليات السياحة والفنادق، وكلية الألسن".

ترخيص دائم دون الحاجة لتجديده دوريا

وأكد سعيد أنه كان يمكن وضع العديد من الضوابط للسيطرة على المهنة بالتعاون مع النقابة، بدلا من إسقاط تراخيص المهنة، والتي فى حال عدم قدرة المرشد لأى ظروف كانت تجديده للترخيص يفقده عمله، ويضطر إلى استخراج التصاريح وكأنه مرشد حديث، مشيرا إلى أن تعديلات قانون النقابة والتي تم تقديمها لمجلس النواب، تطرقت إلى تلك المشكلة، ليصبح الترخيص دائما دون الحاجة لتجديده بشكل دوري.

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ومن جهته، وصف وجيه جمال، الأمين العام لنقابة المرشدين السياحيين، تجديد تراخيص المهنة كل 5 سنوات، بالإجراء التعسفى، والنقابة طالبت وزارة السياحة بشكل ودي، تغيير نص القانون، إلا أنها رفضت ذلك، مما دفع النقابة لتحريك دعوى للضرر من القرار.