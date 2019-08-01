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18 ألف مرشد ضد السياحة.. هل ينتهي الخلاف في المحاكم؟

المرشدون يلجؤون للقضاء لوقف تقيُّدهم بالعمل تحت مظلة شركات السياحة.. ونحلة: رفض إعطاء الإخطار للمرشد بالمخالفة للقانون.. وسعيد: مطلبنا ترخيص دائم دون تجديده من الداخلية
تحرير:صابر العربي ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ م
سياح- أرشيفية
سياح- أرشيفية
الرواج الذي يشهده قطاع السياحة في الفترة الحالية، حسب ما يتداول من تصريحات على لسان وزيرة السياحة، الدكتورة رانيا المشاط، وما تُعلن عنه التقارير الصادرة من وكالات عالمية، يشير إلى سير السياحة في طريق العودة لأرقام ما قبل 2011. وشهد قطاع السياحة توافد أكبر عدد من السياح عام 2010، بزيارة 14.7 مليون سائح محققين لمصر 12.5 مليار دولار، إلا أن الأرقام انخفضت بعد ثورة 25 يناير، وبدأ القطاع في العودة تدريجيا، وسجل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، استقبال مصر 8.3 مليون سائح خلال عام 2017 مقارنة بـ5.4 مليون سائح خلال عام 2016.
تحسن قطاع السياحة يحتاج لتذليل أي عقبات للنهوض به، وفي مقدمتهم قطاع المرشدين السياحيين، كونهم عامل جذب السياح وترسيخ شغفهم بالسياحة المصرية لا سيما "الأثرية"، بينما الواقع يشير إلى تصاعد الخلاف بين وزارة السياحة ونقابة المرشدين السياحيين، ليصل ذروة الخلاف إلى ساحات المحاكم، لطلب المرشدين العمل دون التقيد
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يوسف-الشاهد (2)

الشاهد: فخور لما عاشته تونس من انتقال سلس للسلطة

قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، إن بلاده لديها جيشًا جمهوريًا، مشدّدًا فى الوقت ذاته على أنه لا مجال لحدوث انقلاب في البلاد، مؤكدًا أن تمرير السلطة في تونس كان بطريقة سلسلة وبطريقة ديمقراطية وفي كنف الاحترام الكامل للدستور. وأضاف الشاهد، خلال حوار على القناة الوطنية مساء أمس الخميس، أنه اتخذ قرارًا بشأن مسألة الترشح للانتخابات الرئاسية، سيعلنه خلال الأيام المقبلة"، لافتًا إلى أنه "تألم على غرار كل التونسيين لوفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي".
استطلاع-رؤية-الهلال (3)

في المغرب وعمان.. الإثنين أول أيام عيد الأضحى

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب أن غد السبت هو غُرة شهر ذي الحجة لعام 1440، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الإثنين 12 أغسطس الجاري، حسبما ذكرت وكالة أنباء المغرب. وفي ما يلي نص بيان الوزارة: " تنهى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1440 هـ، بعد مغرب يوم الخميس 29 ذي القعدة 1440 هـ موافق 1 أغسطس 2019 م، واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته".
السيسي-يوقع

قرار جمهوري بتعيين «المتيني» رئيسًا لجامعة عين شمس

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إصدار قرار جمهوري بتعيين محمود المتيني رئيسا لجامعة عين شمس خلفًا للدكتور عبدالوهاب عزت. وقال وزارة التعليم العالي، في بيان، إن "المتيني شغل وظيفة عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، وهو أستاذ الجراحة العامة بالكلية، ومثل مصر في العديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، وأسهم فى تطوير مستشفيات جامعة عين شمس". البيان أضاف أن "المتيني يعد من أبرز رواد زراعة الكبد في مصر، إذ استطاع من خلال فريق طبي يرأسه أن يقوم بعمل ألف عملية زرع كبد في مصر خلال الـ15 عاما الماضية".
أول-حالة-زواج-بالمأذون-الإلكتروني (1)

«محمد ومنة».. أول زواج بالمأذون الإلكتروني في بورسعيد (صور)

شهدت إحدى القرى السياحية في محافظة بورسعيد، مساء الخميس، أول حالة "زواج إلكتروني" من خلال تطبيق الأحوال الشخصية الجديد "المأذون الإلكتروني"، الذي أطلقته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الاتصالات ومكتب النائب العام ونيابات الأسرة في بورسعيد. وأدخل الشيخ محمد أنور، مأذون بمدينة بورفؤاد، بيانات العروسين: محمد مهدي أحمد الغرباوي، ومنة الله محمد منصور خليفة، على تطبيق الأحوال الشخصية من اللاب توب بدلا من قسيمة الزواج المكتوبة يدويا، على أن يستلمها العروسان موثقة صباح السبت المقبل بسبب عطلة الجمعة، وذلك في ظل فرحة عارمة من الحضور وإطلاق السيدات "الزغاريد".
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حج-وعمرة (2)

هل تنجح «بوابة العمرة» في وقف النصب على المعتمرين؟

أقل من 4 أشهر تفصلنا على انطلاق موسم العمرة، والمتوقع أن تبدأ أولى الرحلات للأراضي المقدسة بالممكلة العربية السعودية في نوفمبر المقبل، كما هو الحال العام الماضي، وأقدمت الحكومة المصرية على خطوة تحسبها جيدة، للحد من حالات النصب والتلاعب من قبل شركات السياحة غير المرخصة تجاه الحجاج، عبر إنشاء بوابة العمرة المصرية. وحسب وزارة الحج والعمرة السعودية، فالأعداد المحددة للمعتمرين المصريين قُدرت بـ 500 ألف خلال الموسم الماضي، في حين تخطت الأعداد الرقم المحدد بـ 41 ألفا و951 معتمرًا، وأغلب الأعداد الزائدة كانت جراء تلاعب يعاقب عليه القانون السعودي.
باجى-قايد-السبسى (3)

إلغاء احتفالات «عيد الإسكندرية» حدادًا على رئيس تونس

أعلنت محافظة الإسكندرية إلغاء احتفالات العيد القومي السابع والستين فى المحافظة، والمقرر له اليوم الجمعة، بالتزامن مع ذكرى خروج الملك فاروق من مصر على متن يخت المحروسة من القاعدة البحرية فى رأس التين؛ وذلك حدادًا على وفاة الرئيس التونسي قايد السبسي، أمس الخميس، عن عمر يناهز 93 عاما، على أثر وعكة صحية ألمّت به مؤخرا عقب مغادرته المستشفى العسكري بتونس، حيث توفي في مقر إقامته بقرطاج، ومن المقرر تشييع الجثمان غدا السبت. وذلك بحسب القيادة السياسية فى تونس.
فاعليات-حزب-مستقبل-وطن‎ (4)

هل يحق للأحزاب السياسية تأسيس أندية رياضية؟

فى سابقة هى الأولى من نوعها، في تاريخ الحياه الحزبية المصرية، حصل حزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية بالبرلمان، خلال الأيام الماضية، على موافقة اللجنة الأوليمبية، على تغيير اسم نادي "التنمية سبورت" إلى "مستقبل وطن"، ليرسم بذلك صورة فريدة بأن يؤسس حزب سياسي ناديا رياضيا. وأمام تلك الواقعة الفريدة، والتى أثارت جدلا كبيرا على مختلف الأوساط السياسية والحزبية، تستعرض «التحرير»، خلال هذه السطور، قانونية تحركات مستقبل وطن حيال تأسيس الحزب، ومدى مشروعية تلك الموافقة الصادرة من اللجنة الأوليمبية، وذلك باستعراض آراء عدد من رجال القانون والدستور.
سياحة (2)

هل تلغي مصر تأشيرة «المرافق» لدعم السياحة؟

لزيادة أعداد السياحة الوافدة إليها وتعظيم موارد الدخل القومي في المقام الأول، فضلًا عن الرواج السياحي للبلد، اتخذت دولة الإمارات العربية قرارًا، بشأن إعفاء مرافقي السياح الأجانب القادمين إلى الدولة، الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، من رسوم تأشيرة الدخول السياحية، وما أقدمت عليه الإمارات يعد احترافية في التعامل مع قطاع السياحة. خطوة الإمارات دفعت عددا من العاملين بقطاع السياحة في مصر، للمطالبة بالسير على نهج الإمارات، لا سيما أن مصر تسعى لاستقطاب وتذليل أي عقبات أمام السياح، بعد انخفاض الأعداد الزائرة عقب ثورة يناير.
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