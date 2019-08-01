«السيارات» تعوق خروج بريطانيا من اليورو بلا اتفاق

لا تزال بعض المجالات الحيوية في بريطانيا تؤثر على قرار رئيس الحكومة الجديد بوريس جونسون، والذي لم ينف احتمالية خروج بلاده بلا اتفاق رئيس من الاتحاد الأوروبي

تحرير:محمود نبيل ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٨ م

بوريس جونسون

لم يعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مرضٍ لكل الأطراف، أمرًا مرفوضًا من الأوساط السياسية في المملكة المتحدة فحسب، ولكن أيضًا من شركات عديدة ذات ثقل كبير على المستوى السياسي والاقتصادي في القارة الأوروبية. العديد من الشركات الأوروبية أكدت رفضها التام والقاطع لأي محاولات قد تشير إلى خروج المملكة المتحدة من اليورو بلا اتفاق، وبالأخص بعدما بدا بوريس جونسون رئيس الحكومة البريطانية الجديد غير معترض على إمكانية الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق.

وفي هذا السياق، حث رئيس شركة "بي إم دبليو" عملاقة صناعة السيارات الألمانية، بوريس جونسون على الاستجابة لدعوات من رجال الأعمال لإيجاد حل وسط بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عارضًا السفر إلى المملكة المتحدة لتسليم الرسالة إلى رئيس الوزراء شخصيًّا. هل فقدت إيران دعم أوروبا بعد واقعة ناقلة بريطانيا؟ وفي