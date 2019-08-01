«السيارات» تعوق خروج بريطانيا من اليورو بلا اتفاق
لا تزال بعض المجالات الحيوية في بريطانيا تؤثر على قرار رئيس الحكومة الجديد بوريس جونسون، والذي لم ينف احتمالية خروج بلاده بلا اتفاق رئيس من الاتحاد الأوروبي
تحرير:محمود نبيل
٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٨ م
بوريس جونسون
لم يعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مرضٍ لكل الأطراف، أمرًا مرفوضًا من الأوساط السياسية في المملكة المتحدة فحسب، ولكن أيضًا من شركات عديدة ذات ثقل كبير على المستوى السياسي والاقتصادي في القارة الأوروبية.
العديد من الشركات الأوروبية أكدت رفضها التام والقاطع لأي محاولات قد تشير إلى خروج المملكة المتحدة من اليورو بلا اتفاق، وبالأخص بعدما بدا بوريس جونسون رئيس الحكومة البريطانية الجديد غير معترض على إمكانية الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق.
وفي هذا السياق، حث رئيس شركة "بي إم دبليو" عملاقة صناعة السيارات الألمانية، بوريس جونسون على الاستجابة لدعوات من رجال الأعمال لإيجاد حل وسط بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عارضًا السفر إلى المملكة المتحدة لتسليم الرسالة إلى رئيس الوزراء شخصيًّا.
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وفي هذا السياق، حث رئيس شركة "بي إم دبليو" عملاقة صناعة السيارات الألمانية، بوريس جونسون على الاستجابة لدعوات من رجال الأعمال لإيجاد حل وسط بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عارضًا السفر إلى المملكة المتحدة لتسليم الرسالة إلى رئيس الوزراء شخصيًّا.
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وفي معرض حديثه عن إعلان شركة صناعة السيارات الألمانية انخفاض أرباحها بسبب استثمارها في السيارات الكهربائية، قال الرئيس التنفيذي لشركة "بي إم دبليو"، هارالد كروجر، إنه سيكون سيناريو "خاسرا" إذا تركت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، حسب ما جاء في صحيفة الجارديان البريطانية.
وحذرت العملاقة البافارية سابقًا من أن سيناريو الخروج بلا صفقة قد يجبرها على التوقف عن تصنيع سيارة ميني في مصنعها بمنطقة كاولي بالقرب من أكسفورد؛ مما قد يتسبب في خسارة أكثر من 4500 وظيفة، بالإضافة إلى تعريض أكثر من 100 عام على صناعة السيارات للخطر.
وردًا على سؤال حول ما إذا كان لديه رسالة شخصية لرئيس الوزراء، الذي تعرض لانتقادات شديدة في الفترة الأخيرة، حث كروجر جونسون على إيجاد حل وسط لتجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل عام، ومنع إتمام ذلك دون اتفاق.
وقال رئيس واحدة من أكبر الشركات المصنعة للسيارات في الأسواق العالمية: "استمع إلى صوت الاقتصاد وللناس.. تحتاج إلى إجراء حوار مع رجال الأعمال".
وتقوض تعليقات كروجر مزاعم جونسون بأن شركات صناعة السيارات الألمانية سوف تضغط على الاتحاد الأوروبي لإفساح المجال للحيلولة دون حدوث أي صفقة يتم فيها تطبيق التعريفة الجمركية على الصادرات، خاصة أن المملكة المتحدة أكبر سوق تصدير فردي لصناعة السيارات الألمانية.
ودخل رئيس الحكومة البريطانية منذ عامين تقريبًا في صراعات مع العديد من المعنيين بصناعة السيارات في أوروبا، كما قال جونسون إنه يعرف المزيد عن تلك الصناعة أكثر من الدكتور رالف سبيث، الرئيس التنفيذي لشركة جاجوار لاند روفر، وذلك بعد أن حذر الخبير المخضرم في صناعة السيارات من أن الشركة لا يمكنها تخزين أجزاء كافية للتعامل مع سيناريو قطع العلاقات بشكل كامل بين بريطانيا وأوروبا.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية، اصطدم بوريس جونسون بالعديد من الآراء التي أكدت أن الخروج بلا اتفاق قد يكون له تداعيات غير محمودة على مجالات أساسية في المملكة المتحدة.
وأرسلت العديد من الجهات في بريطانيا رسائل تحذير من نوايا بوريس جونسون للتعامل مع ملف البريكست، مؤكدة أن الخروج بلا اتفاق يمكن أن يهدم العديد من الصناعات والمجالات العلمية في المملكة المتحدة بالمستقبل القريب.
وفي هذا السياق، أرسلت إليزا مانينجهام، وهي رئيسة مؤسسة "ويلكوم ترست"، أكبر ممول بحثي خيري في المملكة المتحدة إلى رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون، محذرة من أن مغادرة الاتحاد الأوروبي بدون صفقة يشكل "تهديدًا" لازدهار الأبحاث والعلوم في بريطانيا.
وخلال الرسالة التي اطلعت عليها "بي بي سي"، طلبت من رئيس الوزراء الجديد رفع الإنفاق الاستثماري في العلوم إلى المستويات الألمانية، وضمان أن تكون سياسة الهجرة "أكثر ترحيبًا" بكبار العلماء.