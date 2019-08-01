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«السيارات» تعوق خروج بريطانيا من اليورو بلا اتفاق

لا تزال بعض المجالات الحيوية في بريطانيا تؤثر على قرار رئيس الحكومة الجديد بوريس جونسون، والذي لم ينف احتمالية خروج بلاده بلا اتفاق رئيس من الاتحاد الأوروبي
تحرير:محمود نبيل ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٨ م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
لم يعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مرضٍ لكل الأطراف، أمرًا مرفوضًا من الأوساط السياسية في المملكة المتحدة فحسب، ولكن أيضًا من شركات عديدة ذات ثقل كبير على المستوى السياسي والاقتصادي في القارة الأوروبية. العديد من الشركات الأوروبية أكدت رفضها التام والقاطع لأي محاولات قد تشير إلى خروج المملكة المتحدة من اليورو بلا اتفاق، وبالأخص بعدما بدا بوريس جونسون رئيس الحكومة البريطانية الجديد غير معترض على إمكانية الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق.
وفي هذا السياق، حث رئيس شركة "بي إم دبليو" عملاقة صناعة السيارات الألمانية، بوريس جونسون على الاستجابة لدعوات من رجال الأعمال لإيجاد حل وسط بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عارضًا السفر إلى المملكة المتحدة لتسليم الرسالة إلى رئيس الوزراء شخصيًّا. هل فقدت إيران دعم أوروبا بعد واقعة ناقلة بريطانيا؟ وفي
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زيادة تأييد «المحافظين» في بريطانيا بعد تولي جونسون

أظهر استطلاع للرأي في بريطانيا، أجرته صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، ارتفاع نسبة التأييد لحزب المحافظين واتساع الفارق بينه وبين حزب العمال المعارض إلى 10 نقاط بعد تولي بوريس جونسون منصب رئيس الوزراء، موضحا أن التأييد للمحافظين بقيادة جونسون بلغ 31% بزيادة 6 نقاط مئوية عن الاستطلاع السابق بينما سجل العمال 21% بزيادة نقطتين مئويتين فقط. وتراجع الديمقراطيون الأحرار 3 نقاط إلى 20% وهبط أيضا حزب بريكست الجديد 4 نقاط إلى 13%، وشارك في الاستطلاع الذي أجري يومي 25 و26 يوليو نحو 1700 شخص، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
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بوريس جونسون يصطدم بأولى أزمات البريكست في بريطانيا

يعي رئيس الحكومة البريطانية الجديد بوريس جونسون، مدى صعوبة ملف الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي المعروف عالميًا بـ"البريكست"، الذي كان السبب الرئيسي في رحيل تيريزا ماي عن رئاسة حزب المحافظين خلال الأشهر الماضية. وعلى الرغم من الصعوبات التي يدركها بوريس جونسون، فإنه راهن بشكل رئيسي على الخطوات الجادة والفعالة لإتمام الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، حتى وإن تم ذلك دون اتفاق واضح ومسبق مع بروكسل بشأن الأوضاع فيما بعد الانفصال نهاية أكتوبر المقبل.
بوريس جونسون

حكومة البريكست.. جونسون يختار الوزراء الجدد

حتى اللحظة التي فاز فيها في انتخابات حزب المحافظين البريطاني يوم الثلاثاء الماضي، كان من الصعب التنبؤ بتوجهات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. قد يبدو من الغريب وصف جونسون بأنه شخصية غير معروفة، حيث إنه وصل لمناصب عدة مثل عمدة بلدية لندن ووزير الخارجية البريطاني، بالإضافة إلى عمله كصحفي ومقدم برامج، وكذلك المديح الذي تلقاه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لذلك جونسون ليس جديدًا على الساحة السياسية، ولكن بوريس جونسون ارتدى العديد من الوجوه على مدار حياته السياسية.
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هل يهدد الخروج بلا اتفاق بريطانيا بأزمة غذائية؟

أدى حديث مرشحي خلافة تيريزا ماي في بريطانيا عن إمكانية الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مُرضٍ للطرفين، إلى حالة من الاضطراب السياسي والاقتصادي على حد سواء، في الأيام القليلة الماضية، خاصة أن هذا القرار قد يصاحَب بالعديد من الأزمات الاجتماعية. حديث كل من بوريس جونسون وجيرمي هانت، وبالأخص الأول صاحب الفرصة الكبرى في الحصول على رئاسة الحكومة، دق ناقوس خطر لدى الشعب البريطاني حول ضرورة الاستعداد بالشكل الأمثل إلى الأزمات التي قد تلحق بالقرار السياسي الخطير.
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