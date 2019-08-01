محمد منير بالختام.. تفاصيل مهرجان الإسكندرية للأغنية

تحرير:محمد عبد المنعم ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م

محمد منير

أقيم اليوم الخميس، في الإسكندرية، مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل الدورة السادسة عشرة من مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية، وأدار المؤتمر عوف همام رئيس المهرجان، والشاعر عماد حسن أمين عام المهرجان، وعماد البنا نائب رئيس المهرجان، وبحضور نخبة من رموز المجتمع، وأعلن رئيس المهرجان أن فعالياته ستقام في الفترة من 22 أغسطس حتى 26 من نفس الشهر، مؤكدا أنه سعى لتكون تلك الدورة مميزة، بمساعدة عدد من رجال الأعمال الذين يؤمنون بقيمة الفن ممن تحملوا تكلفة مشاركة عدة نجوم.

وقال عوف إن المهرجان يشهد إقامة 4 حفلات، بالإضافة لحفل معلق بسبب وجود زفاف في فندق فعاليات المهرجان، ونوه بأن حفل الافتتاح ستحييه الفنانة نوال الزغبي والفنان مصطفى قمر، ويكرم فيه اسم الموسيقار عمار الشريعي، والموسيقار حمدي رؤوف، وأبطال فيلم "الممر". وكشف أنه سيوجد في الفعاليات كل من مدحت صالح، وبهاء