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محمد منير بالختام.. تفاصيل مهرجان الإسكندرية للأغنية

تحرير:محمد عبد المنعم ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م
محمد منير
محمد منير
أقيم اليوم الخميس، في الإسكندرية، مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل الدورة السادسة عشرة من مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية، وأدار المؤتمر عوف همام رئيس المهرجان، والشاعر عماد حسن أمين عام المهرجان، وعماد البنا نائب رئيس المهرجان، وبحضور نخبة من رموز المجتمع، وأعلن رئيس المهرجان أن فعالياته ستقام في الفترة من 22 أغسطس حتى 26 من نفس الشهر، مؤكدا أنه سعى لتكون تلك الدورة مميزة، بمساعدة عدد من رجال الأعمال الذين يؤمنون بقيمة الفن ممن تحملوا تكلفة مشاركة عدة نجوم.
وقال عوف إن المهرجان يشهد إقامة 4 حفلات، بالإضافة لحفل معلق بسبب وجود زفاف في فندق فعاليات المهرجان، ونوه بأن حفل الافتتاح ستحييه الفنانة نوال الزغبي والفنان مصطفى قمر، ويكرم فيه اسم الموسيقار عمار الشريعي، والموسيقار حمدي رؤوف، وأبطال فيلم "الممر". وكشف أنه سيوجد في الفعاليات كل من مدحت صالح، وبهاء
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حمادة-هلال

بعد «اشرب شاي».. حمادة هلال يحضر مفاجأة جديدة

يحضر الفنان حمادة هلال لمفاجأة جديدة، على غرار أغنية "اشرب شاي" التي طرحها خلال الفترة الماضية، وكانت مختلفة عما اعتاد الجمهور سماعه من هلال، إلا أنها حققت نجاحا واسعًا، وربما هذا ما شجع المطرب إلى تكرار التجربة. وكتب حمادة هلال، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس: "وحشتوني أوى.. أغنية اشرب شاي كانت غنوة برة الصندوق.. الغنوة اللى جاية إن شاء الله مفيش صندوق خالص.. انتظرونا"، ولم يسم الأغنية، وقد أبدى الجمهور حماسه في انتظار ما سيقدمه خلال الفترة المقبلة.
عمرو دياب

«بحبه».. عمرو دياب يطرح أولى أغاني ألبوم «أنا غير»

طرح الفنان عمرو دياب أولى أغنيات ألبومه الجديد لعام 2019، وهي "بحبه" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي لأسامة الهندي. وتقول كلمات الأغنية: "بحبه في دلعه وتقله، بحبه في قلة عقله، بحبه في غيرته عليا ولما بيتهيأله، أنا متعود على طبعه أنا حافظه وخدت عليه، لا في زيه ولا هلاقي ربعه، بحبه وهاعمل إيه.. نار نار، حبه ليا، نار نار، بعده عني نار نار، شاغلني ليل ونهار، بحبه وأحب عينيه تلاحقني، يجنني ويقلقني، بحبه وأنا باحلفله وعمره ما صدقني، بحبه حبيبي في كل حالاته، في سوء ظنه وحكاياته، هيعقل امتى حبيبي، وأنا واخد كل اهتماماته".
هانى-شاكر (2)

مقعد نقيب الموسيقيين.. من أم كلثوم إلى هانى شاكر

حسم الفنان هانى شاكر معركة مقعد نقيب المهن الموسيقية لصالحه، بتغلبه على منافسه الفنان مصطفى كامل في الانتخابات، بحصوله على 1531 صوتا، مقابل 589 للآخر. وفور إعلان النتيجة انطلقت الاحتفالات في النقابة، خاصة أن "شاكر" يتمتع بشعبية جارفة بين أعضاء الجمعية العمومية الذين يشيدون دومًا بما أنجزه على مدار الأربع سنوات الماضية، فيما يخص المعاشات ومشروع العلاج، متجاهلين الأزمات التي شهدتها النقابة خلال فترته الأولى، والتى دفعته إحداها إلى الاستقالة، لكنه تراجع عنها بعد «ضغط الأعضاء».
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مايا-دياب (2)

10 حفلات غنائية في أغسطس.. البداية مع مايا دياب

تشهد الفترة الحالية حالة من النشاط على مستوى الحفلات الغنائية والألبومات التي يحضر نجومها لطرحها خلال موسم الصيف، ويشهد شهر أغسطس المقبل إقامة عدد من الحفلات، إذ يحيي الفنان مدحت صالح حفلا ضمن المهرجان الصيفي بالإسكندرية، على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، يوم 17 أغسطس، بينما يستعد الفنان اللبناني راغب علامة لإحياء حفل غنائي، يوم 3 أغسطس، وذلك ضمن مهرجان قرطاج الدولي فى دورته الخامسة والخمسين، ومن ثم يطير إلى اليونان للتحضير لحفله هناك، الذي سيقام يوم 14، كما يختتم الفنان صابر الرباعي حفلات مهرجان قرطاج الدولي، بحفله يوم 20 أغسطس.
محمد-منير

محمد منير يطرح أغنية «مهموم» (فيديو)

نشرت قناة المطرب محمد منير، على موقع مقاطع الفيديو "يوتيوب"، أغنية "مهموم"، اليوم الخميس. ويتعاون "الكينج" في الأغنية الجديدة مع الشاعر أمير طعيمة، والملحن وليد سعد والموزع أحمد إبراهيم. وسبق أن شارك محمد منير مع جمهوره عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صورة له مكتوبا عليها: "مهموم"، فى إشارة لاسم أغنيته الجديدة، وكتب: "قريبًا". ويستعد منير لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، الذي ينظم بصورة سنوية في المملكة الأردنية.
محمد-منير

محمد منير يطرح برومو أغنية «مهموم» (فيديو)

نشرت قناة المطرب محمد منير، على موقع مقاطع الفيديو "يوتيوب"، برومو أغنية "مهموم"، اليوم السبت، والتي ستصدر خلال الفترة المقبلة. ويتعاون "الكينج" في الأغنية الجديدة مع الشاعر أمير طعيمة، والملحن وليد سعد والموزع أحمد إبراهيم، وكان شارك مع جمهوره عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صورة له مكتوبا عليها: "مهموم"، فى إشارة لاسم أغنيته الجديدة، وكتب: "قريبًا". ويستعد منير لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون فى الأردن.
محمد-منير

محمد منير يطرح أغنية «مهموم» قريبًا

شوق الكينج محمد منير، جمهوره، لأحدث أغانيه، حيث نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء، بوستر أغنيته "مهموم"، وعلق: "قريبًا"، وقد تفاعل معه متابعوه بشكل واسع، مؤكدين أنهم ينتظرون الأغنية بفارغ الصبر. ويتعاون منير في الأغنية مع الشاعر أمير طعيمة، وهي الثانية التي يطرحها خلال العام الحالي بعد "أنت البطل" التي قدمها في إعلان من أجل جمع التبرعات لمستشفى علاج سرطان الأطفال 57357 وقد لاقت الأغنية إعجاب الكثيرين من جمهور الكينج.
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