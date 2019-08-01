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حملة طرق أبواب للتصدي لختان الإناث في أسوان

تحرير:عوض سليم ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٥ م
حملة للتوعية بختان الإناث بأسوان
حملة للتوعية بختان الإناث بأسوان
أعلنت هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، انطلاق أكبر حملة لطرق الأبواب ينفذها فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، للتوعية بخطورة ختان الإناث، فى إطار اهتمام المجلس برئاسة الدكتورة مايا مرسى، بالمشاركة القوية فى حملة "احميها من الختان"، التي أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بمشاركة المجلس القومى للمراة والمجلس القومى للأمومة والطفولة، وتستهدف توعية المواطنين، بخطورة ختان الإناث والقوانين التي تجرمه، حيث بدأ تنفيذ الحملة بقرى ومدن المحافظة، بمشاركة قيادات فرع المجلس القومى للمرأة.
وأشارت مقررة المجلس بأسوان، إلى أن الحملة تستهدف 24834 من السيدات والرجال والأطفال بمراكز "أسوان، ودراو، ونصر النوبة، وكوم امبو، وادفو"، مؤكدة أن الحملة تشمل توعية المواطنين وخاصة السيدات داخل منازلهم، بخطورة عادة ختان الإناث، والمشاكل الصحية التى يسببها، وأنه عادة وليس من شعائر الإسلام. وأضافت مقررة
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يوسف-الشاهد (2)

الشاهد: فخور لما عاشته تونس من انتقال سلس للسلطة

قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، إن بلاده لديها جيشًا جمهوريًا، مشدّدًا فى الوقت ذاته على أنه لا مجال لحدوث انقلاب في البلاد، مؤكدًا أن تمرير السلطة في تونس كان بطريقة سلسلة وبطريقة ديمقراطية وفي كنف الاحترام الكامل للدستور. وأضاف الشاهد، خلال حوار على القناة الوطنية مساء أمس الخميس، أنه اتخذ قرارًا بشأن مسألة الترشح للانتخابات الرئاسية، سيعلنه خلال الأيام المقبلة"، لافتًا إلى أنه "تألم على غرار كل التونسيين لوفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي".
استطلاع-رؤية-الهلال (3)

في المغرب وعمان.. الإثنين أول أيام عيد الأضحى

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب أن غد السبت هو غُرة شهر ذي الحجة لعام 1440، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الإثنين 12 أغسطس الجاري، حسبما ذكرت وكالة أنباء المغرب. وفي ما يلي نص بيان الوزارة: " تنهى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1440 هـ، بعد مغرب يوم الخميس 29 ذي القعدة 1440 هـ موافق 1 أغسطس 2019 م، واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته".
السيسي-يوقع

قرار جمهوري بتعيين «المتيني» رئيسًا لجامعة عين شمس

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إصدار قرار جمهوري بتعيين محمود المتيني رئيسا لجامعة عين شمس خلفًا للدكتور عبدالوهاب عزت. وقال وزارة التعليم العالي، في بيان، إن "المتيني شغل وظيفة عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، وهو أستاذ الجراحة العامة بالكلية، ومثل مصر في العديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، وأسهم فى تطوير مستشفيات جامعة عين شمس". البيان أضاف أن "المتيني يعد من أبرز رواد زراعة الكبد في مصر، إذ استطاع من خلال فريق طبي يرأسه أن يقوم بعمل ألف عملية زرع كبد في مصر خلال الـ15 عاما الماضية".
أول-حالة-زواج-بالمأذون-الإلكتروني (1)

«محمد ومنة».. أول زواج بالمأذون الإلكتروني في بورسعيد (صور)

شهدت إحدى القرى السياحية في محافظة بورسعيد، مساء الخميس، أول حالة "زواج إلكتروني" من خلال تطبيق الأحوال الشخصية الجديد "المأذون الإلكتروني"، الذي أطلقته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الاتصالات ومكتب النائب العام ونيابات الأسرة في بورسعيد. وأدخل الشيخ محمد أنور، مأذون بمدينة بورفؤاد، بيانات العروسين: محمد مهدي أحمد الغرباوي، ومنة الله محمد منصور خليفة، على تطبيق الأحوال الشخصية من اللاب توب بدلا من قسيمة الزواج المكتوبة يدويا، على أن يستلمها العروسان موثقة صباح السبت المقبل بسبب عطلة الجمعة، وذلك في ظل فرحة عارمة من الحضور وإطلاق السيدات "الزغاريد".
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المياه الجوفية قرية المويسات (4)

غرق منازل قرية المويسات بأسوان والأهالى يستغيثون

تعرضت عدد من منازل قرية نجع المويسات بالبصيلية قبلي بمركز إدفو شمال أسوان، إلى تشققات وتصدعات، إلى جانب غرق البعض منها بالمياه الجوفية المتسربة إليها من الترعة المقابله للقرية، وقد وجه الأهالى استغاثاتهم لسرعة احتواء الموقف، وعلى الفور توجه المسؤولين بالوحدة المحلية لمدينة ومركز إدفو ومسئولى الرى فى محاولة لاحتواء الموقف، وإنقاذ المنازل من الانهيارات الكلية، حيث تم الدفع بإمكانيات الرى والوحدة المحلية للعمل على سحب المياه وكسحها بعيدا عن منازل الأهالى.
تعدى-على-الأراضي-الزراعية

إحالة ملف التعديات على أراضي الدولة بأسوان للنيابة

قرر اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، إحالة ملف التعديات على أراضى الدولة بالظهير الصحراوى بقرية غرب أسوان للنيابة العامة للتحقيق، مؤكدا أنه لن يتهاون فى مواجهة أي فساد إداري أو تستر على أي شبهة فساد أو إهمال. وقال المحافظ إنه كان قد أحال الملف إلى النيابة الإدارية فى 18 فبراير الماضى من نفس العام، وإنها عقب انتهاء تحقيقاتها تمت التوصية بإحالة الملف للنيابة العامة، بجانب أنه تم إصدار توجيهات لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالقيام بحملة مكبرة الأسبوع الماضى لإزالة التعديات الموجودة بالظهير الصحراوى على مساحة 50 ألف م2.
تخفيض-تذاكر-فريق-نادى-أسوان (5)

المحافظ يطالب بتخفيض 50% لتذاكر طيران نادي أسوان

أعلن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، مساندته ودعمه لنادي أسوان الرياضي عقب صعوده للدورى الممتاز لكرة القدم، حيث تقرر دراسة طلب النادى باستغلال السور الشرقى للنادى بنظام حق الانتفاع لطرحه كمحلات تجارية وتوكيلات يمكن من خلالها توفير موارد مالية ثابتة تدر دخلا يغطى كل الاحتياجات سواء لفريق الكرة أو للألعاب والأنشطة الأخرى بالنادي، كما خاطب وزير الطيران المدنى للحصول على نسبة تخفيض 50% لتذاكر الذهاب والعودة لفريق كرة القدم من أسوان إلى القاهرة من خلال الشركة الوطنية مصر للطيران.
احتفالات البدو

حلال بلا مأذون.. زواج القبائل بأسوان يواجه أزمات

«زواج السنة أو الزواج القبلي» هى عادات وتقاليد توارثتها عدد من القبائل المنتشرة فى الصحراء والمجتمعات الريفية، والتى يكتفى فيه أصحابه بقراءة الفاتحة بين كبار أسرتى الزوج والزوجة دون وجود مأذون أو قسيمة زواج أو حتى أى أوراق تثبت الزواج، فى الوقت الذى يمثل فيه هذا الزواج تهديدا لكيان الأسرة والمرأة والأطفال على وجه الخصوص، بعد أن أصبحت كل الحقوق تؤخذ بالقانون فما يزال البعض لا يعرف قسيمة الزواج التى تعطى المرأة حقها فى الطلاق أو الميراث أو الحقوق، التى شرعها لها الله فى قرآنه قبل أن يسطره الإنسان فى الدستور.
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