حملة طرق أبواب للتصدي لختان الإناث في أسوان

تحرير:عوض سليم ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٥ م

حملة للتوعية بختان الإناث بأسوان

أعلنت هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، انطلاق أكبر حملة لطرق الأبواب ينفذها فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، للتوعية بخطورة ختان الإناث، فى إطار اهتمام المجلس برئاسة الدكتورة مايا مرسى، بالمشاركة القوية فى حملة "احميها من الختان"، التي أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بمشاركة المجلس القومى للمراة والمجلس القومى للأمومة والطفولة، وتستهدف توعية المواطنين، بخطورة ختان الإناث والقوانين التي تجرمه، حيث بدأ تنفيذ الحملة بقرى ومدن المحافظة، بمشاركة قيادات فرع المجلس القومى للمرأة.

وأشارت مقررة المجلس بأسوان، إلى أن الحملة تستهدف 24834 من السيدات والرجال والأطفال بمراكز "أسوان، ودراو، ونصر النوبة، وكوم امبو، وادفو"، مؤكدة أن الحملة تشمل توعية المواطنين وخاصة السيدات داخل منازلهم، بخطورة عادة ختان الإناث، والمشاكل الصحية التى يسببها، وأنه عادة وليس من شعائر الإسلام. وأضافت مقررة