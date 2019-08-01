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طلب إحاطة ضد استغلال السماسرة للطلاب المغتربين

تحرير:أحمد جاد ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
مجلس النواب
مجلس النواب
تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول استغلال السماسرة للطلاب المغتربين والوافدين الباحثين عن أماكن للسكن بعيدا عن المدينة الجامعية، موضحا أن الكثير من الطلاب المغتربين يبدأون مع قرب بداية العام الدراسي في البحث عن سكن مناسب لهم يكون قريبا من الجامعة، لعدم رغبتهم في الإقامة بالمدينة الجامعية والتي يعانون فيها من مشكلات معينة ومتكررة خلال الفترة الماضية.
وأضاف بركات، أن المشكلات تبدأ مع اضطرار الطلاب إلى اللجوء والتعامل مع سماسرة تنتشر أسماؤهم بجدران الجامعة، حيث يعرضون إمكانية تأجير سكن، لافتًا إلى أن معظم السماسرة يشترطون أن يدفع الطالب مبلغاً مماثلاً لقيمة إيجار شهر كامل "عمولة" ومكافأة على مساعدته في إيجاد سكن. وأشار عضو لجنة التعليم بمجلس النواب،
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الشاهد: فخور لما عاشته تونس من انتقال سلس للسلطة

قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، إن بلاده لديها جيشًا جمهوريًا، مشدّدًا فى الوقت ذاته على أنه لا مجال لحدوث انقلاب في البلاد، مؤكدًا أن تمرير السلطة في تونس كان بطريقة سلسلة وبطريقة ديمقراطية وفي كنف الاحترام الكامل للدستور. وأضاف الشاهد، خلال حوار على القناة الوطنية مساء أمس الخميس، أنه اتخذ قرارًا بشأن مسألة الترشح للانتخابات الرئاسية، سيعلنه خلال الأيام المقبلة"، لافتًا إلى أنه "تألم على غرار كل التونسيين لوفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي".
استطلاع-رؤية-الهلال (3)

في المغرب وعمان.. الإثنين أول أيام عيد الأضحى

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب أن غد السبت هو غُرة شهر ذي الحجة لعام 1440، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الإثنين 12 أغسطس الجاري، حسبما ذكرت وكالة أنباء المغرب. وفي ما يلي نص بيان الوزارة: " تنهى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1440 هـ، بعد مغرب يوم الخميس 29 ذي القعدة 1440 هـ موافق 1 أغسطس 2019 م، واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته".
السيسي-يوقع

قرار جمهوري بتعيين «المتيني» رئيسًا لجامعة عين شمس

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إصدار قرار جمهوري بتعيين محمود المتيني رئيسا لجامعة عين شمس خلفًا للدكتور عبدالوهاب عزت. وقال وزارة التعليم العالي، في بيان، إن "المتيني شغل وظيفة عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، وهو أستاذ الجراحة العامة بالكلية، ومثل مصر في العديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، وأسهم فى تطوير مستشفيات جامعة عين شمس". البيان أضاف أن "المتيني يعد من أبرز رواد زراعة الكبد في مصر، إذ استطاع من خلال فريق طبي يرأسه أن يقوم بعمل ألف عملية زرع كبد في مصر خلال الـ15 عاما الماضية".
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«محمد ومنة».. أول زواج بالمأذون الإلكتروني في بورسعيد (صور)

شهدت إحدى القرى السياحية في محافظة بورسعيد، مساء الخميس، أول حالة "زواج إلكتروني" من خلال تطبيق الأحوال الشخصية الجديد "المأذون الإلكتروني"، الذي أطلقته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الاتصالات ومكتب النائب العام ونيابات الأسرة في بورسعيد. وأدخل الشيخ محمد أنور، مأذون بمدينة بورفؤاد، بيانات العروسين: محمد مهدي أحمد الغرباوي، ومنة الله محمد منصور خليفة، على تطبيق الأحوال الشخصية من اللاب توب بدلا من قسيمة الزواج المكتوبة يدويا، على أن يستلمها العروسان موثقة صباح السبت المقبل بسبب عطلة الجمعة، وذلك في ظل فرحة عارمة من الحضور وإطلاق السيدات "الزغاريد".
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طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشان سرقة التيار الكهربائي

تقدم طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول مشكلة سرقة التيار الكهربائي، والتي تعد أحد أكبر المشكلات التي تواجه قطاع الكهرباء، إذ تكلف الدولة نحو 7 مليارات جنيه سنويا. وقال متولي، في طلبه، إن ظاهرة سرقة التيار الكهربائي منتشرة بشكل كبير بين التجار وأصحاب عربات الطعام، مشيرا إلى أنهم يلجأوون إلى الحصول على التيار بطرق غير شرعية، في ظل ارتفاع اسعار فواتير الكهرباء.
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عبد العال للسيسي: 23 يوليو ثورة بيضاء احتضنها الشعب

وجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة. وقال رئيس البرلمان فى نص البرقية: «يحتفل شعب مصر بذكرى ثورة يوليو المجيدة، تلك الثورة البيضاء التى قادها الزعيم خالد الذكر، جمال عبد الناصر الذى خرج من نبت أرض مصر الطيبة، واحتضنتها الإرادة الشعبية، ولقد كان للمبادئ التي جاءت بها هذه الثورة المباركة من إقامة عدالة اجتماعية وبناء جيش قوى وامتلاك الشعب لقراره وسيادته، واسترداد كرامته، وإسقاط تحالف الإقطاع والقضاء على الاستعمار، القوة الدافعة لالتفاف الشعب حولها وحمايتها».
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«قرطام» يطالب الحكومة بحل مشاكل مصانع القطاع الخاص

تقدم النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بسؤال للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه لوزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، حول أسباب عدم حل مشاكل المصانع المتوقفة والتابعة للقطاع الخاص. وقال «قرطام»، إن طبقة العمال بقطاع الصناعة تعاني من مشاكل عديدة، وهو ما لا يتماشى مع رؤية الدولة في إطار جهودها المبذولة لتطوير وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع صناعات الدول المنافسة، مطالبًا بوضع حلول عاجلة لهذه المشاكل، من خلال الاستفادة من التجربة الصينية والكورية، والحد من القيود ومزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص.
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الجمعيات الأهلية بالقانون الجديد.. الشروط والمحاذير

بعد مرور أكثر من 8 أشهر على موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال منتدى شباب العالم فى نوفمبر الماضي، على إعادة طرح قانون الجمعيات الأهلية للتعديل، وافق مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ، بعد المطالب المتكررة والمتزايد لتعديله، وأكد البرلمان أن تعديل القانون يأتي من أجل تعزيز العمل الأهلي لما له من دور إيجابي في التنمية الاجتماعية. ونستعرض فى التقرير التالي شروط إنشاء الجمعيات الأهلية، إضافة إلى الإعفاءات والمحاذير لعملها بموجب القانون الجديد.
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