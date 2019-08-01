طلب إحاطة ضد استغلال السماسرة للطلاب المغتربين

تحرير:أحمد جاد ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

مجلس النواب

تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول استغلال السماسرة للطلاب المغتربين والوافدين الباحثين عن أماكن للسكن بعيدا عن المدينة الجامعية، موضحا أن الكثير من الطلاب المغتربين يبدأون مع قرب بداية العام الدراسي في البحث عن سكن مناسب لهم يكون قريبا من الجامعة، لعدم رغبتهم في الإقامة بالمدينة الجامعية والتي يعانون فيها من مشكلات معينة ومتكررة خلال الفترة الماضية.

وأضاف بركات، أن المشكلات تبدأ مع اضطرار الطلاب إلى اللجوء والتعامل مع سماسرة تنتشر أسماؤهم بجدران الجامعة، حيث يعرضون إمكانية تأجير سكن، لافتًا إلى أن معظم السماسرة يشترطون أن يدفع الطالب مبلغاً مماثلاً لقيمة إيجار شهر كامل "عمولة" ومكافأة على مساعدته في إيجاد سكن. وأشار عضو لجنة التعليم بمجلس النواب،