طلب إحاطة ضد استغلال السماسرة للطلاب المغتربين
تحرير:أحمد جاد
٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
مجلس النواب
تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول استغلال السماسرة للطلاب المغتربين والوافدين الباحثين عن أماكن للسكن بعيدا عن المدينة الجامعية، موضحا أن الكثير من الطلاب المغتربين يبدأون مع قرب بداية العام الدراسي في البحث عن سكن مناسب لهم يكون قريبا من الجامعة، لعدم رغبتهم في الإقامة بالمدينة الجامعية والتي يعانون فيها من مشكلات معينة ومتكررة خلال الفترة الماضية.
وأضاف بركات، أن المشكلات تبدأ مع اضطرار الطلاب إلى اللجوء والتعامل مع سماسرة تنتشر أسماؤهم بجدران الجامعة، حيث يعرضون إمكانية تأجير سكن، لافتًا إلى أن معظم السماسرة يشترطون أن يدفع الطالب مبلغاً مماثلاً لقيمة إيجار شهر كامل "عمولة" ومكافأة على مساعدته في إيجاد سكن.
وأشار عضو لجنة التعليم بمجلس النواب،
وأضاف بركات، أن المشكلات تبدأ مع اضطرار الطلاب إلى اللجوء والتعامل مع سماسرة تنتشر أسماؤهم بجدران الجامعة، حيث يعرضون إمكانية تأجير سكن، لافتًا إلى أن معظم السماسرة يشترطون أن يدفع الطالب مبلغاً مماثلاً لقيمة إيجار شهر كامل "عمولة" ومكافأة على مساعدته في إيجاد سكن.
وأشار عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أن بعض الطلاب يستأجرون شققا يصل إيجارها لـ4000 آلاف جنيه في الشهر، ويتكدس فيها أكثر من 10 طلاب، توفيرا للنفقات.
وطالب وزارة التعليم العالي، بتذليل كافة المعوقات والعراقيل التى من الممكن أن تعيق خطة تطوير السكن الجامعى ومدن الطلبة من جهة، ومن جهة أخرى الرقابة على مساكن المغتربين حتى لا يقع الطلاب فريسة في يد السماسرة.