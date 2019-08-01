للحد من الطلاق.. محافظ الإسماعيلية يجتمع بالمأذونين

تحرير:محمد مصباح ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٢ م

اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية

أكد اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، حتمية التزام جميع المأذونين بنطاق المحافظة وتوابعها، بضرورة الرجوع إلى الموقع الإلكترونى الرسمى لفتاوي الأزهر الشريف قبيل الفصل النهائي في قضايا الطلاق التي تعرض عليهم، حرصًا على عدم انهيار الأسر وما يترتب على الطلاق من آثار سلبية على كيان الأسرة والأبناء، جاء ذلك خلال مؤتمر موسع عقده المحافظ مع جميع المأذونين، لاستعراض ومناقشة أسباب حدوث الطلاق خلال تلك الفترة والآليات التنفيذية لمواجهة تلك الظاهرة والحد منها.

وأضاف المحافظ، أنه يجب تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والتضامن الاجتماعي في نشر التوعية بمخاطر الطلاق على كيان الأسرة والمجتمع وتوعية المقبلين على الزواج. حضر المؤتمر كلًا من المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، واللواء سامى علام السكرتير العام المساعد للمحافظة، وفضيلة الشيخ وحيد عايش