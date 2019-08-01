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للحد من الطلاق.. محافظ الإسماعيلية يجتمع بالمأذونين

تحرير:محمد مصباح ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٢ م
اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية
اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية
أكد اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، حتمية التزام جميع المأذونين بنطاق المحافظة وتوابعها، بضرورة الرجوع إلى الموقع الإلكترونى الرسمى لفتاوي الأزهر الشريف قبيل الفصل النهائي في قضايا الطلاق التي تعرض عليهم، حرصًا على عدم انهيار الأسر وما يترتب على الطلاق من آثار سلبية على كيان الأسرة والأبناء، جاء ذلك خلال مؤتمر موسع عقده المحافظ مع جميع المأذونين، لاستعراض ومناقشة أسباب حدوث الطلاق خلال تلك الفترة والآليات التنفيذية لمواجهة تلك الظاهرة والحد منها.
وأضاف المحافظ، أنه يجب تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والتضامن الاجتماعي في نشر التوعية بمخاطر الطلاق على كيان الأسرة والمجتمع وتوعية المقبلين على الزواج. حضر المؤتمر كلًا من المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، واللواء سامى علام السكرتير العام المساعد للمحافظة، وفضيلة الشيخ وحيد عايش
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الشاهد: فخور لما عاشته تونس من انتقال سلس للسلطة

قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، إن بلاده لديها جيشًا جمهوريًا، مشدّدًا فى الوقت ذاته على أنه لا مجال لحدوث انقلاب في البلاد، مؤكدًا أن تمرير السلطة في تونس كان بطريقة سلسلة وبطريقة ديمقراطية وفي كنف الاحترام الكامل للدستور. وأضاف الشاهد، خلال حوار على القناة الوطنية مساء أمس الخميس، أنه اتخذ قرارًا بشأن مسألة الترشح للانتخابات الرئاسية، سيعلنه خلال الأيام المقبلة"، لافتًا إلى أنه "تألم على غرار كل التونسيين لوفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي".
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في المغرب وعمان.. الإثنين أول أيام عيد الأضحى

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب أن غد السبت هو غُرة شهر ذي الحجة لعام 1440، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الإثنين 12 أغسطس الجاري، حسبما ذكرت وكالة أنباء المغرب. وفي ما يلي نص بيان الوزارة: " تنهى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1440 هـ، بعد مغرب يوم الخميس 29 ذي القعدة 1440 هـ موافق 1 أغسطس 2019 م، واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته".
السيسي-يوقع

قرار جمهوري بتعيين «المتيني» رئيسًا لجامعة عين شمس

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إصدار قرار جمهوري بتعيين محمود المتيني رئيسا لجامعة عين شمس خلفًا للدكتور عبدالوهاب عزت. وقال وزارة التعليم العالي، في بيان، إن "المتيني شغل وظيفة عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، وهو أستاذ الجراحة العامة بالكلية، ومثل مصر في العديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، وأسهم فى تطوير مستشفيات جامعة عين شمس". البيان أضاف أن "المتيني يعد من أبرز رواد زراعة الكبد في مصر، إذ استطاع من خلال فريق طبي يرأسه أن يقوم بعمل ألف عملية زرع كبد في مصر خلال الـ15 عاما الماضية".
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«محمد ومنة».. أول زواج بالمأذون الإلكتروني في بورسعيد (صور)

شهدت إحدى القرى السياحية في محافظة بورسعيد، مساء الخميس، أول حالة "زواج إلكتروني" من خلال تطبيق الأحوال الشخصية الجديد "المأذون الإلكتروني"، الذي أطلقته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الاتصالات ومكتب النائب العام ونيابات الأسرة في بورسعيد. وأدخل الشيخ محمد أنور، مأذون بمدينة بورفؤاد، بيانات العروسين: محمد مهدي أحمد الغرباوي، ومنة الله محمد منصور خليفة، على تطبيق الأحوال الشخصية من اللاب توب بدلا من قسيمة الزواج المكتوبة يدويا، على أن يستلمها العروسان موثقة صباح السبت المقبل بسبب عطلة الجمعة، وذلك في ظل فرحة عارمة من الحضور وإطلاق السيدات "الزغاريد".
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نقابة-الصيادلة (2)

فشل انعقاد اجتماع نقباء فرعيات «الصيادلة» ببورسعيد

علم "التحرير" من مصدر بنقابة الصيادلة، أن الدكتور عبد الوهاب قوطة نقيب صيادلة بورسعيد، تواصل أمس الأربعاء مع نقباء فرعيات الصيادلة بالمحافظات، لإبلاغهم بإلغاء الاجتماع الذي كان مقررا له السبت المقبل، لبحث أزمة الصيادلة مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، على خلفية توجيه إهانة للصيادلة. وأرجع المصدر، فى تصريحات لـ"التحرير"، سبب إلغاء الاجتماع، لما سماه بالأسباب الأمنية، وهو الأمر الذي دفع عددا منهم للتواصل مع أعضاء المجلس الذي رحل بعد حكم فرض الحراسة القضائية على النقابة، للمطالبة بضرورة عقد اجتماع لبحث طرق الرد على ما سموه إهانة الوزيرة.
قهوة

«المقاهي».. المتهم الجديد في زيادة نسبة الطلاق بمصر

«تسبب الطلاق وتهلك ميزانية الأسرة».. في سابقة هى الأولى من نوعها على المجتمع طال انتظارها، أصدر اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، قرارًا بإغلاق جميع المقاهى ومحلات «السايبر» فى تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل خلال فصل الصيف، وفى تمام الساعة الثانية عشرة مساءً خلال فصل الشتاء، على أن يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال كل من يخالف، والتى تصل عقوبتها إلى حد الغلق الإدارى، ويأتى هذا القرار بعد مطالبة كبيرة من قبل أعضاء البرلمان والمسئولين بضرورة غلق المقاهي ليلا.
مميش -مصر-تسير بخطىء-متسارعة-الاستفادة-من-موقع-قناة-السويس

مميش: مصر تسير بخطى متسارعة للاستفادة من قناة السويس

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس تحظى بمكانة استراتيجية لا مثيل لها على المستوى الإقليمي والعالمي جعلها محور الأحداث فيما مضى وبوابة التنمية للمستقبل، لاسيما ونحن نمتلك كافة المقومات اللازمة للنجاح فنحظى بإرادة سياسية واعية تدرك قيمة القناة ومكانتها، ولا ريب أن مشروع القناة الجديدة خير مثال على ذلك فدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والتفاف جميع فئات الشعب المصري على قلب رجل واحد لمساندته وتمويله كان مفتاح نجاح المشروع القومي العملاق الذي فتح لنا آفاقا أرحب في خدمة حركة التجارة العالمية، وحمل لنا الخير في خطط طموحة.
حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية

إجراءات من محافظ الإسماعيلية لحل مشكلة انقطاع المياه

تعرضت مناطق: أبو بلح، الخشاية، كوبرى سيناء، الجمالين، المنايف، بمركزي أبو صوير والإسماعيلية، لانقطاع المياه بعد احتراق 3 مواتير رفع بمنطقة بوستر أبو سالم الواقعة بقرية أبو بلح بالقرب من طريق "الإسماعيلية - فايد"، ما أدى إلى توقف ضخ مياه الشرب تماما، وتجمع عدد من المواطنين أمام غرفة الرفع الرئيسية التي تغذي مناطق واسعة بتلك القرى، مطالبين المحافظ بسرعة التدخل لحل المشكلة وعودة المياه إلى منازلهم خاصة أن المشكلة مستمرة منذ عدة أسابيع ولم يتم حلها حتى الآن.
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