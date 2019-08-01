بعد 17 عاما.. براءة 9 موظفين بينهم متوفون في اختلاس
تحرير:أحمد الزغبي
٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٨ م
صورة أرشيفية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن إبراهيم حنفي، وعبد العاطى مسعود شعلة، وأمانة سر محمد عثمان بالحكم ببراءة كل من "حسن.ع.م" و"إشتياق.ا.ع" و"محمد. أ.ع" و"كرم.ر.ح" و"محمد.م.س"، وانقضاء الدعوى الجنائية لكل من "البرنس.ا.ف" و"عبد الرازق.م.ع" و"صبحي.م.م" و"السيد.ال.م" لوفاتهم، وذلك لاتهامهم بالتزوير والاختلاس في القضية رقم 15057 لسنة 2002 جنايات قسم شرطة سيدي جابر والمقيدة برقم 1105 كلي شرق.
كانت الإدارة العامة للأموال العامة تلقت بلاغا بقيام كل من "حسن.ع.م" و"البرنس.ال.ف" و"إشتياق.أ.ع" و"محمد.أ.ال" و"السيد.ال.م" و"عبد الرازق.م.ع" و"كرم.ر.ح" و"صبري.م.م" و"محمد.م.س"، موظفين بإحدى شركات قطاع الأعمال بصفتهم موظفين للشركة القابضة للصناعات الهندسية بالاستيلاء على مبلغ 374.300 جنيه والمملوكة
كانت الإدارة العامة للأموال العامة تلقت بلاغا بقيام كل من "حسن.ع.م" و"البرنس.ال.ف" و"إشتياق.أ.ع" و"محمد.أ.ال" و"السيد.ال.م" و"عبد الرازق.م.ع" و"كرم.ر.ح" و"صبري.م.م" و"محمد.م.س"، موظفين بإحدى شركات قطاع الأعمال بصفتهم موظفين للشركة القابضة للصناعات الهندسية بالاستيلاء على مبلغ 374.300 جنيه والمملوكة لجهة عملهم عن طريق شراء قطع غيار لإصلاح سيارات الشركة بفواتير وعروض أسعار على غير الحقيقة.
وأشارت التحقيقات إلى استيلائهم على بونات صرف الوقود البالغة قيمتها ألفين وستمائة وثمانية وأربعين جنيها وتشغيل سيارات الشركة للأغراض الشخصية، فقررت عرض الواقعة على النيابة التي أحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، وبعد الاطلاع على المادتين 1/14 و1/306 من قانون الإجراءات القانونية أصدرت حكمها المتقدم.