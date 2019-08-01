بعد 17 عاما.. براءة 9 موظفين بينهم متوفون في اختلاس

تحرير:أحمد الزغبي ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٨ م

صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن إبراهيم حنفي، وعبد العاطى مسعود شعلة، وأمانة سر محمد عثمان بالحكم ببراءة كل من "حسن.ع.م" و"إشتياق.ا.ع" و"محمد. أ.ع" و"كرم.ر.ح" و"محمد.م.س"، وانقضاء الدعوى الجنائية لكل من "البرنس.ا.ف" و"عبد الرازق.م.ع" و"صبحي.م.م" و"السيد.ال.م" لوفاتهم، وذلك لاتهامهم بالتزوير والاختلاس في القضية رقم 15057 لسنة 2002 جنايات قسم شرطة سيدي جابر والمقيدة برقم 1105 كلي شرق.

كانت الإدارة العامة للأموال العامة تلقت بلاغا بقيام كل من "حسن.ع.م" و"البرنس.ال.ف" و"إشتياق.أ.ع" و"محمد.أ.ال" و"السيد.ال.م" و"عبد الرازق.م.ع" و"كرم.ر.ح" و"صبري.م.م" و"محمد.م.س"، موظفين بإحدى شركات قطاع الأعمال بصفتهم موظفين للشركة القابضة للصناعات الهندسية بالاستيلاء على مبلغ 374.300 جنيه والمملوكة