أضف الفلفل الأسود للطعام.. يساعد على فقدان الوزن

نظرا لأنه يتمتع بخصائص مضادة للباكتيريا، فإن مادة «بيبيرين» في الفلفل الأسود تساعد على منع الإصابة بالأمراض وانتشارها، فاحرص على تناول كميات معقولة من الفلفل الأسود
المكونات البسيطة التي تضاف للطعام هي الأساس الذي يعطى مذاقا رائعا؛ فعلى سبيل المثال رشة الملح السحرية هي التي تجعل طبقا من الأرز شهيا ولذيذا، والقليل من السكر يجعل كوبا من العصير منعشا، كما أن الفلفل الأسود يعد أحد أهم المكونات في كثير من الأطعمة، وهو يعمل على تحسين عملية الهضم، والوقاية من السرطان، والتقليل من ضغط الدم المرتفع. إذن، عليك وضع القليل منه في طعامك، لكي تحصل على العديد من الفوائد العلاجية، ولكن ضع في اعتبارك أمرا مهما، وهو أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى العديد من الأمراض، نقلا عن "style craze".
يحتوي الفلفل الأسود على العديد من العناصر والمعادن المهمة، فهو مصدر جيد للمغنسيوم والحديد والألياف الغذائية، إضافةً إلى فيتامين K، كما أنه يحتوي على مكونات حيوية تسمى piperine، تستخدم في الزيوت العطرية، وتعمل على التخفيف من آلام العضلات، والتخلص من مشكلات الجهاز الهضمي، والتهدئة من التهاب المفاصل، كما
يحتوي الفلفل الأسود على العديد من العناصر والمعادن المهمة، فهو مصدر جيد للمغنسيوم والحديد والألياف الغذائية، إضافةً إلى فيتامين K، كما أنه يحتوي على مكونات حيوية تسمى piperine، تستخدم في الزيوت العطرية، وتعمل على التخفيف من آلام العضلات، والتخلص من مشكلات الجهاز الهضمي، والتهدئة من التهاب المفاصل، كما أن الفلفل الأسود يتميز بخصائص مضادة للأكسدة والميكروبات، إضافةً إلى التعزيز من الجهاز المناعي، وخصائص تقلل من الحمى، ووفقا للعديد من الدراسات، فإن الفلفل الأسود يساعد أيضا في المعالجات المتعلقة بالتوقف عن التدخين.
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وبناءً على ذلك، يتمتع الفلفل الأسود بالعديد من الفوائد العلاجية والصحية، التي يجب أن تضعها في اعتبارك من أجل التمتع بصحة جيدة:
1- التحسين من عملية الهضم
يحفز الفلفل الأسود الإنزيمات الهضمية، ومن ثم يعزز بشكل كبير عملية الهضم، ويحدث ذلك بوضوح عند تناول وجبة من الطعام تحتوي على نسبة معقولة من الفلفل الأسود، إذ ستجد أن جسمك قادر على هضم الطعام بطريقة صحية، فأوضحت العديد من الأبحاث أن الفلفل الأسود لديه تأثير رائع فى إنزيمات البنكرياس أيضا، ما يفيد في العملية الهضمية الشاملة، كما أنه يتمتع بخصائص طاردة تساعد في التهدئة من غازات المعدة، كما تساعد في تخفيف انتفاخ البطن والآلام الناتجة عن تشنجات المعدة.
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2- الوقاية من السرطان
أوضحت العديد من الدراسات أن بيبيرين الموجود في الفلفل الأسود يعمل واقيًا من أشكال مختلفة من السرطان، كما أنه يزيد من امتصاص العناصر الغذائية الأخرى؛ مثل السيلينيوم والكركمين وبيتا كاروتين، وفيتامينات ب في الأمعاء، وجميعها عناصر مهمة وحيوية لصحة القناة الهضمية والوقاية من السرطان. ومن خلال بعض الدراسات الأخرى، يتمتع الفلفل الأسود بخصائص مضادة للسرطان، حيث يقلل من الضغط على المستقيم، فيساعد في الوقاية من سرطان القولون، وليس ذلك فقط، بل يحميك من سرطان البروستاتا، وترجع كل هذه الفوائد إلى وجود piperine.
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3- التقليل من ضغط الدم المرتفع
أوضحت العديد من التقارير أن بيبيرين يقلل من ضغط الدم المرتفع في الحيوانات، ومن ثم ستكون التأثيرات واحدة عند تطبيقها على الإنسان.
4- المساعدة في فقدان الوزن
كشفت كثير من الدراسات عن أن بيبيرين الموجود في الفلفل الأسود يمنع من تكوّن الخلايا الدهنية، ومن ثم يساعد بشكل كبير في فقدان الوزن، كما أوضحت العديد من الأبحاث أن الفلفل الأسود يقدم علاجا بديلا للمشكلات الصحية المتعلقة بالدهون المتراكمة.
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5- مكافحة العدوى
نظرًا لأنه يتمتع بخصائص مضادة للباكتيريا، فإن مادة بيبيرين الموجودة في الفلفل الأسود تساعد على منع الإصابة بالأمراض وانتشارها، فاحرص على تناول كميات معقولة من الفلفل الأسود في طعامك.
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