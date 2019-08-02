أضف الفلفل الأسود للطعام.. يساعد على فقدان الوزن

نظرا لأنه يتمتع بخصائص مضادة للباكتيريا، فإن مادة «بيبيرين» في الفلفل الأسود تساعد على منع الإصابة بالأمراض وانتشارها، فاحرص على تناول كميات معقولة من الفلفل الأسود

تحرير:إسراء سليمان ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

فوائد الفلفل الأسود

المكونات البسيطة التي تضاف للطعام هي الأساس الذي يعطى مذاقا رائعا؛ فعلى سبيل المثال رشة الملح السحرية هي التي تجعل طبقا من الأرز شهيا ولذيذا، والقليل من السكر يجعل كوبا من العصير منعشا، كما أن الفلفل الأسود يعد أحد أهم المكونات في كثير من الأطعمة، وهو يعمل على تحسين عملية الهضم، والوقاية من السرطان، والتقليل من ضغط الدم المرتفع. إذن، عليك وضع القليل منه في طعامك، لكي تحصل على العديد من الفوائد العلاجية، ولكن ضع في اعتبارك أمرا مهما، وهو أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى العديد من الأمراض، نقلا عن "style craze".

يحتوي الفلفل الأسود على العديد من العناصر والمعادن المهمة، فهو مصدر جيد للمغنسيوم والحديد والألياف الغذائية، إضافةً إلى فيتامين K، كما أنه يحتوي على مكونات حيوية تسمى piperine، تستخدم في الزيوت العطرية، وتعمل على التخفيف من آلام العضلات، والتخلص من مشكلات الجهاز الهضمي، والتهدئة من التهاب المفاصل، كما