صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

أضف الفلفل الأسود للطعام.. يساعد على فقدان الوزن

نظرا لأنه يتمتع بخصائص مضادة للباكتيريا، فإن مادة «بيبيرين» في الفلفل الأسود تساعد على منع الإصابة بالأمراض وانتشارها، فاحرص على تناول كميات معقولة من الفلفل الأسود
تحرير:إسراء سليمان ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
فوائد الفلفل الأسود
فوائد الفلفل الأسود
المكونات البسيطة التي تضاف للطعام هي الأساس الذي يعطى مذاقا رائعا؛ فعلى سبيل المثال رشة الملح السحرية هي التي تجعل طبقا من الأرز شهيا ولذيذا، والقليل من السكر يجعل كوبا من العصير منعشا، كما أن الفلفل الأسود يعد أحد أهم المكونات في كثير من الأطعمة، وهو يعمل على تحسين عملية الهضم، والوقاية من السرطان، والتقليل من ضغط الدم المرتفع. إذن، عليك وضع القليل منه في طعامك، لكي تحصل على العديد من الفوائد العلاجية، ولكن ضع في اعتبارك أمرا مهما، وهو أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى العديد من الأمراض، نقلا عن "style craze".
يحتوي الفلفل الأسود على العديد من العناصر والمعادن المهمة، فهو مصدر جيد للمغنسيوم والحديد والألياف الغذائية، إضافةً إلى فيتامين K، كما أنه يحتوي على مكونات حيوية تسمى piperine، تستخدم في الزيوت العطرية، وتعمل على التخفيف من آلام العضلات، والتخلص من مشكلات الجهاز الهضمي، والتهدئة من التهاب المفاصل، كما
اقرأ المزيد
المكسرات-أو الفواكه

الفواكه أم المكسرات؟.. أفضل طريقة لفقدان الوزن

لا يخلو أي نظام غذائي صحي من المكسرات والفواكه، فكل منهما يمد الجسم بالمعادن والفيتامينات المهمة التي يحتاج إليها، إضافةً إلى الألياف الغذائية التي تساعد في الشعور بالشبع والامتلاء، والتعزيز من عملية الهضم، ولكن عند النظر في أي منهما يساعد على فقدان الوزن بشكل أسرع، سيحتاج الموضوع إلى كثير من البحث؛ لأنه متعلق بالسعرات الحرارية، والقيمة الغذائية التي يقدمها كل منهما، إضافة إلى سرعة الامتصاص والهضم، وقدرة الجسم على الحرق، حسبما ذكر موقع "times of india".
فوائد-الشوكولاتة-الداكنة

تناول الشوكولاتة الداكنة يحافظ على صحة القلب

ينصح الأطباء دائما بعدم الإفراط في تناول الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من السكريات، إضافة إلى العصائر الغنية أيضا بكميات كبيرة من السكر، لتجنب الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل مرض السكري وأمراض القلب. ولكن جاءت بعض الدراسات الحديثة منادية بأهمية الشوكولاتة، خاصة الشوكولاتة الداكنة، في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى التحكم في ضغط الدم، إذ يجب تناولها بكميات معتدلة، فالأطعمة الطبيعية تعد أكثر فاعلية بشكل كبير من الأدوية الكيميائية. نقلا عن "daily mail".
زيت-السلمون

معالجة ضعف التركيز.. تعرف على فوائد زيت السلمون

ينصح دائما بتناول سمك السلمون لأنه يحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، ومن ثم فإن زيت السلمون يحتوي على هذه الأحماض، فالدهون الأولية التي توجد في زيت السلمون تسمى حمض الإيكوسابنتاينويك، وهي تمد الجسم أيضًا بـ80% من الاستهلاك اليومي المتطلب من الأحماض الدهنية؛ لذا دعنا نقول إن زيت السلمون يعد من أهم الزيوت الحيوية التي يحتاج إليها الجسم، كما أنه يمكن استخدامه في الطهي، وذلك للتقليل من أمراض القلب، والتحسين من صحة المخ. وذلك نقلًا عن "times of india".
اقرأ المزيد من الأخبار
السمنة-زيادة-الوزن (1)

دراسة: السمنة تعيق قدرة المرأة على محاربة السرطان

السمنة مشكلة كبيرة ينتج عنها بعض المشكلات الصحية التي تتفاقم في حال عدم الانتباه لها لتتحول إلى أمراض مزمنة وأخرى خطيرة، وكشفت دراسة كبيرة أن زيادة الوزن لمدة عام واحد تقلل بشكل كبير من فرص النساء في البقاء على قيد الحياة من السرطان. كما أن الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن لمدة 12 شهرا في الأشخاص البالغين تزيد خطر الوفاة بعد تشخيص سرطان الثدي أو الأمعاء في وقت لاحق من العمر بنسبة تصل إلى 4%، والعلاقة بين الوزن الزائد والسرطان النامي راسخة في المقام الأول، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
هاتفك يسبب السمنة

هل هاتفك يسبب السمنة؟.. قضاء 5 ساعات خطر على صحتك

تمسك بهاتف طوال اليوم وتجلس مستمتعا بالسوشيال ميديا؟.. إذن عليك معرفة أن دراسة جديدة كشفت دراسة أن قضاء ساعات كل يوم أمام الهاتف الذكي قد يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسمنة، حيث وجد الباحثون أن طلاب الجامعات الذين أمضوا خمس ساعات أو أكثر على هواتفهم المحمولة كانوا أكثر عرضة بنسبة 43% للسمنة من أقرانهم الذين يجلسون وقت اقل على شاشات الهاتف. وكان السبب في إصابة هؤلاء الطلاب بالسمنة، أنه أكثر عرضة بمرتين لشرب السكريات وتناول الوجبات السريعة والحلوى، وأقل مرتين في ممارسة الرياضة.
احتباس-الماء-في الجسم-وزيادة الوزن (2)

كيف تؤثر دهون الجسم على الرجل والمرأة بشكل مختلف؟

السمنة مشكلة كبيرة تتفاقم بمرور الوقت، خاصة وإن كان النظام الغذائي الذي تعتمد عليه الدول يحتوي على نسبة عالية من الدهون، ومع ذلك ، يتفاعل الرجال والنساء بشكل مختلف مع نظام غذائي غني بالدهون، وكانت هذه الاختلافات محور اهتمام العلماء في جامعة كاليفورنيا الذين انطلقوا لدراسة الآثار الصحية للسمنة عند القوارض بين الذكور والإناث. قاد دجرجيكا كوس، أستاذ مشارك في العلوم الطبية الحيوية في كلية الطب الدراسة، كما فحص زملاؤه دور هرمون الاستروجين الأنثوي في تراكم الدهون، وكذلك العواقب الصحية لفرط الوزن عند القوارض الذكور مقابل الإناث.
أطعمة-تؤثر-على-نفسيتك

التونة والفشار.. أطعمة تؤثر على حالتك المزاجية

المواقف الحياتية تؤثر علينا بشكل كبير، فبعض المواقف نستطيع تحملها ولا تؤثر علينا، وفي ظروف أخرى تظهر عليك بعض الأعراض مثل الشعور بالتعب والإرهاق المزمن، إضافة إلى فقد القدرة على إنجاز الأعمال والقيام بالمهام اليومية، ولكن ليست الحياة فقط هي من تقوم بهذا الدور، فأثبتت العديد من الأبحاث أن الطعام أيضًا من المحتمل أن يؤثر عليك بطريقة سلبية أو إيجابية، فالبيتزا والأيس كريم والشوكولاتة من الأطعمة التي انتشر تأثيرها الرائع على الحالة المزاجية، وينصح بتناولها دائمًا بكميات معقولة، نقلًا عن "timesofindia".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org