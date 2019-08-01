سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

ترامب يمدد بنودا بالاتفاق النووي رغم الصراع مع إيران

وبموجب الاستثناءات ستستمر الدول الأطراف في اتفاق 2015 في المشاركة في البحوث النووية والأعمال التي لا تتعلق بالانتشار النووي، دون مواجهة العقوبات الأمريكية
تحرير:أحمد سليمان ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٣ م
الاتفاق النووي
الاتفاق النووي
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت متأخر أمس الأربعاء، أنها ستجدد الاستثناءات الممنوحة لبعض الدول لمواصلة مشاركتها في المشاريع النووية المدنية مع طهران، وفقا للاتفاق النووي الإيراني. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "إن الإجراء سيساعد في الحفاظ على الإشراف على البرنامج النووي المدني الإيراني، ويقلل من مخاطر الانتشار النووي، ويقيد قدرة إيران على صناعة سلاح نووي، ويمنع النظام من إعادة تشكيل المنشآت النووية لأغراض عسكرية". ويأتي هذا الإعلان في نفس اليوم الذي أعلنت فيه واشنطن فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، قد صرح في مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس" يوم الأربعاء بأن تجديد الاستثناءات سيكون لمدة 90 يوما، مضيفا "أعتقد أن الفكرة هنا هي أننا نراقب تلك الأنشطة النووية عن كثب". ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن اثنين من مسؤولي الإدارة قولهم، أول من أمس الثلاثاء، إنه
اقرأ المزيد
البنك-المركزي-الامريكى (1)

ترامب ينتقد «المركزي الأمريكي» رغم خفض أسعار الفائدة

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، وهي المرة الأولى التي يتم فيها خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة منذ عام 2008. وكان قرار البنك المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة متوقعا، لتستقر عند نطاق يتراوح بين 2% إلى 2.25%، لكنه لم يلقَ قبولا لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. حيث لم يتأثر ترامب، الذي طالب بتخفيض كبير في سعر الفائدة، بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 0.25 نقطة مئوية.
ترامب (1)

ترامب يراهن على برنامج مثير للجدل لحل أزمة الأدوية

مع اقتراب المراحل الأخيرة من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يبدو تركيزه على المشكلات الداخلية في الولايات المتحدة هو الأمر الذي يستحق العمل بشكل مكثف، خاصة أن تلك الملفات هي التي تستطيع ترجيح كفته للفوز بولاية أخرى في البيت الأبيض. العديد من الملفات الداخلية احتاجت إلى تدخل الرئيس الأمريكي فيها، سواء بطرح أفكار جديدة تغير الأنماط السائدة في تناول تلك الملفات، أو العمل على تطوير الطرق الموجودة فعليا لتناول تلك الملفات الداخلية التي تشغل بال فئات جماهيرية مختلفة في المجتمع الأمريكي.
تحطم طائرة عسكرية أمريكية - أرشيفية

تحطم مقاتلة تابعة للبحرية الأمريكية في كاليفورنيا

أعلنت البحرية الأمريكية، الأربعاء، تحطم مقاتلة تابعة لها بالقرب من "تشاينا ليك" بولاية كاليفورنيا، فيما زال الغموض يكتنف مصير قائدها. وذكرت البحرية، في بيان أوردته شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية، أن الطائرة المنكوبة من أسطول الطائرات المقاتلة طراز "سوبر هورنت إف / إيه 18" ذات المقعد الواحد، مشيرة إلى أن عمليات البحث ما زالت جارية للوصول إلى قائد الطائرة، وأن أسباب الحادث ما زالت قيد التحقيق. وأعلنت وزارة النقل في ولاية هاواي الأمريكية، في 22 يونيو الماضي، تحطم طائرة من طراز "كينج إير" ذات محركين.
حمزة بن لادن

أمريكا رصدت مليون دولار لضبطه.. أنباء عن وفاة حمزة بن لادن

ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لديها معلومات تفيد بموت حمزة بن لادن، نجل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وخليفته المحتمل، وفقا لـ3 مسؤولين أمريكيين، وذلك نقلا عن "سكاي نيوز عربية". ولم يدل المسؤولون بمعلومات بشأن مكان ووقت موت حمزة بن لادن أو ما إذا كان للولايات المتحدة دور في موته، حسب الشبكة. وفي بداية العام الحالي، انضم حمزة بن لادن، إلى قائمة طويلة من أخطر الإرهابيين، أعلنتها الولايات المتحدة منذ بداية حربها على الإرهاب، بمكافآت فلكية لمن يدلي بمعلومات عن "الرؤوس الثمينة".
اقرأ المزيد من الأخبار
البحرية اليابانية والأمريكية

«الحارس» تضع اليابان بين مطرقة ترامب وسندان إيران

في وقت سابق من الشهر الجاري، وجهت الولايات المتحدة دعوات لعدد من دول العالم للمشاركة في تحالف عسكري بحري دولي تحت اسم "عملية الحارس" لحماية خطوط الملاحة في مضيق هرمز مما وصفته الهجمات الإيرانية. وشملت هذه الدول، اليابان، حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة طلبت من اليابان الانضمام إلى الدوريات البحرية في مضيق هرمز. وهو ما تسبب في وضع رئيس الوزراء شينزو آبي في مأزق بين الغضب من الحليف العسكري لبلاده وإغضاب الناخبين القلقين من احتمال نشر قوات في الخارج.
روحان

روحاني: مستعدون للتفاوض مع أمريكا.. ولن نستسلم

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، بأن بلاده مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة، إذ أنها لم ولن تضيع فرصة التفاوض معها، كما أنها لن تستسلم في أي مفاوضات، فإيران مستعدة لمفاوضات عادلة وقانونية تحفظ عزتها، مضيفا: "كنا ولا نزال نحافظ على أمن الخليج ومضيق هرمز والمحيط الهادي ومضيق باب المندب، مضيق هرمز ليس مكانا لانتهاك قوانين الملاحة البحرية والتهاون بها، ولن نسمح بالإخلال بقوانين مضيق هرمز، واحتجاز الحرس الثوري ناقلة النفط البريطانية خطوة قوية ومهنية".
الرئيس-الإيراني-حسن-روحاني (1)

أول تعليق من إيران على التحالف الدولي لحماية الخليج

قال إسحق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن تشكيل تحالف دولي لحماية الخليج سيزعزع الأمن، مضيفا: "لا حاجة لتشكيل تحالف لأن مثل هذه التحالفات بل ووجود أجانب في المنطقة في حد ذاته يتسبب في انعدام الأمن، وبعيدا عن مسألة انعدام الأمن فإنه لن يحقق شيئا"، وذلك حسبما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية. ودعت بريطانيا، أمس الإثنين، إلى مهمة بحرية بقيادة أوروبية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز بعد أيام من احتجاز إيران ناقلة ترفع العلم البريطاني، في واقعة وصفتها لندن بأنها قرصنة دولة في الممر المائي الاستراتيجي.
ناقلة-نفط (2)

«إيران خطر عليكم».. تحذير أمريكي عاجل للسفن الدولية بمضيق هرمز

لا تزال الأمور تتأزم والتوترات لا تهدأ في المياه الإقليمية في منطقة الخليج، ما دفع البحرية الأمريكية، لإصدار بيانا عاجلا، اليوم السبت، تطالب فيه السفن الأمريكية والدولية بتوخي الحذر، أثناء عبور مضيق هرمز، مؤكدة أن إيران تشكل تهديدا صريحا للشحن البحري الأمريكي والدولي، في مناطق الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان والبحر العربي والبحر الأحمر، مشيرة إلى أن عناصر من الجيش الإيراني استولوا على سفينتين تحملان العلم البريطاني والليبيري، بحسب ما نقلته العربية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org