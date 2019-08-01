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«التحرير» تحاور أوائل الثانوية الأزهرية بفلسطين

الأولى علمي: اتصال شيخ الأزهر أسعدني وأدخل السرور على العائلة.. وانقطاع الكهرباء وقصف قوات الاحتلال تحديات يواجهها طلاب غزة.. والثانية أدبي: سألتحق بكلية الحقوق
تحرير:باهر القاضي ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٧ م
الازهر
الازهر
اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل مشيخة الأزهر، نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2019 بنسبة نجاح 49.98% كنسبة عامة، ونسبة النجاح للقسم الأدبى 41.78% أما القسم العلمى فنسبة النجاح 67.78%، مشيرا إلى أن نتيجة الثانوية الأزهرية لمعهد غزة بلغت نسبة النجاح بها 83.93% والقسم العلمى 77.61%، أما الشعبة الإسلامية فبلغت 93.55%. «التحرير»، أجرت حورات مع عدد من أوائل الشهادة الثانوية بدولة فلسطين، للوقوف من خلالهم على أسباب التحاقهم بالتعليم الأزهري، وأسباب تفوقهم رغم ما تعانيه فلسطين من قصف وجرائم من الكيان الصهيونى ليل نهار فى مشارق فلسطين ومغاربها.
وأعربت سها أسعد شحيبر، الأولى على القسم العلمى بنسبة 89.68% عن بالغ سعادتها وفرحتها باتصال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وكذلك الدكتور عماد حمتو مدير المعاهد لتبشيرهم بالنتيجة، منوهة بأن أختها هى من تلقت الاتصال من الإمام الأكبر؛ لأنها كانت خارج المنزل. وعن توقعها بحصولها على الأولى
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يوسف-الشاهد (2)

الشاهد: فخور لما عاشته تونس من انتقال سلس للسلطة

قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، إن بلاده لديها جيشًا جمهوريًا، مشدّدًا فى الوقت ذاته على أنه لا مجال لحدوث انقلاب في البلاد، مؤكدًا أن تمرير السلطة في تونس كان بطريقة سلسلة وبطريقة ديمقراطية وفي كنف الاحترام الكامل للدستور. وأضاف الشاهد، خلال حوار على القناة الوطنية مساء أمس الخميس، أنه اتخذ قرارًا بشأن مسألة الترشح للانتخابات الرئاسية، سيعلنه خلال الأيام المقبلة"، لافتًا إلى أنه "تألم على غرار كل التونسيين لوفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي".
استطلاع-رؤية-الهلال (3)

في المغرب وعمان.. الإثنين أول أيام عيد الأضحى

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب أن غد السبت هو غُرة شهر ذي الحجة لعام 1440، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الإثنين 12 أغسطس الجاري، حسبما ذكرت وكالة أنباء المغرب. وفي ما يلي نص بيان الوزارة: " تنهى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1440 هـ، بعد مغرب يوم الخميس 29 ذي القعدة 1440 هـ موافق 1 أغسطس 2019 م، واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته".
السيسي-يوقع

قرار جمهوري بتعيين «المتيني» رئيسًا لجامعة عين شمس

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إصدار قرار جمهوري بتعيين محمود المتيني رئيسا لجامعة عين شمس خلفًا للدكتور عبدالوهاب عزت. وقال وزارة التعليم العالي، في بيان، إن "المتيني شغل وظيفة عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، وهو أستاذ الجراحة العامة بالكلية، ومثل مصر في العديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، وأسهم فى تطوير مستشفيات جامعة عين شمس". البيان أضاف أن "المتيني يعد من أبرز رواد زراعة الكبد في مصر، إذ استطاع من خلال فريق طبي يرأسه أن يقوم بعمل ألف عملية زرع كبد في مصر خلال الـ15 عاما الماضية".
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«محمد ومنة».. أول زواج بالمأذون الإلكتروني في بورسعيد (صور)

شهدت إحدى القرى السياحية في محافظة بورسعيد، مساء الخميس، أول حالة "زواج إلكتروني" من خلال تطبيق الأحوال الشخصية الجديد "المأذون الإلكتروني"، الذي أطلقته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الاتصالات ومكتب النائب العام ونيابات الأسرة في بورسعيد. وأدخل الشيخ محمد أنور، مأذون بمدينة بورفؤاد، بيانات العروسين: محمد مهدي أحمد الغرباوي، ومنة الله محمد منصور خليفة، على تطبيق الأحوال الشخصية من اللاب توب بدلا من قسيمة الزواج المكتوبة يدويا، على أن يستلمها العروسان موثقة صباح السبت المقبل بسبب عطلة الجمعة، وذلك في ظل فرحة عارمة من الحضور وإطلاق السيدات "الزغاريد".
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حريق في فندق لحجاج فلسطينيين بالسعودية (صور)

اندلع حريق في سكن خاص بحجاج فلسطينيين من قطاع غزة في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، وسيطرت قوات الدفاع المدني السعودي صباح اليوم الثلاثاء على الحريق. ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مراسلتها، إنه تم إخلاء جميع الحجاج الفلسطينيين من فندق جوهر السعد دون تسجيل إصابات. ونشب الحريق نتيجة ماس في غرفة الكهرباء، وأدى لانتشار دخان كثيف في الطابق الأرضي، ما اضطر إدارة الفندق إلى إخلاء الحجاج.
قوات الاحتلال - فلسطين

إسرائيل تهدم منازل فلسطينيين على مشارف القدس الشرقية

أفاد موقع "سكاي نيوز عربية"، أن إسرائيل بدأت في هدم منازل فلسطينيين في بلدة صور باهر على مشارف القدس الشرقية. وكان مئات اليهود والعرب الإسرائيليين قد تظاهروا سويا في وسط تل أبيب لمطالبة الحكومة بوقف هدم منازل لعرب إسرائيليين بدعوى أنها مبنية من دون تراخيص بناء، علما بأنها نادرا ما تمنحهم هذه التراخيص.
الاب-جون -غبريال (7)

دير الدومنيكان بالقاهرة تخصُّص في الدراسات الإسلامية

من الطبيعي أن يكون الدير متخصصا في دراسة الكتاب المقدس أو الدراسات المسيحية المختلفة، لكن معهد الدرسات الشرقية التابع لدير الآباء الدومنيكان بالقاهرة يقدم نموذجا مختلفا حيث يتخصص في الدراسات الإسلامية، سيرا على نهج الكنيسة الكاثوليكية التي ينتمي لها والتي قررت الانفتاح على الآخر، وفي الخمسينيات قررت أن تفهم الإسلام بشكل أفضل وفقا لمبدأ اسمع الآخر بنفسه ولا تسمع عنه، الأب جون غبريال الدومنيكاني قاد «التحرير»، في جولة للتعرف على مكتبة الدير وما تقدمه لخدمة البحث العلمي وكيف تخدم الباحثين وخصوصا طلبة الأزهر.
حريق كنيسة الأنبا بولا

الإعلام الإسرائيلي: حريق جديد.. والأسباب مجهولة

وقع، اليوم السبت، حريق جديد في إسرائيل، إذ اشتعل النقب الغربي، دون أن معرفة أية أسباب للحريق، وبعدها سمع السكان دوي صافرات الإنذار، وذلك بحسب أعلنته قناة "كان" العبرية، التي أوضحت أن الحريق اندلع بالقرب من غابة "بئيري" في النقب الغربي جنوب البلاد، ولم يتضح حتى الآن سبب الحريق، أو ما إذا كان ناجما عن بالون حارق أطلق من قطاع غزة أم لا، مؤكدة أنه تمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وأن صافرات الإنذار كانت دوت صباح اليوم في محيط قطاع غزة عن طريق الخطأ.
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