«التحرير» تحاور أوائل الثانوية الأزهرية بفلسطين

الأولى علمي: اتصال شيخ الأزهر أسعدني وأدخل السرور على العائلة.. وانقطاع الكهرباء وقصف قوات الاحتلال تحديات يواجهها طلاب غزة.. والثانية أدبي: سألتحق بكلية الحقوق

تحرير:باهر القاضي ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٧ م

اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل مشيخة الأزهر، نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2019 بنسبة نجاح 49.98% كنسبة عامة، ونسبة النجاح للقسم الأدبى 41.78% أما القسم العلمى فنسبة النجاح 67.78%، مشيرا إلى أن نتيجة الثانوية الأزهرية لمعهد غزة بلغت نسبة النجاح بها 83.93% والقسم العلمى 77.61%، أما الشعبة الإسلامية فبلغت 93.55%. «التحرير»، أجرت حورات مع عدد من أوائل الشهادة الثانوية بدولة فلسطين، للوقوف من خلالهم على أسباب التحاقهم بالتعليم الأزهري، وأسباب تفوقهم رغم ما تعانيه فلسطين من قصف وجرائم من الكيان الصهيونى ليل نهار فى مشارق فلسطين ومغاربها.

وأعربت سها أسعد شحيبر، الأولى على القسم العلمى بنسبة 89.68% عن بالغ سعادتها وفرحتها باتصال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وكذلك الدكتور عماد حمتو مدير المعاهد لتبشيرهم بالنتيجة، منوهة بأن أختها هى من تلقت الاتصال من الإمام الأكبر؛ لأنها كانت خارج المنزل. وعن توقعها بحصولها على الأولى

وأعربت سها أسعد شحيبر، الأولى على القسم العلمى بنسبة 89.68% عن بالغ سعادتها وفرحتها باتصال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وكذلك الدكتور عماد حمتو مدير المعاهد لتبشيرهم بالنتيجة، منوهة بأن أختها هى من تلقت الاتصال من الإمام الأكبر؛ لأنها كانت خارج المنزل.



وعن توقعها بحصولها على الأولى علمي، قالت سها: كنت أتوقع بالفعل حصولي على الأولى علمي بالثانوية الأزهرية بغزة، لأنني كنت الأولى على الصف الأول الثانوى والثانى، منوهة بأن أكثر المواد صعوبة هى الفيزياء والكيمياء، بينما كان القرآن سهلا.

تحديات يواجها طلاب غزة

وأوضحت سها أنها ترغب فى الالتحاق بكلية الطب قسم القلب والأوعية الدموية أو الجراحة، معللة الأمر بأن فلسطين فى أشد الحاجة للأطباء، وذلك لكثرة المرضى والجرحى يوميا جراء قصف قوات الاحتلال الصهيونى على كل المدن بفلسطين.

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وعن المصاعب والتحديات التى واجهتها، علقت قائلا: العدوان الإسرائيلي علينا والهجمات الإسرائيلية المتصاعدة وانقطاع الكهرباء الدائم والمواد الكثيرة والتشتت فيها والوضع الاقتصادي والاجتماعي".

ووجهت الأولى علمي رسالة للعالم: رسالتي للعالم هي ترك الحروب ونبذ العنف ونشر المحبة والسلام والاهتمام بطلاب العلم، أما الشعوب العربية فأدعوها للتوحد ونبذ الفرقة، ومصر الشقيقة خير مثال لتوحدنا بالمعهد الأزهري واهتمامها بالتعليم ونشره بالعالم العربي.

الثانية علمي: الطب رغبتي.. لعلاج المصابين جراء عمليات القصف

وقالت الطالبة رولا منير محمود الخطيب، الثانية علمي بمجموع 88.7 %، إن طلبة فلسطين بشكل عام سواء فى التعليم الأزهري أو غيرها ما قبل الجامعي وما بعده، يواجه معاناة شديدة يومية من قصف لقوات الاحتلال الصهيونى، قائلة: في كثير من فترات الدراسة كانت غزة تتعرض لقصف عنيف من قوات الاحتلال، بخاصة في آخر الفترات ما قبل الامتحانات، فكنا لا نذهب إلى المعهد بسبب القصف ولا نعرف كيف ندرس في الوقت الذي يتعرض فيه القطاع إلى غارات صهيونية وقصفات عنيفة".

وعن رغبتها فى الكلية التى ترغب الألتحاق بها، علقت رولا: أرغب فى الالتحاق بكلية الطب، حتى أصبح دكتورة وذلك من أجل تقديم الخدمة الطبية للمرضى والمصابين فى فلسطين، خاصة من يتعرضون للجرح والإصابة جراء قصف قوات الاحتلال الصهيونى، وأتمنى أن أصبح طبيبة ناجحة مثل الدكتور مجدى يعقوب، نافية حصولها على دروس خصوصية فى أي مادة.

وعن رسالتها للعالم كطالبة فلسطينية، قالت: رسالتي للعالم إنهم يتوحدوا ويكونوا إيد وحدة ويهتموا بقضية فلسطين والأقصى ويهتموا بدينهم أكتر".

الثالثة علمي: سألتحق بكلية الصيدلة

ومن جهتها أضافت الطالبة إيمان محمود منذر الغلايينى، الثالثة علمي بمجموع 88،6%، أنها تنوى الالتحاق إما بكلية طب أو صيدلة، مشددة على أنها اتجهت للدراسه في المعهد الأزهري للحصول على منحة تعليمية كاملة للالتحاق والدراسة بالجامعة على نفقة الأزهر، فضلا عن أن نظام الدراسة بالأزهر الشريف مفيد فى تعليم أمور الدين والحياة بشكل عام.

3 معاهد أزهرية فى غزة

وعن عدد المعاهد الأزهرية فى فلسطين، أجابت بـأنها 3 معاهد أزهرية، ونظام الدراسة بالثانوية الأزهرية يبلغ فيه عدد المواد 16 مادة، مواد دينية (تفسير حديث توحيد قرآن فقه)، مواد عربية (نحو صرف بلاغة أدب)، مواد علمية (فيزياء كيمياء أحياء رياضيات 3 فروع)، مادة إنجليزية.

وحول المصاعب والتحديات التى واجهتها، قالت: الدراسة بالأزهر صعبة ويتطلب من الطالب بشكل عام مزيدا من تنظيم الوقت والمذاكرة أولا بأول، والمواد كتيرة، فضلا عن كثرة الضغوط النفسية والاجتماعية نتيجة القصف بغزة وانقطاع الكهرباء بشكل مستمر.

الثانية أدبي: سألتحق بكلية الحقوق

نور أنور عبيد الحاصلة على الترتيب الثاني القسم الأدبي، قالت فى حوارها لـ"التحرير"، إنها تشعر بقمة الفرحة والسعادة لوجودها فى ترتيب أوائل الثانوية الأزهرية بغزة، معربة عن رغبتها فى الالتحاق بكلية الحقوق، وذلك من أجل أن تصبح قاضية فى المحكمة الشرعية بفلسطين.

أسباب الألتحاق بالتعليم الأزهري

وعن سبب التحاقها بالتعليم الأزهري، كشفت نور عن أن السبب الرئيس فى الالتحاق بالتعليم الأزهري، من أجل دراسة المواد الشرعية، ومن أجل الإلمام بالأمور الدينية والشرعية والفقهية، فضلا عن أن التعليم الأزهري بالمجان، وأن الظروف الاقتصادية فى فلسطين صعبة، وبالتالى فإن الالتحاق بالتعليم الأزهري فرصة كبيرة للطلاب بغزة.

وتابعت: توقعت حصولى على المركز الأول أدبي، ولكن حصلت على الثاني، فأنا دائما ما كنت حريصة أشد الحرص على تنظيم الوقت، ومذاكرة الدروس أولا بأول، وذلك لأن المواد كثيرة وتحتاج إلى ضرورة تنظيم الوقت من بداية الدراسة.