رياضة

إعارة عمرو جمال إلى الصفاقسي التونسي

٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٨ م
عمرو جمال
عمرو جمال
غادر عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم الخميس، البلاد متجهًا إلى تونس، تمهيدا للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصفاقسي التونسي، لمدة موسم على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث حضر عمرو جمال في تونس لإتمام التعاقد بشكل رسمي، حيث اتفق اللاعب على إعارته لمدة موسم، بنية البيع النهائي، وانضم عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى نادي الصفاقسي التونسي لمدة موسم على سبيل الإعارة.
ومدد الغزال تعاقده مع النادي الأهلي لمدة ثلاثة مواسم، قبل إعارته للفريق التونسي، وشهدت المفاوضات تعثرا لرغبة الصفاقسي في وضع بند بشراء اللاعب نهائيا عقب نهاية فترة الإعارة. وكان جمال قد تم قيده في قائمة الأهلي خلال شهر يناير الماضي، لكنه لم يشارك مع الفريق الأحمر، وخرج من حسابات الجهاز الفني للفريق
اقرأ المزيد
تركى ال شيخ

تركي آل الشيخ على بعد خطوة من «ألميريا»

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن نية تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق ورئيس هيئة الترفيه السعودية، شراء نادي ألميريا الإسباني، خلال الفترة الحالية. وذكرت صحيفة “La Voz de Almera” الإسبانية فى تقرير لها، أن تركي آل الشيخ انتهى من إجراءات شراء نادي ألميريا الإسباني، مقابل 20 مليون يورو، وأنه سيتم توقيع العقود رسميًّا غدًا الجمعة، على أن يتسلم النادي يوم الإثنين المقبل. وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الاتفاق بين “آل الشيخ”، ومسؤولي النادي تمت بشكل رسمي، ويتبقى فقط الإعلان، وسيتم بعدها إصدار بيان من النادي ومالكه الجديد لتوضيح كل تفاصيل الصفقة.
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (8)

رئيس الزمالك يطالب أعضاء النادي بالرد على المعارضة

هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إداراة نادي الزمالك اليوم الخميس، من وصفهم بجبهة المعارضة داخل النادي، مشيرا إلى أنهم يحاولون الحشد من أجل إسقاط مجلس الإدارة الحالي وذلك خلال الجمعية العمومية المقبلة، والتى من المنتظر أن تعقد، أيام 5 و6 و7 من شهر سبتمبر المقبل. وطالب مرتضى منصور أعضاء الجمعية العمومية من خلال الإذاعة الداخلية للنادي، عدم الرد على الرسائل التي وصلت لهم، من معارضيه لتحريضهم على سحب الثقة من المجلس، بحسب وصفه؛ حيث قام أحمد سليمان المرشح السابق لرئاسة النادي بإرسال رسائل لأعضاء النادي يطالبهم بسحب الثقة من مجلس الإدارة.
احمد-سليمان

أحمد سليمان يوجه رسالة إلى أعضاء الزمالك

قام أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق والمرشح السابق لرئاسة القلعة البيضاء في الانتخابات الأخيرة، بإرسال رسائل "SMS" على الهواتف الشخصية لأعضاء النادي يطالبهم خلالها بسحب الثقة من مجلس الإدارة الحالي، كما حملت الرسائل اتهامات للمجلس بإهدار المال العام وإهدار قيمة النادي، وشهدت السنوات الماضية خلافات حادة بين أحمد سليمان ومرتضى منصور رئيس النادي الحالي وذلك منذ استقالة سليمان من عضوية مجلس إدارة الزمالك عام 2015 بسبب قيام مجلس الإدارة بإعادة محمود عبدالرازق "شيكابالا" إلى صفوف الفريق مرة أخرى.
اقرأ المزيد من الأخبار
الاهلى-والمقاولون-الشوط-الاول‎ (8)

مدافع الأهلي يقترب من الانتقال لطلائع الجيش

اقترب أحمد علاء، مدافع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، من الانتقال إلى صفوف فريق طلائع الجيش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل صعوبة استمراره مع المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة، وعلمت «التحرير» من مصادر داخل النادي، أن إدارتي الناديين تبحثان موقف اللاعب، سواء خروجه ببيع نهائي أو إعارته لمدة موسم، في ظل عدم اقتناع مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، بقدرته، إذ تلقى اللاعب أكثر من عرض من أندية الدوري لاستعارته من الأهلي خلال الفترة الماضية لكن عرض طلائع الجيش هو الأفضل.
لاسارتي - عمرو جمال

رسميًّا.. عمرو جمال في الصفاقسي التونسي

اتفق مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع عمرو جمال مهاجم القلعة الحمراء، على إعارة اللاعب لفريق الصفاقسي الرياضي التونسي، لمدة موسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وجاء ذلك بعدما مدد الغزال تعاقده مع المارد الأحمر لمدة موسمين. وعلمت «التحرير» أن الأهلي اتفق مع اللاعب على خروجه على سبيل الإعارة في ظل عدم اقتناع مارتن لاسارتي المدير الفني بخدمات اللاعب، وتواجد عدد كبير من المهاجمين في الفريق، على أن يكون توقيعه للفريق التونسي لمدة موسم على سبيل الإعارة.
قفشة

وكيل «أفشة» يكشف آخر تطورات مفاوضاته مع الأهلي

أوضح عبد الرحمن إسماعيل، وكيل محمد مجدي «أفشة»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، حقيقة الصور التي تم تداولها خلال الساعات القليلة الماضية، على بعض وسائل الإعلام على أنها توقيع لأفشة للقلعة الحمراء، وكشف وكيل «أفشة»، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الثلاثاء، أن هذه الصور قديمة وقت أن كان اللاعب ضمن صفوف إنبي، وتم التفاوض مع النادي البترولي للحصول على خدماته لكن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن الحصول على خدماته ورحل في النهاية لصفوف بيراميدز.
مجدى-قفشة-بيراميدز

نكشف حقيقة صورة توقيع «أفشة» للأهلي

أبدى أمير توفيق، مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي، اندهاشه الشديد من الصور التي تداولتها بعض وسائل الإعلام على أنها توقيع لمحمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إلى القلعة الحمراء، وقال أمير توفيق في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «النادي الأهلي ليس له علاقة بهذه الصور وليس طرفا فيها وغير مسئولين عنها ولا تعبر عن القلعة الحمراء»، مضيفًا: «الدليل أن الصورة المتداولة لا يوجد بها أي مسئول رسمي داخل القلعة الحمراء في منصب له علاقة بالتعاقدات».
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org