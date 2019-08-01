إعارة عمرو جمال إلى الصفاقسي التونسي

٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٨ م

عمرو جمال

غادر عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم الخميس، البلاد متجهًا إلى تونس، تمهيدا للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصفاقسي التونسي، لمدة موسم على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث حضر عمرو جمال في تونس لإتمام التعاقد بشكل رسمي، حيث اتفق اللاعب على إعارته لمدة موسم، بنية البيع النهائي، وانضم عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى نادي الصفاقسي التونسي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ومدد الغزال تعاقده مع النادي الأهلي لمدة ثلاثة مواسم، قبل إعارته للفريق التونسي، وشهدت المفاوضات تعثرا لرغبة الصفاقسي في وضع بند بشراء اللاعب نهائيا عقب نهاية فترة الإعارة. وكان جمال قد تم قيده في قائمة الأهلي خلال شهر يناير الماضي، لكنه لم يشارك مع الفريق الأحمر، وخرج من حسابات الجهاز الفني للفريق

ومدد الغزال تعاقده مع النادي الأهلي لمدة ثلاثة مواسم، قبل إعارته للفريق التونسي، وشهدت المفاوضات تعثرا لرغبة الصفاقسي في وضع بند بشراء اللاعب نهائيا عقب نهاية فترة الإعارة.



وكان جمال قد تم قيده في قائمة الأهلي خلال شهر يناير الماضي، لكنه لم يشارك مع الفريق الأحمر، وخرج من حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة مارتن لاسارتي.



وكانت تقارير صحفية تونسية أشارت خلال الساعات القليلة الماضية، إلى أن صفقة انتقال مهاجم الأهلي قد تعطلت بصورة مفاجئة، وذلك بعدما كان الناديان قد اتفقا على ذهاب اللاعب إلى صفوف نادي الصفاقسي في إعارة لمدة موسم واحد قبل بداية الموسم الجديد وخلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.