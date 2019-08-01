رياضة

إعارات واستغناءات بالجملة في صفوف شباب الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٢ م
شباب الأهلي
شباب الأهلي
رحل عدد من لاعبي النادي الأهلي مواليد 97 و98، عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد إلغاء مسابقة الناشئين من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، فبعض اللاعبين تم الاستغناء عنهم بشكل نهائي، والبعض رحل على سبيل الإعارة، في ظل اقتناع إدارة الكرة بالنادي بخدمات بعض اللاعبين منهم. وعلمت «التحرير» أن إدارة الأهلي سمحت بانضمام فوزي الحناوي لنادي سموحة لمدة موسمين على سبيل الإعارة، وهشام شعبان انضم لصفوف فريق طنطا الصاعد حديثا لمدة موسم على سبيل الإعارة أيضا.
واستغنى النادي الأهلي عن أحمد حاتم وصلاح أوتاكا، وانتقل الثنائي لصفوف فريق إف سي مصر، بينما انتقل اللاعب يوسف علاء، قائد فريق أهلي 97، وكريم يحيى لصفوف فريق سموحة السكندري، وأحمد خالد كارلوس انتقل لصفوف فريق المصري البورسعيدي، وانتقل مصطفى صبحي، مواليد 98، لصفوف فريق حرس الحدود. وانتقل الحارس محمد عصام
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تركى ال شيخ

تركي آل الشيخ على بعد خطوة من «ألميريا»

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن نية تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق ورئيس هيئة الترفيه السعودية، شراء نادي ألميريا الإسباني، خلال الفترة الحالية. وذكرت صحيفة “La Voz de Almera” الإسبانية فى تقرير لها، أن تركي آل الشيخ انتهى من إجراءات شراء نادي ألميريا الإسباني، مقابل 20 مليون يورو، وأنه سيتم توقيع العقود رسميًّا غدًا الجمعة، على أن يتسلم النادي يوم الإثنين المقبل. وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الاتفاق بين “آل الشيخ”، ومسؤولي النادي تمت بشكل رسمي، ويتبقى فقط الإعلان، وسيتم بعدها إصدار بيان من النادي ومالكه الجديد لتوضيح كل تفاصيل الصفقة.
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (8)

رئيس الزمالك يطالب أعضاء النادي بالرد على المعارضة

هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إداراة نادي الزمالك اليوم الخميس، من وصفهم بجبهة المعارضة داخل النادي، مشيرا إلى أنهم يحاولون الحشد من أجل إسقاط مجلس الإدارة الحالي وذلك خلال الجمعية العمومية المقبلة، والتى من المنتظر أن تعقد، أيام 5 و6 و7 من شهر سبتمبر المقبل. وطالب مرتضى منصور أعضاء الجمعية العمومية من خلال الإذاعة الداخلية للنادي، عدم الرد على الرسائل التي وصلت لهم، من معارضيه لتحريضهم على سحب الثقة من المجلس، بحسب وصفه؛ حيث قام أحمد سليمان المرشح السابق لرئاسة النادي بإرسال رسائل لأعضاء النادي يطالبهم بسحب الثقة من مجلس الإدارة.
احمد-سليمان

أحمد سليمان يوجه رسالة إلى أعضاء الزمالك

قام أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق والمرشح السابق لرئاسة القلعة البيضاء في الانتخابات الأخيرة، بإرسال رسائل "SMS" على الهواتف الشخصية لأعضاء النادي يطالبهم خلالها بسحب الثقة من مجلس الإدارة الحالي، كما حملت الرسائل اتهامات للمجلس بإهدار المال العام وإهدار قيمة النادي، وشهدت السنوات الماضية خلافات حادة بين أحمد سليمان ومرتضى منصور رئيس النادي الحالي وذلك منذ استقالة سليمان من عضوية مجلس إدارة الزمالك عام 2015 بسبب قيام مجلس الإدارة بإعادة محمود عبدالرازق "شيكابالا" إلى صفوف الفريق مرة أخرى.
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الاهلي

معسكر إسبانيا.. الأهلي يتعادل مع نيو بورت

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره، نيو بورت كاونتي الإنجليزي، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، اليوم الخميس، على ملعب بيناتار أرينا بمعسكر الإعداد الخارجي المقام في إسبانيا، ودفع مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، بتشكيل مكون من، علي لطفي وباسم علي ومحمد نجيب ورامي ربيعة ومحمد هاني وعمرو السولية وحسام عاشور وناصر ماهر وأحمد حمودي وإسلام محارب وعمرو جمال. وفي الدقيقة الـ22، تقدم نيو بورت بالهدف الأول عن طريق ركلة جزاء، نفّذها اللاعب بادريج اموند بنجاح، وفي الدقيقة الـ52، نجح أحمد الشيخ في تسجيل هدف التعادل.
اتحاد-الكرة

قرار جديد من الجبلاية بشأن موعد فتح باب القيد المحلي

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم فتح باب القيد المحلي يوم 29 من الشهر الجاري، بينما تحدد يوم 31 يوليو موعدا لنهاية القيد الإفريقي للأندية المصرية الأربعة المشاركة في بطولتي الأندية الإفريقية دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، وهي أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري البورسعيدي. وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قد استثنى الأندية المصرية من انتهاء موعد القيد الإفريقي المقرر 30 يونيو الماضي، وأمهلها شهرا إضافيا بناءً على طلب الاتحاد المصري.
الاهلي-وسموحة (5)

ثلاثة طلبات للأهلي في خطاب للجبلاية... تعرف عليها

أرسلت إدارة النادي، ظهر اليوم، خطابا لاتحاد كرة القدم للاضطلاع بمسئولياته تجاه العديد من الأمور الخاصة بمشاركات الأندية المصرية في البطولات الإفريقية، لموسم 2019/ 2020.. جاء خطاب الأهلي لأنه حذّر كثيرا في وقت سابق، لضرورة تدارك الموقف، وإنهاء مسابقة الدوري الممتاز قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية الحالية، حتى لا تقع الأندية المصرية المشاركة فى البطولات الإفريقية في مأزقٍ، وتتمكن من قيد لاعبيها إفريقيا في الفترات القانونية المحددة من (كاف) دون غرامة، ويتم السماح لجميع اللاعبين المقيدين بالمشاركات في البطولات الإفريقية بدءًا من الأدوار الأولى.
الخطيب-والعامرى-فاروق-واعضاء النادى -الاهلى

لجنة التظلمات تنصف الأهلي في أزمة اتحاد الكرة

اعترفت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بصحة موقف النادي الأهلي في موقفه من قرارات اتحاد الكرة، مؤكدة أن طلبات القلعة الحمراء، كانت مشروعة للغاية، ومن جانبه أزاح المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، الستار عن قرار اللجنة بشأن شكوى الأهلي تلك التي تقدم بها في مطلع يونيو الماضي والتي تمسك فيها بضرورة استكمال منافسات الدوري الممتاز قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية بسبب عدم تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية.
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