إعارات واستغناءات بالجملة في صفوف شباب الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٢ م

شباب الأهلي

رحل عدد من لاعبي النادي الأهلي مواليد 97 و98، عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد إلغاء مسابقة الناشئين من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، فبعض اللاعبين تم الاستغناء عنهم بشكل نهائي، والبعض رحل على سبيل الإعارة، في ظل اقتناع إدارة الكرة بالنادي بخدمات بعض اللاعبين منهم. وعلمت «التحرير» أن إدارة الأهلي سمحت بانضمام فوزي الحناوي لنادي سموحة لمدة موسمين على سبيل الإعارة، وهشام شعبان انضم لصفوف فريق طنطا الصاعد حديثا لمدة موسم على سبيل الإعارة أيضا.

واستغنى النادي الأهلي عن أحمد حاتم وصلاح أوتاكا، وانتقل الثنائي لصفوف فريق إف سي مصر، بينما انتقل اللاعب يوسف علاء، قائد فريق أهلي 97، وكريم يحيى لصفوف فريق سموحة السكندري، وأحمد خالد كارلوس انتقل لصفوف فريق المصري البورسعيدي، وانتقل مصطفى صبحي، مواليد 98، لصفوف فريق حرس الحدود. وانتقل الحارس محمد عصام