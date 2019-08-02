رغم إمكانياتها.. سيارات رائعة ممنوعة في أمريكا

على الرغم من الإمكانيات العالية التي تتمتع بها هذه المجموعة من السيارات، فإنها لا تستطيع التواجد في الأسواق الأمريكية، حتى مع اقترابها من النمط الذي يعشقه الجمهور.
تعمل العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات على تجهيز إصداراتها وموديلاتها المختلفة لتكون قادرة على التنافس بقوة في الأسواق العالمية الكبرى، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد من أكبر البلدان المستوعبة للسيارات في العالم.
ورغم الإمكانيات الضخمة التي تتمتع بها العشرات من الموديلات على مستوى الأسواق العالمية، إلا أن بعضها قد لا يكون مناسبًا للتواجد في الولايات المتحدة، وذلك رغم ما تتمتع به تلك الموديلات من مؤهلات تتناسب مع رغبات الجمهور الأمريكي.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات حول العالم، مجموعة من الموديلات الرائعة التي لا تزال غير موجودة في الأسواق العالمية.
فولكس فاجن شيروكو
على الرغم من كونها واحدة من الموديلات التي تم بيعها في الأسواق الأمريكية، وهو ما يعني أن البعض قد يعثر على إصدارات قديمة من السيارة
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات حول العالم، مجموعة من الموديلات الرائعة التي لا تزال غير موجودة في الأسواق العالمية.
فولكس فاجن شيروكو
على الرغم من كونها واحدة من الموديلات التي تم بيعها في الأسواق الأمريكية، وهو ما يعني أن البعض قد يعثر على إصدارات قديمة من السيارة الألمانية الشهيرة، والتي حققت شعبية واسعة في العديد من الأسواق العالمية، فإنها لا تزال غير موجودة في الولايات المتحدة، وذلك على الرغم من كونها تنتمي لأحد الطرز التي تتمتع بشعبية كبيرة في الأسواق الأمريكية، كما أن فولكس فاجن واحدة من الشركات الأكثر شهرة في الولايات المتحدة.
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بيجو RCZ
استطاعت السيارة الفرنسية أن تحقق شعبية كبيرة في العديد من الأسواق العالمية، سواء بين الفئات المحبة للسيارات التي تنتجها الشركة الفرنسية أو حتى منتقديها، كما حصلت على جائزة أفضل الموديلات الرياضية من مجلة ديزل كار المتخصصة في السيارات، بما يعني أنها مؤهلة بقوة للتنافس في الأسواق العالمية.
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وعلى الرغم من تلك الإمكانيات، لا تزال السيارة غير موجودة في الأسواق الأمريكية، وهو ما يأتي على عكس المتوقع عن ملامح السيارات في الولايات المتحدة.
ألفا روميو جوليتا
ربما تستطيع الشركة الإيطالية أن تصنع عودة رائعة لها في الأسواق الأمريكية، ولكن ذلك لا يعني أن كل موديل من سياراتها المختلفة سيكون له فرص التواجد في الولايات المتحدة، خاصة وأن ألفا روميو جوليتا واحدة من السيارات التي لا تزال ممنوعة من دخول السوق الأمريكية.
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وتقدم ألفا روميو جوليتا واحدة من أفضل الموديلات التي تنتمي لطراز السيارات الهاتشباك، التي تعمل بوقود الديزل، حيث تستطيع إنتاج قوة مقدارها 148 حصانا، وهو ما يناسب العديد من الفئات في الجمهور الأمريكي.
تويوتا هيلوكس
على الرغم من الميل الواضح والصريح في السنوات القليلة الماضية للموديلات البيك أب "الشاحنات" في الأسواق الأمريكية، فإن هيلوكس ليست من بين الموديلات التي يمكن دخولها للولايات المتحدة، وذلك على الرغم من القدرات الضخمة التي تتمتع بها على المستوى الفني، بالإضافة إلى أنها من موديلات الشركة اليابانية العملاقة،والتي تتمتع بثقة كبيرة من الجمهور الأمريكي عل مستوى العديد من الطرز.
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جاكوار XFR-S
على الرغم من أن العديد من الأشخاص الذين يعيشون في أوروبا يحبون بشكل رئيسي الموديلات الستيشن، فإن الأمريكيين لا يولون اهتمامًا كبيرًا لتلك السيارات، ولذلك فإن العديد من الموديلات الرائعة التي تنتمي إلى هذا الطراز لا تباع في الولايات المتحدة، ومن بينها جاكوار XFR-S، والتي استطاعت أن تحقق شعبية واسعة في الأسواق العالمية المختلفة، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا للوصول إلى الأسواق الأمريكية العملاقة.