رغم إمكانياتها.. سيارات رائعة ممنوعة في أمريكا

على الرغم من الإمكانيات العالية التي تتمتع بها هذه المجموعة من السيارات، فإنها لا تستطيع التواجد في الأسواق الأمريكية، حتى مع اقترابها من النمط الذي يعشقه الجمهور.

تحرير:محمود نبيل ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

جاكوار XFR-S

تعمل العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات على تجهيز إصداراتها وموديلاتها المختلفة لتكون قادرة على التنافس بقوة في الأسواق العالمية الكبرى، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد من أكبر البلدان المستوعبة للسيارات في العالم. ورغم الإمكانيات الضخمة التي تتمتع بها العشرات من الموديلات على مستوى الأسواق العالمية، إلا أن بعضها قد لا يكون مناسبًا للتواجد في الولايات المتحدة، وذلك رغم ما تتمتع به تلك الموديلات من مؤهلات تتناسب مع رغبات الجمهور الأمريكي.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات حول العالم، مجموعة من الموديلات الرائعة التي لا تزال غير موجودة في الأسواق العالمية. فولكس فاجن شيروكو على الرغم من كونها واحدة من الموديلات التي تم بيعها في الأسواق الأمريكية، وهو ما يعني أن البعض قد يعثر على إصدارات قديمة من السيارة