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رغم إمكانياتها.. سيارات رائعة ممنوعة في أمريكا

على الرغم من الإمكانيات العالية التي تتمتع بها هذه المجموعة من السيارات، فإنها لا تستطيع التواجد في الأسواق الأمريكية، حتى مع اقترابها من النمط الذي يعشقه الجمهور.
تحرير:محمود نبيل ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
جاكوار XFR-S
جاكوار XFR-S
تعمل العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات على تجهيز إصداراتها وموديلاتها المختلفة لتكون قادرة على التنافس بقوة في الأسواق العالمية الكبرى، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد من أكبر البلدان المستوعبة للسيارات في العالم. ورغم الإمكانيات الضخمة التي تتمتع بها العشرات من الموديلات على مستوى الأسواق العالمية، إلا أن بعضها قد لا يكون مناسبًا للتواجد في الولايات المتحدة، وذلك رغم ما تتمتع به تلك الموديلات من مؤهلات تتناسب مع رغبات الجمهور الأمريكي.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات حول العالم، مجموعة من الموديلات الرائعة التي لا تزال غير موجودة في الأسواق العالمية. فولكس فاجن شيروكو على الرغم من كونها واحدة من الموديلات التي تم بيعها في الأسواق الأمريكية، وهو ما يعني أن البعض قد يعثر على إصدارات قديمة من السيارة
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سيارات لم تشاهدها لشركة بورش في الأسواق

على مدى سنوات طويلة استطاعت شركة بورش الألمانية أن تخلق لنفسها شعبية واسعة على كل المستويات، خاصة في ظل تقديمها موديلات رياضية متنوعة في الأسواق العالمية المختلفة، الأمر الذي منحها اهتمام الجمهور بشكل رئيسي. وعلى الرغم من الإمكانيات الفنية التي تقدمها الشركة الألمانية باستمرار في الأسواق العالمية، فإن بعض موديلاتها لم تستطع تحقيق شهرة واسعة، وأصبح ظهورها من الأمور النادرة، خاصة في ظل منافسة العشرات من السيارات الرياضية الأخرى في الأسواق العالمية.
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في 6 أشهر.. أكثر 10 سيارات مبيعًا في مصر

كشفت بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن أكثر السيارات مبيعًا في السوق المصرية بقطاع سيارات الركوب خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، ونرصد بالتفاصيل والإمكانيات والأسعار أكثر 10 سيارات ملاكي مبيعًا خلال هذه الفترة، وتضم سيارات مختلفة التجهيزات والكماليات، ومنها «نيسان صني، تويوتا كورولا، هيونداي توسان، بي واي دي F3، شيفروليه أوبترا، رينو لوجان، كيا سبورتاج، إلنترا HD، إلنترا AD، شيفروليه أفيو»، فما إمكانيات كل واحدة منها على حدة؟ وما مميزات وعيوب كل منها؟
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أخطاء يرتكبها البعض في سيارته الأولى

لا شك أن اختيار أو امتلاك سيارة لأول مرة هو أحد أهم الأمور التي يجب أن تأتي بعد تأنٍّ ودراسة كافية لكل الأمور والظروف الخاصة بالسيارة، والحصول على معلومات من الأشخاص الذين سبق لهم خوض مثل هذه التجربة الصعبة. العديد من الأمور يمكن أن تحددها السيارة الأولى في عمر الإنسان، مثل شخصيته ومدى ثقته في اختياراته، إلا أن ذلك لا يمكن أن ينهي أي تواجد للأخطاء التي قد تتعلق بحالة السيارة إذا كانت مستعملة، أو المشكلات التي تشتهر بها بعض الموديلات الجديدة في الأسواق.
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