حبس 8 متهمين بسرقة مليون و300 ألف جنيه من محاسب

تحرير:هيثم بطاح ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:١٣ م

صورة أرشيفية

قررت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، برئاسة أحمد البلتاجى حبس 8 متهمين بارتكاب واقعة سرقة مليون و300 ألف جنيه من محاسب بمحطة وقود بالإكراه بشبرا الخيمة، وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم الهارب. تلقى اللواء طارق العجيزي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بسرقة محاسب بمحطة وقود أنه أثناء قيادته سيارة ملاكي بناحية ميدان بهتيم كان في طريقه لتوريد المبلغ حصيلة إيراد المحطة إلى أحد البنوك، اعترضه شخصان ملثمان يستقلان سيارة ملاكي سوداء اللون بدون لوحات معدنية وأطلقا عدة أعيرة نارية، واستوليا على الأموال.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 9 أشخاص محكوم على أحدهم بالسجن المؤبد فى قضية سرقة بالإكراه وبالسجن 40 سنة فى 5 قضايا سرقة، ومحكوم على آخر بالسجن 10 سنوات فى قضية سرقة، وصادر ضده 3 أحكام بالحبس فى قضايا سرقة تيار كهربائى، وسبق اتهام أحدهم فى 4 قضايا سلاح وسرقة، ومخدرات، آخرها قضية "مخدرات". وتم ضبط المتهمين