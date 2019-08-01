بيراميدز يعلن عن قائمته الإفريقية لخوض الكونفيدرالية

تحرير:محمد حسن صيام ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:١٤ م

بيراميدز

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تحت قيادة المدير الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، عن قائمته الإفريقية التي سيشارك بها في منافسات كأس الكونفيدرالية الإفريقية الموسم المقبل 2020، حيث اختتم بيراميدز موسمه المحلي محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 70 نقطة خلف الزمالك صاحب المركز الثاني بالجدول؛ الأمر الذي جعله يتأهل لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه بصحبة فريق المصري البورسعيدي الذي حسم المركز الرابع لصالحه.

وضمت قائمة فريق بيراميدز 25 لاعبا هم: المهدي سليمان، أحمد الشناوي، أحمد دعدور، أحمد أيمن منصور، عبدالله بكرى، عمر جابر، على جبر، محمد فتحي، طارق طه، محمد عطوة، محمد حمدي، إيريك تراوري، إسلام عيسى، جون أنطوي، أحمد توفيق، رجب بكار، نبيل عماد دونجا، إبراهيم حسن، عبدالله السعيد، لومالا عبده، أحمد علي، محمد