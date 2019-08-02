سيارات لم تشاهدها لشركة بورش في الأسواق

أصدرت شركة بورش الألمانية العشرات من الموديلات على مستوى الأسواق العالمية، إلا أن العديد منها لم يكن معروفا لدى العديد من الشرائح الجماهيرية رغم قدراتها الكبيرة فنيا
على مدى سنوات طويلة استطاعت شركة بورش الألمانية أن تخلق لنفسها شعبية واسعة على كل المستويات، خاصة في ظل تقديمها موديلات رياضية متنوعة في الأسواق العالمية المختلفة، الأمر الذي منحها اهتمام الجمهور بشكل رئيسي.
وعلى الرغم من الإمكانيات الفنية التي تقدمها الشركة الألمانية باستمرار في الأسواق العالمية، فإن بعض موديلاتها لم تستطع تحقيق شهرة واسعة، وأصبح ظهورها من الأمور النادرة، خاصة في ظل منافسة العشرات من السيارات الرياضية الأخرى في الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بشؤون السيارات على مستوى العالم، مجموعة من الموديلات النادرة لشركة بورش الألمانية العملاقة المتخصصة في السيارات الرياضية الخارقة.
بورش 356
تعد من السيارات الرياضية الأسطورية للشركة الألمانية، وتحمل الكثير من الأهمية كونها أول سيارة من إنتاج بورش، كما
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بشؤون السيارات على مستوى العالم، مجموعة من الموديلات النادرة لشركة بورش الألمانية العملاقة المتخصصة في السيارات الرياضية الخارقة.
بورش 356
تعد من السيارات الرياضية الأسطورية للشركة الألمانية، وتحمل الكثير من الأهمية كونها أول سيارة من إنتاج بورش، كما تعد النسخة سبيدستر من بين أوائل سيارات بورش التي تم إنتاجها في الأسواق العالمية، ولذلك فإنها تحظى بتقدير واسع من الجمهور في الأسواق العالمية خلال وقت وجودها.
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وباتت السيارة الآن من أهم الموديلات التي يسعى الراغبون في شراء الحالات النادرة إلى وجودها بين السيارات المميزة في الجراج الخاص بهم بشكل دائم.
بورش 935 K3
تعد واحدة من أهم السيارات الرياضية التي أنتجتها الشركة الألمانية في الأسواق العالمية، وفي عام 1976، قدمت بورش 935 كإصدار لسيارات السباقات 911 تربو، مزودة بمحرك سعة 3300 سي سي من النوع 935 ثنائي المحرك ذي الشاحن التوربيني باستخدام نظام الحقن الميكانيكي للوقود، وظلت هذه السيارة نجمة السباقات التي أجريت في تلك الفترة، إذ فازت بـ123 من أصل 370 سباقا دخلت فيها.
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بورش 935 ستريت
كانت من الموديلات المميزة في الأسواق العالمية، خاصة أنها كانت تمثل التجربة الرئيسية للشركة الألمانية في كيفية اختيار الجمهور المواصفات الفنية التي يرغبون في وجودها في سياراتهم، وهي من الأمور التي راهنت عليها الشركة الألمانية خلال الأسواق العالمية المختلفة.
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ولذلك فإن السيارة لا تزال تعشقها العديد من الفئات الجماهيرية في الأسواق العالمية، وهو السبب في الاحتفاظ بها لدى العديد من الأثرياء هواة جمع الحالات النادرة في السيارات الرياضية.
بورش 356B كاريرا
كانت واحدة من أشهر السيارات في ستينيات القرن الماضي، خاصة في ظل واحدة من أثرى الفترات التي شهدت إصدار العشرات من الموديلات الرياضية ذات الأداء الفني الواسع في الأسواق العالمية، إلا أن السيارة الألمانية الشهيرة استطاعت أن تخلق لنفسها مجالا للتنافس الشديد في الأسواق العالمية.
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وخلال السنوات القليلة الماضية، استطاعت السيارة أن تجد لنفسها العديد من المُلاك الراغبين في شراء الموديلات الرياضية النادرة بصفة مستمرة في الأسواق العالمية المختلفة.
بورش 418-9
لا شك أنها واحدة من أكثر السيارات الرياضية الألمانية التي حققت شهرة واسعة في الأسواق العالمية وقت عرضها، واستطاعت أن تحتفظ بمكانتها كإحدى أهم أندر السيارات التي أنتجتها بورش في الأسواق خلال السنوات القليلة الماضية، ما جعلها هدفا دائما للراغبين في شراء سيارات تتمتع بإمكانيات فنية، سواء على مستوى الشكل الخارجي أو حتى القدرات الفنية التي تجعلها من أكثر السيارات الرياضية الألمانية من حيث القدرة على جذب الجمهور.