سيارات لم تشاهدها لشركة بورش في الأسواق

أصدرت شركة بورش الألمانية العشرات من الموديلات على مستوى الأسواق العالمية، إلا أن العديد منها لم يكن معروفا لدى العديد من الشرائح الجماهيرية رغم قدراتها الكبيرة فنيا

تحرير:محمود نبيل ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

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على مدى سنوات طويلة استطاعت شركة بورش الألمانية أن تخلق لنفسها شعبية واسعة على كل المستويات، خاصة في ظل تقديمها موديلات رياضية متنوعة في الأسواق العالمية المختلفة، الأمر الذي منحها اهتمام الجمهور بشكل رئيسي. وعلى الرغم من الإمكانيات الفنية التي تقدمها الشركة الألمانية باستمرار في الأسواق العالمية، فإن بعض موديلاتها لم تستطع تحقيق شهرة واسعة، وأصبح ظهورها من الأمور النادرة، خاصة في ظل منافسة العشرات من السيارات الرياضية الأخرى في الأسواق العالمية.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بشؤون السيارات على مستوى العالم، مجموعة من الموديلات النادرة لشركة بورش الألمانية العملاقة المتخصصة في السيارات الرياضية الخارقة. بورش 356 تعد من السيارات الرياضية الأسطورية للشركة الألمانية، وتحمل الكثير من الأهمية كونها أول سيارة من إنتاج بورش، كما