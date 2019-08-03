تخلصي من بقع الملابس في الصيف بالليمون والملح

يعطي الكلوروفيل العشب صبغة خضراء، والمشكلة هي أنه يمكن أيضًا أن يتسرب إلى ألياف الملابس، مما يخلق بقعا صعبة، ولكن الصودا قد تقوم بالمهمة والتخلص من البقع.
خلال الصيف تكثر البقع على الملابس، وذلك نتيجة الخروجات والمصايف ولمة الأصدقاء، تخيل أن في الصيف تقضي معظم وقتك بالخارج، سواء من خلال التنزه في الحدائق وتتناول بعض المشروبات الساخنة أو الباردة، أو تتناول الطعام في أحد المطاعم من وقت لآخر سواء مع اصدقائك أو أقاربك ولابد من وقوع بعض الكاتشب، وبهذا فيمكن أن يؤدي الصيف إلى بعض المواقف الفوضوية.
إذا كنتِ تريدين التخلص من البقع الموجودة في الملابس وأيا كان نوع الطعام الذي أحدث تلك البقع، اعرفي طرقا تساعدك وفقا لما ذكرع موقع Woman's World.
1- مظهر اليد يخلصك من البقع الناتجة عن كريم الشمس
واقي الشمس مصنوع من الزيت الذي يحجب الماء، وإذا وصل إلى الملابس فإنه يترك بقعا كثيرة يصعب التخلص منها، ولكن الحل قد يكون بالقرب منكِ دون أن تعرفي، حيث يمكنك البحث عن مظهر اليد ودلكي البقعة، حيث تحلل الكحوليات الزيت وترفع البقع، ثم قومي ببساطة
1- مظهر اليد يخلصك من البقع الناتجة عن كريم الشمس
واقي الشمس مصنوع من الزيت الذي يحجب الماء، وإذا وصل إلى الملابس فإنه يترك بقعا كثيرة يصعب التخلص منها، ولكن الحل قد يكون بالقرب منكِ دون أن تعرفي، حيث يمكنك البحث عن مظهر اليد ودلكي البقعة، حيث تحلل الكحوليات الزيت وترفع البقع، ثم قومي ببساطة بمسحها بالماء واتركيها حتى تجف باستخدام قطعة قماش.
2- الملح خيار جيد للتخلص من آثار عصير العنب
العنب الأحمر من الفاكهة الشعبية والمنتشرة خلال فصل الصيف، فمذاقه الحلو يجعل الكثير يفضله، وإذا كنت تحبين تناول العنب الأحمر كعصير، ولكن حدث الشيء السيئ الذي تتوقعينه بسكب البعض منه على ملابسك، إذن ستحتاجين إلى ملح الطعام للتخلص من هذه الصبغة.
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في البداية تضعي منشفة ورقية على البقعة لامتصاص السوائل الزائدة، وبعدها غطي تلك المنطقة بالقليل من ملح الطعام وأفركيها، وبعد الفرك لمدة لا تزيد عن دقيقة يفضل غسل النسيج بالماء البارد، وبعدها ستلاحظين النتيجة الإيجابية.
3- الصودا تخلصك من الأعشاب الخضراء
يعطي الكلوروفيل العشب صبغة خضراء، والمشكلة هي أنه يمكن أيضًا أن يتسرب إلى ألياف الملابس، مما يخلق بقعا صعبة، ولكن الصودا قد تقوم بالمهمة، حيث تساعد المكونات الموجودة داخلها في تحفيز الجزيئات بداخل البقعة وتعمل على إزالتها من النسيج.
4- علاج بقع الهوت دوج بحبيبات السكر
يحتوي الكاتشب والخردل على أصباغ قوية يمكنها صبغ الملابس، ولهذا عند وقوعها على الملابس يجب التخلص منها سريعا عن طريق وضع حبيبات السكر المعلب، وتركه بضع دقائق، ثم التخلص منها وغسل البقع بالماء، فهذا النوع من السكر يمكنه امتصاص الرطوبة من البقع.
5- قطرة ليمون تخلصك من بقع الفاكهة
إذا كنت تتناولين الفاكهة الطازجة مثل الكريز أو الفراولة، فخذي حذرك، وذلك لأن قطرة واحدة على الملابس تترك بقعة عميقة، وإذا حدث هذا الأمر فيمكنك وضع قطرة من الليمون على البقعة وتركها قليلا، وذلك لأن حامض الستريك في الليمون له خصائص تبيض خفيفة تساعد على تحطيم بقع الفاكهة، وبالرغم أن الليمون آمن لوضعه على الملابس الملونة، ولكن يجب وضعه على البقعة فقط.
الخطوات الصحيحة لإزالة بقع الملابس
-التوقيت
تنظيف البقع فور سقوطها على الملابس أمر مهم للغاية، لتسهيل عملية التنظيف، أما إذا قمتِ بتنظيفها بعد 24 ساعة لن يكون الأمر سهلا، وتستغرق وقتا منكِ، وقد تحتاجين إلى تنظيف المنطقة المتواجد عليها البقع أكثر من مرة.
تجنب الصابون
أول شيء يأتي إلى تفكيرك فور رؤيتك للبقع استخدام قطعة صابون، لكن المهم في الأمر عدم فرك البقع الحالية مع الصابون، فقد يؤدي إلى زيادتها، لذا استخدمي المنظفات السائلة مثل صابون الأطباق أو قليلا من منظفات الغسيل، كما عليكِ غسل البقعة من الجانب الخلفي للنسيج لدفع البقعة من الألياف.
افحصي مجددا قبل التجفيف
قبل تجفيف الملابس، ألقي نظرة على الملابس الرطبة، وإذا كانت البقعة لا تزال واضحة، لا تضعي الملابس في المجفف، إنها تجعل الأمر يزداد سوءا، ونفس المبدأ ينطبق على الكي.