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تخلصي من بقع الملابس في الصيف بالليمون والملح

يعطي الكلوروفيل العشب صبغة خضراء، والمشكلة هي أنه يمكن أيضًا أن يتسرب إلى ألياف الملابس، مما يخلق بقعا صعبة، ولكن الصودا قد تقوم بالمهمة والتخلص من البقع.
تحرير:فيروز ياسر ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
بقع الملابس في الصيف
بقع الملابس في الصيف
خلال الصيف تكثر البقع على الملابس، وذلك نتيجة الخروجات والمصايف ولمة الأصدقاء، تخيل أن في الصيف تقضي معظم وقتك بالخارج، سواء من خلال التنزه في الحدائق وتتناول بعض المشروبات الساخنة أو الباردة، أو تتناول الطعام في أحد المطاعم من وقت لآخر سواء مع اصدقائك أو أقاربك ولابد من وقوع بعض الكاتشب، وبهذا فيمكن أن يؤدي الصيف إلى بعض المواقف الفوضوية. إذا كنتِ تريدين التخلص من البقع الموجودة في الملابس وأيا كان نوع الطعام الذي أحدث تلك البقع، اعرفي طرقا تساعدك وفقا لما ذكرع موقع Woman's World.
1- مظهر اليد يخلصك من البقع الناتجة عن كريم الشمس  واقي الشمس مصنوع من الزيت الذي يحجب الماء، وإذا وصل إلى الملابس فإنه يترك بقعا كثيرة يصعب التخلص منها، ولكن الحل قد يكون بالقرب منكِ دون أن تعرفي، حيث يمكنك البحث عن مظهر اليد ودلكي البقعة، حيث تحلل الكحوليات الزيت وترفع البقع، ثم قومي ببساطة
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