حل عادل لقضية فلسطين.. ماذا قال السيسي لكوشنر؟

٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٣٦ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، في إطار جولة الأخير لبحث عملية السلام في الشرق الأوسط، وأكد الرئيس أن مصر تدعم جميع الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، والدفع قدما بمساعي إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفقا للمرجعيات الدولية، وعلى أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، بما يسهم في إعادة الاستقرار وفتح آفاق جديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشعوب المنطقة.

حضر اللقاء، كل من سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، ومن الجانب الأمريكي جيسون جرينبلات المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للمفاوضات الدولية، وبريان هوك المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي والمستشار السياسي لوزير الخارجية الأمريكي.وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس