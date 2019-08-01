جريمة

حريق يلتهم 10 منازل وأحواش ماشية في الأقصر (صور)

٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٥٣ م
حريق 10 منازل بالأقصر
حريق 10 منازل بالأقصر
التهم حريق هائل، اليوم الخميس، 10 منازل وأحواش للماشية في محافظة الأقصر، أسفر عن نفوق العشرات من رؤوس الماشية، بنجع الفتاتيح بمدينة الطود شرق المحافظة، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق، دون خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق. تلقى اللواء أيمن راضى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة النجدة يفيد بنشوب النيران فى عدد من منازل نجع الفتاتيح بمدينة الطود، وعلى الفور وجهه بسرعة السيطرة على الحريق.
وعلى الفور انتقلت 6 سيارات إطفاء إلى مكان الحادث للسيطرة على الحريق، وبعد السيطرة تمت المعاينة الأولية، وتبين أن الحريق التهم 10 منازل، وأسفر عن نفوق عشرات رؤوس الماشية بأحواش ماشية ملاصقة للمنازل، وجارٍ حصر الخسائر بالكامل، ولم يسفر الحادث عن خسائر في الأراوح. وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة
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تعذيب-طفلة-حزن-ندم

الأمومة والطفولة تتصدى لزواج طفلة بكفر الشيخ

تقدم صبري عبدالمنعم، منسق عام الأمومة والطفولة بمحافظة كفر الشيخ، ببلاغ لخط لجنة الطفل، الخميس، حمل رقم 158537-18، مطالبًا بالتدخل السريع والفوري لإيقاف جريمة إتمام زفاف الطفلة تدعى "ش.م.أ"، من مواليد عام 2004، لم يتجاوز عمرها 15 سنة، ومقرر إتمام زفافها يوم 10 من الشهر المقبل وهي ما زالت طالبة بالصف الثالث الإعدادي، وتقرر زفافها على عريسها "م.ب.ع" بمدينة سيدي غازي، مشيرًا إلة أنه من المقرر أنه سيتقدم ببلاغ لنيابة الأحداث بكفر الشيخ لعدم إتمام تلك الزيجة لحين بلوغ العروس السن القانونية المقررة.
مدير-امن-القاهرة

مدير أمن القاهرة يعتمد حركة تنقلات وترقيات الضباط

اعتمد اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة حركة التنقلات والترقيات الجديدة للضباط داخل المديرية، إذ شملت على تعيين اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة واللواء محمد يوسف مدير إدارة البحث الجنائي، واللواء سليمان شتا مديرا لقطاع شرق القاهرة واللواء حازم الديربي مدير مباحث قطاع الشرق وتعيين العقيد وائل غانم مفتش مباحث قطاع شرق القاهرة، كما تضمنت الحركة تعيين العقيد محمد دويدار مفتشا لمباحث السلام، ونقل المقدم كريم البحيرى رئيس مباحث قسم شرطة الشرابية إلى رئيس مباحث قسم المطرية.
سيارة-اسعاف-تنقل-جثة

مصرع 6 أشخاص وإصابة 2 أثناء «تطهير بئر» في سوهاج

شهدت قرية شطورة في مركز طهطا بسوهاج واقعة مأساوية، إذ لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران أثناء تطهير بئر مياه خاص بماكينة ري، وتبين استخدامهم "مياه النار" في عملية التطهير؛ ما نتج عنه انبعاث غازات أدت إلى إصابتهم باختناق. تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود بلاغ بوفاة عدد من الأشخاص، وإصابة آخرين في أثناء تطهيرهم بئر مياه بقرية شطورة. انتقل نائب المدير لقطاع الشمال ومأمور مركز شرطة طهطا ومدير إدارة الحماية المدنية وعدد من فرق الإنقاذ البري والنهري ورجال الإسعاف لمحل البلاغ.
سجن

حبس 8 متهمين بسرقة مليون و300 ألف جنيه من محاسب

قررت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، برئاسة أحمد البلتاجى حبس 8 متهمين بارتكاب واقعة سرقة مليون و300 ألف جنيه من محاسب بمحطة وقود بالإكراه بشبرا الخيمة، وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم الهارب. تلقى اللواء طارق العجيزي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بسرقة محاسب بمحطة وقود أنه أثناء قيادته سيارة ملاكي بناحية ميدان بهتيم كان في طريقه لتوريد المبلغ حصيلة إيراد المحطة إلى أحد البنوك، اعترضه شخصان ملثمان يستقلان سيارة ملاكي سوداء اللون بدون لوحات معدنية وأطلقا عدة أعيرة نارية، واستوليا على الأموال.
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تفحم أتوبيس دعايا لـ«100 مليون صحة» في الأقصر (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق أتوبيس تابع لشركة سياحة يقل 22 موظفًا، اليوم الإثنين، في الطريق الصحراوي الغربي بجنوب الأقصر، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ولم يسفر الحادث عن أي خسائر في الأرواح. تلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، يفيد بنشوب حريق في أتوبيس تابع لشركة سياحة مكون من دورين، يقل موظفي دعايا تابعين لمبادرة 100 مليون صحة، ويحمل رقم «786 ا ن ق» على الطريق الصحراوي الغربي بقرية «توماس وعافية 1» أمام مدخل مدينة إسنا.
حريق بحديقة أطفال نادى الإتحاد السكندري (5)

السيطرة على حريق بحديقة أطفال نادي الاتحاد السكندري

شب حريق هائل بحديقة أطفال نادي الاتحاد السكندري، بمنطقة الشاطبي، وسط محافظة الإسكندرية، ظهر اليوم الأحد، بينما انتاب رواد النادي والعاملين حالة من القلق والفزع بسبب تصاعد أدخنة كثيفة غطت أرجاء النادي بصورة كثيفة، وأثارت الذعر بين المارة من الخارج، بينما تمكن رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي أرجاء النادي والمحال المجاورة والمطاعم المحيطة ولم ترد أي أنباء عن وجود أي إصابات بين الأطفال أو رواد النادي أو العاملين.
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حريق يلتهم مجزرا آليا قبل افتتاحه بشلاتين (صور)

نشب حريق ضخم في المجزر الآلى الجديد قبل تشغيله، اليوم السبت، بمدينة شلاتين، جنوب البحر الأحمر؛ ما أدى إلى التهام أغلب أجزاء المجزر. بدأت الواقعة بتلقي اللواء أشرف حشيش مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق في المجزر الآلى الجديد، وعلى الفور وجه بالدفع بأكبر عدد من سيارات الدفاع المدني والإسعاف للسيطرة على الحريق، إذ تواصل قوات الدفاع المدني مكافحة النيران حتى الآن. والجدير بالذكر أنه يعد أكبر مجزر آلي للجمال والماشية، كما يعد الأول من نوعه في مدن الجنوب، بتكلفة 120 مليون جنيه.
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حريق يلتهم مخزن أخشاب بالشرقية.. و20 سيارة لإطفائه

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف العميد أحمد الشوادفي مدير الحماية المدنية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من السيطرة على حريق هائل نشب في مخزن أخشاب بمنطقة «سعدون» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، وذلك بعد الدفع بـ20 سيارة إطفاء، إذ استمر الحريق لمدة 4 ساعات، وامتدت النيران لتأتي على محتويات المخزن وعمارة سكنية تستخدم مخزن هي الأخرى، فيما كانت العناية الإلهية رحيمة بأهل المنطقة ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات.
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