حريق يلتهم 10 منازل وأحواش ماشية في الأقصر (صور)

٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٥٣ م

حريق 10 منازل بالأقصر

التهم حريق هائل، اليوم الخميس، 10 منازل وأحواش للماشية في محافظة الأقصر، أسفر عن نفوق العشرات من رؤوس الماشية، بنجع الفتاتيح بمدينة الطود شرق المحافظة، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق، دون خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق. تلقى اللواء أيمن راضى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة النجدة يفيد بنشوب النيران فى عدد من منازل نجع الفتاتيح بمدينة الطود، وعلى الفور وجهه بسرعة السيطرة على الحريق.

وعلى الفور انتقلت 6 سيارات إطفاء إلى مكان الحادث للسيطرة على الحريق، وبعد السيطرة تمت المعاينة الأولية، وتبين أن الحريق التهم 10 منازل، وأسفر عن نفوق عشرات رؤوس الماشية بأحواش ماشية ملاصقة للمنازل، وجارٍ حصر الخسائر بالكامل، ولم يسفر الحادث عن خسائر في الأراوح. وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة