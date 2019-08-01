استاد القاهرة يستضيف مباريات الزمالك

تحرير:محمد حسن صيام ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٧ م

الزمالك

أعلن نادي الزمالك عن موافقة هيئة استاد القاهرة الدولي على استضافة مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المحلية والإفريقية في الموسم المقبل، ونشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك الخطاب الذي أرسله اللواء أركان حرب علي علي درويش المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة الدولي ويفيد بالموافقة على استضافة مواجهات الزمالك المحلية والإفريقية خلال الموسم الجديد، وكان ذلك بعدما أرسلت إدارة القلعة البيضاء خطابًا يفيد برغبة النادي في أن يكون ملعب استاد القاهرة هو ملعب الفريق في المرحلة المقبلة بعد تجديده واستضافته مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

ووجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، شكره إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمود توفيق وزير الداخليه واللواء أركان حرب علي علي درويش المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة بعد الموافقة. وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إسناد مباراة ديكيداها الصومالي