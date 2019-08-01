رياضة

استاد القاهرة يستضيف مباريات الزمالك

تحرير:محمد حسن صيام ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٧ م
الزمالك
الزمالك
أعلن نادي الزمالك عن موافقة هيئة استاد القاهرة الدولي على استضافة مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المحلية والإفريقية في الموسم المقبل، ونشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك الخطاب الذي أرسله اللواء أركان حرب علي علي درويش المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة الدولي ويفيد بالموافقة على استضافة مواجهات الزمالك المحلية والإفريقية خلال الموسم الجديد، وكان ذلك بعدما أرسلت إدارة القلعة البيضاء خطابًا يفيد برغبة النادي في أن يكون ملعب استاد القاهرة هو ملعب الفريق في المرحلة المقبلة بعد تجديده واستضافته مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.
ووجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، شكره إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمود توفيق وزير الداخليه واللواء أركان حرب علي علي درويش المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة بعد الموافقة. وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إسناد مباراة ديكيداها الصومالي
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تركى ال شيخ

تركي آل الشيخ على بعد خطوة من «ألميريا»

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن نية تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق ورئيس هيئة الترفيه السعودية، شراء نادي ألميريا الإسباني، خلال الفترة الحالية. وذكرت صحيفة “La Voz de Almera” الإسبانية فى تقرير لها، أن تركي آل الشيخ انتهى من إجراءات شراء نادي ألميريا الإسباني، مقابل 20 مليون يورو، وأنه سيتم توقيع العقود رسميًّا غدًا الجمعة، على أن يتسلم النادي يوم الإثنين المقبل. وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الاتفاق بين “آل الشيخ”، ومسؤولي النادي تمت بشكل رسمي، ويتبقى فقط الإعلان، وسيتم بعدها إصدار بيان من النادي ومالكه الجديد لتوضيح كل تفاصيل الصفقة.
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (8)

رئيس الزمالك يطالب أعضاء النادي بالرد على المعارضة

هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إداراة نادي الزمالك اليوم الخميس، من وصفهم بجبهة المعارضة داخل النادي، مشيرا إلى أنهم يحاولون الحشد من أجل إسقاط مجلس الإدارة الحالي وذلك خلال الجمعية العمومية المقبلة، والتى من المنتظر أن تعقد، أيام 5 و6 و7 من شهر سبتمبر المقبل. وطالب مرتضى منصور أعضاء الجمعية العمومية من خلال الإذاعة الداخلية للنادي، عدم الرد على الرسائل التي وصلت لهم، من معارضيه لتحريضهم على سحب الثقة من المجلس، بحسب وصفه؛ حيث قام أحمد سليمان المرشح السابق لرئاسة النادي بإرسال رسائل لأعضاء النادي يطالبهم بسحب الثقة من مجلس الإدارة.
احمد-سليمان

أحمد سليمان يوجه رسالة إلى أعضاء الزمالك

قام أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق والمرشح السابق لرئاسة القلعة البيضاء في الانتخابات الأخيرة، بإرسال رسائل "SMS" على الهواتف الشخصية لأعضاء النادي يطالبهم خلالها بسحب الثقة من مجلس الإدارة الحالي، كما حملت الرسائل اتهامات للمجلس بإهدار المال العام وإهدار قيمة النادي، وشهدت السنوات الماضية خلافات حادة بين أحمد سليمان ومرتضى منصور رئيس النادي الحالي وذلك منذ استقالة سليمان من عضوية مجلس إدارة الزمالك عام 2015 بسبب قيام مجلس الإدارة بإعادة محمود عبدالرازق "شيكابالا" إلى صفوف الفريق مرة أخرى.
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محمد اوناجم مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (6)

قيد أوناجم في قائمة الزمالك الإفريقية للموسم الجديد

انتهت أزمة محمد أوناجم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيده في قائمة الفريق الإفريقية للموسم الجديد، حيث جاء تأخير عملية قيده بسبب خلل فنى في السيستم الخاص بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، علمًا بأن الخطأ الفني كان من جانب نظام "كاف"، متعلقا بنقل أوناجم من الوداد المغربي إلى الزمالك، وتم إرسال اسم اللاعب في الوقت المحدد. وقيد نادي الزمالك 29 لاعبا في قائمة الفريق الإفريقية للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، وشهدت القائمة وجود محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الهارب إلى البرتغال، الذي انضم لفريق أفيش البرتغالي.
الاهلى-والزمالك تصوير-سامح-ابو حسن‎ (3)

حكم تونسي لإدارة مباراة الزمالك أمام بطل الصومال

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إسناد مباراة ديكيداها الصومالي والزمالك في ذهاب دور الـ64 ببطولة دوري الأبطال 2019- 2020 إلى الحكم التونسي يسري بوعلي، حيث يحل الزمالك ضيفا على ديكيداها أحد أيام 9 أو 10 أو 11 أغسطس، وبعد أسبوعين يستضيف الزمالك مباراة الإياب. ومن المنتظر أن يخوض فريق الزمالك مباراة كأس السوبر الإفريقي في 16 أو 17 أو 18 أغسطس أمام الترجي التونسي بعدما رفضت "كاس" إعادة مباراة النهائي بين الترجي الوداد، حيث أعلن الترجي تتويجه بدوري أبطال إفريقيا 2018- 2019 بعد قبول المحكمة الرياضية الدولية طعنه ضد قرار إعادة إياب نهائي.
نادي الزمالك

مركز التسوية يرفض اعتماد لائحة الزمالك

قررت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، إيقاف تنفيذ لائحة الزمالك المعتمدة من اللجنة الأولمبية، حيث أصدرت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية بيانا رسميا، علمًا بأن ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق، كان قد أقام دعوى ضد مجلس اللجنة الأولمبية لإيقاف تنفيذ اللائحة وجاءكالتالي: "أقام ممدوح عباس الدعوى رقم 15 لسنة 3 ق لعام 2019 ضد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وتم تداولها بالجلسات وصدر الحكم اليوم من اللجنة الاستشارية "الجانب المستعجل" بإيقاف تنفيذ قرار رئيس اللجنة الأولمبية رقم 11 لسنة 2019 باعتماد لائحة النظام الأساسي للزمالك".
حمدي-النقاز

حمدي النقاز: بالدم والروح الدوري مش هيروح

كتب حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عبر صفحته بموقع «فيسبوك»: «بالدم بالروح الدوري مش هيروح»، في رسالة منه بإصرار اللاعبين على حسم لقب الدوري العام. واستأنف الزمالك تدريباته على ملعب النادي بعد الحصول على راحة عقب العودة من قبرص، السبت الماضي، وبدأ المران بجلسة بين الجهاز الفني بقيادة خالد جلال، المدير الفني للفريق واللاعبين، أكد خلالها أهمية التركيز في مباراة الجونة المقبلة، لأنها ستكون مفتاح الفوز بالدوري الممتاز، وأن الفوز سيجعل الفريق في حالة تركيز أكبر في المباراتين المقبلتين بعد مواجهة الجونة.
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