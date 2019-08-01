نيمار يظهر لأول مرة فى معسكر باريس سان جيرمان (صور)

تحرير:محمد جمال ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٢٢ م

نيمار

ظهر البرازيلي نيمار دا سيلفا اليوم الخميس، لأول مرة فى المعسكر التحضيرى لفريق باريس سان جيرمان وذلك بعد غياب صاحب الـ27 عاما عن المعسكر بالتزامن مع ظهور شائعات تتحدث عن رغبة نيمار فى الرحيل عن الفريق الباريسى خلال الانتقالات الصيفية الحالية، وارتبط اسم نيمار فى الآونة الأخيرة بالانتقال للعديد من الفرق، منها برشلونة ومانشستر يونايتد ويوفنتوس. ونشر باريس سان جيرمان عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" صورا للمعسكر التدريبى المقام فى الصين ويظهر فيها نيمار مع لاعبى الفريق الفرنسى.

وشكل نيمار دا سيلفا محور التقارير الصحفية في الآونة الأخيرة، وسط شائعات تتحدث عن رغبته فى العودة لصفوف ناديه السابق برشلونة الإسباني، الذي انتقل منه إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف عام 2017، مقابل 222 مليون يورو . وسيبقى نيمار دا سيلفا العائد إلى تدريبات باريس سان جيرمان بعد تعافيه من إصابة