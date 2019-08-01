رياضة

نيمار يظهر لأول مرة فى معسكر باريس سان جيرمان (صور)

تحرير:محمد جمال ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٢٢ م
نيمار
نيمار
ظهر البرازيلي نيمار دا سيلفا اليوم الخميس، لأول مرة فى المعسكر التحضيرى لفريق باريس سان جيرمان وذلك بعد غياب صاحب الـ27 عاما عن المعسكر بالتزامن مع ظهور شائعات تتحدث عن رغبة نيمار فى الرحيل عن الفريق الباريسى خلال الانتقالات الصيفية الحالية، وارتبط اسم نيمار فى الآونة الأخيرة بالانتقال للعديد من الفرق، منها برشلونة ومانشستر يونايتد ويوفنتوس. ونشر باريس سان جيرمان عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" صورا للمعسكر التدريبى المقام فى الصين ويظهر فيها نيمار مع لاعبى الفريق الفرنسى.
وشكل نيمار دا سيلفا محور التقارير الصحفية في الآونة الأخيرة، وسط شائعات تتحدث عن رغبته فى العودة لصفوف ناديه السابق برشلونة الإسباني، الذي انتقل منه إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف عام 2017، مقابل 222 مليون يورو . وسيبقى نيمار دا سيلفا العائد إلى تدريبات باريس سان جيرمان بعد تعافيه من إصابة
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تركي آل الشيخ على بعد خطوة من «ألميريا»

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن نية تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق ورئيس هيئة الترفيه السعودية، شراء نادي ألميريا الإسباني، خلال الفترة الحالية. وذكرت صحيفة “La Voz de Almera” الإسبانية فى تقرير لها، أن تركي آل الشيخ انتهى من إجراءات شراء نادي ألميريا الإسباني، مقابل 20 مليون يورو، وأنه سيتم توقيع العقود رسميًّا غدًا الجمعة، على أن يتسلم النادي يوم الإثنين المقبل. وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الاتفاق بين “آل الشيخ”، ومسؤولي النادي تمت بشكل رسمي، ويتبقى فقط الإعلان، وسيتم بعدها إصدار بيان من النادي ومالكه الجديد لتوضيح كل تفاصيل الصفقة.
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (8)

رئيس الزمالك يطالب أعضاء النادي بالرد على المعارضة

هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إداراة نادي الزمالك اليوم الخميس، من وصفهم بجبهة المعارضة داخل النادي، مشيرا إلى أنهم يحاولون الحشد من أجل إسقاط مجلس الإدارة الحالي وذلك خلال الجمعية العمومية المقبلة، والتى من المنتظر أن تعقد، أيام 5 و6 و7 من شهر سبتمبر المقبل. وطالب مرتضى منصور أعضاء الجمعية العمومية من خلال الإذاعة الداخلية للنادي، عدم الرد على الرسائل التي وصلت لهم، من معارضيه لتحريضهم على سحب الثقة من المجلس، بحسب وصفه؛ حيث قام أحمد سليمان المرشح السابق لرئاسة النادي بإرسال رسائل لأعضاء النادي يطالبهم بسحب الثقة من مجلس الإدارة.
احمد-سليمان

أحمد سليمان يوجه رسالة إلى أعضاء الزمالك

قام أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق والمرشح السابق لرئاسة القلعة البيضاء في الانتخابات الأخيرة، بإرسال رسائل "SMS" على الهواتف الشخصية لأعضاء النادي يطالبهم خلالها بسحب الثقة من مجلس الإدارة الحالي، كما حملت الرسائل اتهامات للمجلس بإهدار المال العام وإهدار قيمة النادي، وشهدت السنوات الماضية خلافات حادة بين أحمد سليمان ومرتضى منصور رئيس النادي الحالي وذلك منذ استقالة سليمان من عضوية مجلس إدارة الزمالك عام 2015 بسبب قيام مجلس الإدارة بإعادة محمود عبدالرازق "شيكابالا" إلى صفوف الفريق مرة أخرى.
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نيمار

السعادة تغمر باريس سان جيرمان بسلوك نيمار

بدت العلاقة بين باريس سان جيرمان والنجم البرازيلي نيمار في حالة سيئة للغاية، يصعب إصلاحها في بداية الصيف الجاري، وذلك بعدما أعرب النجم البرازيلي عن رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي، إلا أن العلاقة بدأت في التحسن كثيرا في الفترة الإعدادية للموسم الجديد، والتي يخوضها باريس سان جيرمان في الصين، وعلى الرغم من شعور بطل الدوري الفرنسي، الموسم الماضي، بالانزعاج من قرار نيمار الانضمام للفترة الإعدادية للموسم الجديد بعد أسبوع من تجمع الفريق بالكامل، فإن هناك رضا تجاه سلوكه منذ انضمامه إلى المجموعة.
ناصر-الخليفي (10)

باريس سان جيرمان يوجه ضربة جديدة لبرشلونة

تعاقد باريس سان جيرمان الفرنسي مع اللاعب السابق في أكاديمية الشباب ببرشلونة تشافي سيمونز، وتمتع اللاعب البالغ من العمر 16 عاما، بإشادة كبيرة في أكاديمية برشلونة للشباب الشهيرة "لا ماسيا"، وكان الهدف هو استمراره لموسم آخر في الأكاديمية قبل تصعيده إلى الفريق الرديف للعملاق الكتالوني، إلا أن سيمونز ووكيل أعماله الشهير مينو رايولا رفضا هذا الاقتراح، ليقرر سيمونز توقيع عقد احترافي مع باريس سان جيرمان، لتصبح تلك الصفقة آخر حلقة من سلسلة الصراع بين البارسا وسان جيرمان في السنوات الأخيرة، مع تفوق الفريق الفرنسي بشكل واضح في هذا الصراع.
نيمار

مدرب باريس سان جيرمان يعلن تمسكه بـ«نيمار»

أكد الألماني توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، رغبته في استمرار النجم البرازيلي نيمار في صفوف الفريق، مشيرًا إلى توقعه بأن نيمار سيبقى بالفعل مع سان جيرمان الموسم المقبل على أقل تقدير. ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه نيمار صراحة برغبته في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، مع انتشار الكثير من التقارير التي تفيد برغبته في العودة إلى صفوف برشلونة الإسباني من جديد، وهو الفريق الذي رحل عن صفوفه تجاه سان جيرمان في صيف عام 2017 في صفقة قياسية وصلت إلى 222 مليون يورو.
نيمار

برشلونة يحاول استعادة نيمار بقائمة من 6 لاعبين

كشفت شبكة سكاى سبورت الإنجليزية، فى تقرير لها عن تقديم إدارة نادى برشلونة الإسبانى عرضا بقيمة 90 مليون يورو مع إمكانية شراء لاعبين من الفريق الكتالونى لفريق باريس سان جيرمان الفرسنى، لعودة البرازيلى نيمار داسيلفا نهاجم القريق الباريسي لصفوف برشلونة مرة أخرى. وأضافت الشبكة الإنجليزية عبر تقريرها أن الفريق الإسبانى وضع للنادى الباريسي قائمة من ستة لاعبين من قلعة الكامب نو تضم كلا من: فيليب كوتينو، عثمان ديمبلى، ايفان راكتيتش، نيلسون سميدو، ومالكوم.
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