5 ملايين يورو قرضا من البنك الأوروبي لـ«راية فوذز»

من المتوقع أن يساهم الاستثمار في زيادة سلامة الغذاء والحفاظ على الجودة العالية للمنتج النهائي وتعظيم العائد من سلسلة التوزيع المحلية والدولية لدى الشركة

تحرير:أحمد البرماوي ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م

راية

أعلنت راية القابضة للاستثمارات المالية، الشركة المتخصصة في مجال المال والأعمال عن نجاح شركة راية فودز إحدى شركاتها والعاملة في مجال تصنيع وتجارة المواد الغذائية، في الحصول على قرض بقيمة 5 ملايين يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ويعد البنك الأوربي أحد البنوك التنموية الرائدة بالعالم والعاملة بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا، والمملوك لـ69 دولة ومؤسستين ماليتين أوروبيتين، وجمهورية مصر العربية هي إحدى الدول المؤسسة للبنك. ومنذ بداية نشاط البنك بمصر عام 2012، نجح البنك في استثمار أكثر من 5 مليارات يورو في 95 مشروعًا بأنحاء الجمهورية.

ويأتي هذا القرض كأول استثمار من قبل أحد البنوك التنموية المشهود لها عالميا لمجموعة شركات راية منذ تأسيسها؛ مما يعد شهادة ثقة حقيقية للموقف المالي القوي للمجموعة والإمكانات المستقبلية الواعدة لمجموعة شركات راية القابضة. وقد شهد سوق الأغذية المجمدة المصرية تطورًا كبيرا خلال الخمسة أعوام السابقة، بزيادة

ويأتي هذا القرض كأول استثمار من قبل أحد البنوك التنموية المشهود لها عالميا لمجموعة شركات راية منذ تأسيسها؛ مما يعد شهادة ثقة حقيقية للموقف المالي القوي للمجموعة والإمكانات المستقبلية الواعدة لمجموعة شركات راية القابضة.



وقد شهد سوق الأغذية المجمدة المصرية تطورًا كبيرا خلال الخمسة أعوام السابقة، بزيادة سنوية تعدت 25% خلال العام الماضي وحده، علمًا بأن زيادة الطاقة التخزينية للشركة ستتيح لها زيادة الإنتاج خلال موسم الحصاد وتخزين المنتج التام بعد ذلك؛ مما سيتيح فرصا أكبر وأوعد لزيادة حجم صادرات الشركة وتعظيم الإيرادات من العملة الأجنبية لعدد كبير من العملاء.



والجدير بالذكر أن الشركة تقوم بتوريد 100% من احتياجاتها من الخضراوات والفاكهة من السوق المحلي، وتقوم بتصدير ما يقرب من 80- 90% من إنتاجها إلى أوروبا والشرق الأوسط؛ مما يدل على قيمة الشركة الإستراتيجية والاقتصادية المهمة لمصر والقطاع الغذائي بالمنطقة.



وقالت جانيت هيكمان، المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بمنطقة جنوب وشرق المتوسط، إن التعاون مع شركة راية يتسق مع الأهداف الإستراتيجية للبنك، من حيث تعزيز سلسلة القيمة للأعمال والمشروعات الزراعية، بهدف تحسين الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز سلسلة التوزيع وتطوير القطاع الذي يضم نسبة كبيرة من العمالة.



وأضافت هيكمان، أن اتفاق مع راية فودز يمثل فرصة لمزيد من التعاون مع الشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، والتي تستهدف تنمية أعمالها بالقطاع الغذائي والصناعي في مصر، والتي تقدم الخبرة اللازمة في مجال بناء الأعمال التجارية الناجحة وتعزيز التحسينات في الإدارة وحوكمة الشركات.



وبهذه المناسبة، أعرب مدحت خليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة راية القابضة، عن سعادته بنجاح واحدة من شركات راية الواعدة بالتعاون مع مؤسسة دولية مرموقة كالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشيرا إلى أن هذه الصفقة ستساعد الشركة في الاستفادة من القدرات التصديرية لراية فودز وكذلك التأثير التنموي للمشروع على الصعيدين المحلي والعالمي.



وأوضح خليل أيضًا أن اتفاق القرض يأتي كجزء من استثمارات بإجمالي 7.5 مليون يورو في راية فودز بهدف زيادة وتحسين كفاءة خطوط الإنتاج وزيادة السعة التخزينية للشركة بمصنعها في مدينة السادات، حيث تقوم راية القابضة بالمساهمة بمبلغ 2.5 مليون يورو من قيمة المشروع على أن يتم تمويل المبلغ المتبقي من القرض، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم صرف القرض على دفعتين، الأولى بقيمة 3.4 مليون يورو والثانية بقيمة 1.6 مليون يورو.



ومن جانبه أشار سامر الوزيري، الرئيس التنفيذي لشركة راية فودز إلى أن الشركة تعمل على توفير منتجات بأعلى جودة ممكنة سواء في أسواقها المحلية أو التصديرية بأوروبا والشرق الأوسط بالإضافة إلى حرص الشركة الدائم على توفير أفضل بيئة عمل لموظفيها ومورديها وهو ما انعكس إيجابا على منتجاتها من العلامات التجارية لذة وإيفيريست.



وعلى جانب آخر، أكد حسام حسين، رئيس القطاعات المالية لمجموعة راية القابضة، أن العمل مع منظمات دولية كالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتناسب مع الفكر الرائد لدى راية والذي يهدف إلى خفض متوسط تكاليف الاقتراض مع الاستفادة من القدرات التصديرية الواسعة للمجموعة.



وأضاف حسين، أنه في ظل التحسن الملحوظ من توافر احتياطيات النقد الأجنبي وأسعار الصرف، فإننا نرى أن مثل هذه الاتفاقيات تعد فرصة عظيمة لمجموعتنا لتعزيز مركزها المالي مع تنويع مواردها التمويلية.



