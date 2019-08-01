رياضة

الجونة يمدد إعارة ثلاثي الأهلي ويتعاقد مع حارسه

تحرير:أحمد سعيد ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٢٥ م
الجونة
الجونة
اتفق مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع إدارة نادي الجونة على تجديد إعارة الثلاثي أكرم توفيق ومحمود الجزار وأحمد ياسر ريان، لاعبي المارد الأحمر لمدة موسم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادًا للموسم الجديد. وجاء اتفاق إدارة الأهلي مع إدارة الجونة على تجديد إعارة الثلاثي الشباب لمدة موسم جديد، والحصول على خدمات الحارس عمر رضوان بشكل نهائي، بينما لم يتم حسم مصير أحمد حمدي من العودة للأهلي أو تجديد إعارته أو بيعه حتى الآن.
وتعاقد نادي الجونة مع محمد نجيب مدافع الأهلي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقد المدافع مع المارد الأحمر، ولم يجدد النادي تعاقده لينتقل إلى صفوف فريق الجونة بشكل رسمي. وتوج الأهلي بمسابقة الدوري الممتاز للمرة 41 في تاريخه، برصيد 80 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن الوصيف فريق الزمالك، ويستعد الفريق الأحمر
اقرأ المزيد
تركى ال شيخ

تركي آل الشيخ على بعد خطوة من «ألميريا»

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن نية تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق ورئيس هيئة الترفيه السعودية، شراء نادي ألميريا الإسباني، خلال الفترة الحالية. وذكرت صحيفة “La Voz de Almera” الإسبانية فى تقرير لها، أن تركي آل الشيخ انتهى من إجراءات شراء نادي ألميريا الإسباني، مقابل 20 مليون يورو، وأنه سيتم توقيع العقود رسميًّا غدًا الجمعة، على أن يتسلم النادي يوم الإثنين المقبل. وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الاتفاق بين “آل الشيخ”، ومسؤولي النادي تمت بشكل رسمي، ويتبقى فقط الإعلان، وسيتم بعدها إصدار بيان من النادي ومالكه الجديد لتوضيح كل تفاصيل الصفقة.
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (8)

رئيس الزمالك يطالب أعضاء النادي بالرد على المعارضة

هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إداراة نادي الزمالك اليوم الخميس، من وصفهم بجبهة المعارضة داخل النادي، مشيرا إلى أنهم يحاولون الحشد من أجل إسقاط مجلس الإدارة الحالي وذلك خلال الجمعية العمومية المقبلة، والتى من المنتظر أن تعقد، أيام 5 و6 و7 من شهر سبتمبر المقبل. وطالب مرتضى منصور أعضاء الجمعية العمومية من خلال الإذاعة الداخلية للنادي، عدم الرد على الرسائل التي وصلت لهم، من معارضيه لتحريضهم على سحب الثقة من المجلس، بحسب وصفه؛ حيث قام أحمد سليمان المرشح السابق لرئاسة النادي بإرسال رسائل لأعضاء النادي يطالبهم بسحب الثقة من مجلس الإدارة.
احمد-سليمان

أحمد سليمان يوجه رسالة إلى أعضاء الزمالك

قام أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق والمرشح السابق لرئاسة القلعة البيضاء في الانتخابات الأخيرة، بإرسال رسائل "SMS" على الهواتف الشخصية لأعضاء النادي يطالبهم خلالها بسحب الثقة من مجلس الإدارة الحالي، كما حملت الرسائل اتهامات للمجلس بإهدار المال العام وإهدار قيمة النادي، وشهدت السنوات الماضية خلافات حادة بين أحمد سليمان ومرتضى منصور رئيس النادي الحالي وذلك منذ استقالة سليمان من عضوية مجلس إدارة الزمالك عام 2015 بسبب قيام مجلس الإدارة بإعادة محمود عبدالرازق "شيكابالا" إلى صفوف الفريق مرة أخرى.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمود-متولى (1)

أول ظهور لمحمود متولي مع قميص الأهلي

وصل محمود متولي، لاعب الجديد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مقر النادي بالجزيرة، منذ قليل، بعد التوقيع رسميًا للأهلي، وكان برفقة متولي أمير توفيق مدير التسويق والتعاقد بالنادي الأحمر، الذي أعلن عن تعاقد الأهلي مع اللاعب ابتداءً من الموسم الجديد قادمًا من الإسماعيلي، لمدة 5 مواسم، وعقد اللاعب جلسة قصيرة مع أمير توفيق تحدث عن برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة وموعد انتظامه في التدريبات مع الفريق، حيث يستأنف الفريق تدريباته يوم الجمعة المقبل.
محمود-متولى (2)

التفاصيل المالية لصفقة انتقال محمود متولي للأهلي

كشف أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، تفاصيل صفقة تعاقد القلعة الحمراء، رسميًا مع محمود متولي مدافع الإسماعيلي، ابتداءً من الموسم الجديد، وقال توفيق في مداخلة لبرنامج «كلام في الجون» مع ماركو مراد، والمذاع على راديو «هيتس»، اليوم الثلاثاء: «متولي نتابعه منذ فترة ولا يتميز فقط بالجانب الفني ولكنه لاعب يمتلك شخصية»، وتابع: «الصفقة تكلفت 15 مليون جنيه، 10 ملايين تم دفعها و5 ملايين أقساط»، مؤكدًا أن انضمام متولي لم يدخل فيه أي صفقات تبادلية.
محمود متولي

رسميًا.. محمود متولي ينضم لصفوف الأهلي

أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، عن تعاقد القلعة الحمراء، رسميًا مع محمود متولي مدافع الإسماعيلي، ابتداءً من الموسم الجديد، وقام أمير توفيق الذي بذل جهودًا كبيرة، بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية بعد الرجوع لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والمفوض بشئون كرة القدم، وذلك في إطار الخطة الكاملة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره على الصعيدين المحلي والقاري.
فرحة-الاهلى‎ (8)

رمضان صبحي: تحملنا الكثير لإسعاد الجماهير الحمراء

احتفل لاعبو الأهلي بالتتويج بلقب الدوري الممتاز موسم (2018-2019)، للموسم الرابع على التوالي، وللمرة 41 في تاريخ القلعة الحمراء، ورقص لاعبو المارد الأحمر، احتفالاً بلقب الدوري، كما حملوا حسام عاشور قائد الفريق، على الأعناق، وذلك بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-1، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الـ33 وقبل الأخيرة من المسابقة، ليرفع الأهلي رصيده إلى 77 نقطة، في صدارة جدول الترتيب، ليحصد اللقب، وذلك بعدما أصبح الفارق بينه وبين الزمالك، صاحب المركز الثاني، 5 نقاط قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة، ستشهد مواجهة القطبين الأحد المقبل.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org