الجونة يمدد إعارة ثلاثي الأهلي ويتعاقد مع حارسه

تحرير:أحمد سعيد ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٢٥ م

الجونة

اتفق مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع إدارة نادي الجونة على تجديد إعارة الثلاثي أكرم توفيق ومحمود الجزار وأحمد ياسر ريان، لاعبي المارد الأحمر لمدة موسم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادًا للموسم الجديد. وجاء اتفاق إدارة الأهلي مع إدارة الجونة على تجديد إعارة الثلاثي الشباب لمدة موسم جديد، والحصول على خدمات الحارس عمر رضوان بشكل نهائي، بينما لم يتم حسم مصير أحمد حمدي من العودة للأهلي أو تجديد إعارته أو بيعه حتى الآن.

وتعاقد نادي الجونة مع محمد نجيب مدافع الأهلي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقد المدافع مع المارد الأحمر، ولم يجدد النادي تعاقده لينتقل إلى صفوف فريق الجونة بشكل رسمي. وتوج الأهلي بمسابقة الدوري الممتاز للمرة 41 في تاريخه، برصيد 80 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن الوصيف فريق الزمالك، ويستعد الفريق الأحمر