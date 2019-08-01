قيد أوناجم في قائمة الزمالك الإفريقية للموسم الجديد

تحرير:محمد حسن صيام ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣٣ م

محمد أوناجم

انتهت أزمة محمد أوناجم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيده في قائمة الفريق الإفريقية للموسم الجديد، حيث جاء تأخير عملية قيده بسبب خلل فنى في السيستم الخاص بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، علمًا بأن الخطأ الفني كان من جانب نظام "كاف"، متعلقا بنقل أوناجم من الوداد المغربي إلى الزمالك، وتم إرسال اسم اللاعب في الوقت المحدد. وقيد نادي الزمالك 29 لاعبا في قائمة الفريق الإفريقية للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، وشهدت القائمة وجود محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الهارب إلى البرتغال، الذي انضم لفريق أفيش البرتغالي.

القائمة شهدت أيضا دخول اسم محمد عنتر جناح الفريق، وكل الصفقات الجديدة، بمن فيهم محمد صبحي، الحارس الشاب، باستثناء محمد أوناجم المهاجم المغربي الذي لم يقيد بسبب العطل الفني في النظام الخاص بقيد اللاعبين في الاتحاد الإفريقي قبل أن تحل الأزمة. ويلتقي الزمالك في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا، مع