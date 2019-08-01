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سوق أسبوعية للمتاجرة بالقاصرات في تونس

٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٤٥ م
نزيهة العبيدي وزيرة المرأة والأسرة في تونس
نزيهة العبيدي وزيرة المرأة والأسرة في تونس
أقرت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في تونس، نزيهة العبيدي، بوجود "سوق أسبوعية" بإحدى المناطق في الشمال الغربي وقع فيها المتاجرة بفتيات قاصرات من قبل سماسرة لتشغيلهن كمعينات منزلية. وأشارت العبيدي في حوار لوكالة "تونس إفريقيا" للأنباء، أنها صدمت خلال تنقلها في فترة سابقة مع مسؤولين من وزارة المرأة إلى أحد الأسواق الأسبوعية في تلك الجهة بوجود سماسرة عرضوا فتيات قاصرات للعمل كمعينات منزلية في مدن أخرى. وأفادت بأنها أجرت سابقا مكالمة هاتفية مع أحد السماسرة عبر الهاتف لمعرفة إن كان الأمر يتم بتلك البساطة للحصول على معينات منزلية.
وتابعت العبيدي "السماسرة يعرضون "خدمات" تلك الفتيات القصر بموافقة أوليائهم بمرتبات شهرية تترواح بين 100 و500 دينار في الشهر، مؤكدة أنها قدمت جميع أرقام هواتف أولئك السماسرة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي ترأسها القاضية روضة العبيدي".وشددت الوزيرة على أن الوزارة قامت بعديد الحملات التحسيسية
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استطلاع-هلال-العيد (2)

سلطنة عمان تخالف السعودية في موعد عيد الأضحى

بعد اجتماع لجنة استطلاع هلال شهر ذي الحجة، أعلنت سلطنة عمان عن أول أيام عيد الأضحى بالمخالفة لرؤية المملكة العربية السعودية. وبعد اجتماع اللجنة الفرعية لاستطلاع هلال شهر ذي الحجة بديوان عام وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أعلنت سلطنة عمان عدم ثبوت رؤية الهلال، وبذلك يكون الأحد الموافق 11 أغسطس هو يوم وقفة عرفة، والإثنين 12 أغسطس هو أول أيام عيد الأضحى، في عمان. وأعلنت السعودية، رؤية هلال ذي الحجة، مساء الخميس، في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير.
هلال

السعودية تعلن أول أيام عيد الأضحى المبارك

أعلنت المملكة العربية السعودية، رؤية هلال ذي الحجة، مساء الخميس، في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، بحسب "العربية.نت". وبناء على ذلك، فإن عيد الأضحى المبارك لهذا العام، يكون في الحادي عشر من أغسطس، الموفق يوم الأحد. فيما أفاد مراسل "العربية" في السعودية، نقلاً عن مصادر في مرصد تمير وسط السعودية بورود أنباء عن رؤية هلال شهر ذي الحجة. وقال الحساب الرسمي لجامعة المجمعة على "تويتر" :" تمت رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم الخميس في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير".
ميليشيات-الحوثى

الداخلية اليمنية: 49 قتيلا جراء عمليات إرهابية بعدن

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، اليوم الخميس، مقتل 13 من أفراد الشرطة وإصابة آخرين جراء حادث استهداف مركز شرطة الشيخ بسيارة مفخخة، ومقتل 36 شخصًا بينهم قائد اللواء الأول دعم وإسناد العميد منير أبو اليمامة جراء استهداف ميليشيا الحوثي بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي حفل استعراضي وتدريبي عسكري بمعسكر الجلاء بالعاصمة عدن. وأعربت الداخلية اليمنية - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية سبأ - عن استنكارها الشديد لهذه العمليات الإرهابية، مؤكدة أنها لن تتوانى في تأدية مهام عملها في حفظ الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية.
مظاهرات-السودان (1)

قرارات العسكري السوداني تعيد قوى التغيير للتفاوض مجددا

أعلن المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير، استئناف المفاوضات بينهما مساء اليوم الخميس، بعقد لقاء من أجل بحث وثيقة الإعلان الدستوري، التي أنهت اللجان الفنية في الطرفين التفاوض حولها، تمهيدا لتوقيعها. ويأتي استئناف التفاوض المباشر بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، بعدما تأجلت جلسة بين الطرفين كانت مقررة أول أمس، وفي أعقاب إلحاح رئيس لجنة الوساطة محمد حسن ولد لبات على الطرفين استعجال التفاوض المباشر لتوقيع الإعلان الدستوري، وبعد ساعات من إعلان المجلس العسكري توقيف 7 من قوات الدعم السريع متهمين بالتورط في قتل 6 متظاهرين.
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صحف-امراتية

صحف الإمارات: تونس تودع رئيسها.. وأردوغان يختفي

تصدرت استعدادات تونس لتوديع رئيسها عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، وتناولت تطورات الأزمة بين إيران وأمريكا، كما استعرضت العديد من القضايا الأخرى. أفادت صحيفة "الإمارات اليوم" بأن الجيش التونسي سيتولى تنظيم جنازة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي اليوم، بحضور عدد كبير من قادة ورؤساء الدول والوفود الأجنبية، على ما أعلن أول من أمس رئيس الحكومة يوسف الشاهد. وأكدت وزارة الداخلية، في بيان أمس، أنها ستتخذ احتياطات استثنائية بتسخير كل الإمكانات البشرية والمادية لتأمين موكب الجنازة في مختلف مراحله.
السبسي

نقل جثمان الرئيس التونسي من المستشفى إلى قصر قرطاج

نُقِل جثمان الرئيس الراحل، الباجي قائد السبسي، اليوم الجمعة، الذي وافته المنية أمس، من المستشفى العسكري بتونس العاصمة إلى قصر قرطاج وسط إجراءات أمنية مشددة وتجمهر كبير للمواطنين. وغادر جثمان الرئيس الراحل المستشفى على متن عربة إسعاف عسكرية موشحة بالعلم الوطني وبإكليل من الزهور، وسط حضور كبير للمواطنين الذين ودعوا رئيس الجمهورية على أنغام النشيد الوطني مرددين عبارات الترحم على روحه.
قايد-السبسي-محمد-الناصر

بعد وفاة السبسي.. تونس مستمرة في مسارها الديمقراطي

أثارت وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، صباح أمس الخميس، حالة من القلق في الأوساط السياسية التونسية، خوفا من وجود حالة من الفراغ الدستوري. وزاد من حدة القلق، الغموض الذي اكتنف مصير الاستحقاقات الانتخابية المقررة في البلاد، حيث كان من المتوقع أن تجرى الانتخابات البرلمانية في السادس من أكتوبر المقبل، على أن تقام انتخابات الرئاسة في السابع عشر من نوفمبر. إلا أن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس، قد أنهى هذا الجدل، بعد أن صرح في وقت سابق أنه سيجري تقديم موعد الانتخابات الرئاسية ليتوافق والدستور.
محمد-الناصر (2)

محمد الناصر يؤدي اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا لتونس

ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" في نبأ عاجل عبر حسابها على "تويتر"، أن رئيس مجلس النواب التونسي محمد الناصر يؤدي بعد قليل اليمين الدستورية رئيسا مؤقتًا للبلاد أمام البرلمان، وذلك بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، صباح اليوم الخميس، عن عمرٍ ناهز الثانية والتسعين عامًا. قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، إنه سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية في تونس قبل السابع عشر من نوفمبر المقبل. وكان مقررًا أن تُجرى الانتخابات في الموعد المذكور سلفًا، إلا أن وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي سيدفع هيئة الانتخابات لتقديم موعد الانتخابات.
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