سوق أسبوعية للمتاجرة بالقاصرات في تونس

٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٤٥ م

نزيهة العبيدي وزيرة المرأة والأسرة في تونس

أقرت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في تونس، نزيهة العبيدي، بوجود "سوق أسبوعية" بإحدى المناطق في الشمال الغربي وقع فيها المتاجرة بفتيات قاصرات من قبل سماسرة لتشغيلهن كمعينات منزلية. وأشارت العبيدي في حوار لوكالة "تونس إفريقيا" للأنباء، أنها صدمت خلال تنقلها في فترة سابقة مع مسؤولين من وزارة المرأة إلى أحد الأسواق الأسبوعية في تلك الجهة بوجود سماسرة عرضوا فتيات قاصرات للعمل كمعينات منزلية في مدن أخرى. وأفادت بأنها أجرت سابقا مكالمة هاتفية مع أحد السماسرة عبر الهاتف لمعرفة إن كان الأمر يتم بتلك البساطة للحصول على معينات منزلية.

وتابعت العبيدي "السماسرة يعرضون "خدمات" تلك الفتيات القصر بموافقة أوليائهم بمرتبات شهرية تترواح بين 100 و500 دينار في الشهر، مؤكدة أنها قدمت جميع أرقام هواتف أولئك السماسرة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي ترأسها القاضية روضة العبيدي".وشددت الوزيرة على أن الوزارة قامت بعديد الحملات التحسيسية