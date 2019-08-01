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بعد «اشرب شاي».. حمادة هلال يحضر مفاجأة جديدة

تحرير:التحرير ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
حمادة هلال
حمادة هلال
يحضر الفنان حمادة هلال لمفاجأة جديدة، على غرار أغنية "اشرب شاي" التي طرحها خلال الفترة الماضية، وكانت مختلفة عما اعتاد الجمهور سماعه من هلال، إلا أنها حققت نجاحا واسعًا، وربما هذا ما شجع المطرب إلى تكرار التجربة. وكتب حمادة هلال، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس: "وحشتوني أوى.. أغنية اشرب شاي كانت غنوة برة الصندوق.. الغنوة اللى جاية إن شاء الله مفيش صندوق خالص.. انتظرونا"، ولم يسم الأغنية، وقد أبدى الجمهور حماسه في انتظار ما سيقدمه خلال الفترة المقبلة.
واعتذر حمادة هلال عن حضور فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، بسبب أزمة صحية تعرضت لها والدته؛ ما جعله يضطر للسفر والتواجد معها خلال هذه الفترة.. وكان هلال اختير من ضمن المكرمين في حفل اليوم، حيث حصد جائزة خاصة بناءً على تصويت الجمهور. وحقق حمادة هلال نجاحات كثيرة هذا العام على المستوى الغنائي والدرامي
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محمد منير بالختام.. تفاصيل مهرجان الإسكندرية للأغنية

أقيم اليوم الخميس، في الإسكندرية، مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل الدورة السادسة عشرة من مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية، وأدار المؤتمر عوف همام رئيس المهرجان، والشاعر عماد حسن أمين عام المهرجان، وعماد البنا نائب رئيس المهرجان، وبحضور نخبة من رموز المجتمع، وأعلن رئيس المهرجان أن فعالياته ستقام في الفترة من 22 أغسطس حتى 26 من نفس الشهر، مؤكدا أنه سعى لتكون تلك الدورة مميزة، بمساعدة عدد من رجال الأعمال الذين يؤمنون بقيمة الفن ممن تحملوا تكلفة مشاركة عدة نجوم.
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«بحبه».. عمرو دياب يطرح أولى أغاني ألبوم «أنا غير»

طرح الفنان عمرو دياب أولى أغنيات ألبومه الجديد لعام 2019، وهي "بحبه" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي لأسامة الهندي. وتقول كلمات الأغنية: "بحبه في دلعه وتقله، بحبه في قلة عقله، بحبه في غيرته عليا ولما بيتهيأله، أنا متعود على طبعه أنا حافظه وخدت عليه، لا في زيه ولا هلاقي ربعه، بحبه وهاعمل إيه.. نار نار، حبه ليا، نار نار، بعده عني نار نار، شاغلني ليل ونهار، بحبه وأحب عينيه تلاحقني، يجنني ويقلقني، بحبه وأنا باحلفله وعمره ما صدقني، بحبه حبيبي في كل حالاته، في سوء ظنه وحكاياته، هيعقل امتى حبيبي، وأنا واخد كل اهتماماته".
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مقعد نقيب الموسيقيين.. من أم كلثوم إلى هانى شاكر

حسم الفنان هانى شاكر معركة مقعد نقيب المهن الموسيقية لصالحه، بتغلبه على منافسه الفنان مصطفى كامل في الانتخابات، بحصوله على 1531 صوتا، مقابل 589 للآخر. وفور إعلان النتيجة انطلقت الاحتفالات في النقابة، خاصة أن "شاكر" يتمتع بشعبية جارفة بين أعضاء الجمعية العمومية الذين يشيدون دومًا بما أنجزه على مدار الأربع سنوات الماضية، فيما يخص المعاشات ومشروع العلاج، متجاهلين الأزمات التي شهدتها النقابة خلال فترته الأولى، والتى دفعته إحداها إلى الاستقالة، لكنه تراجع عنها بعد «ضغط الأعضاء».
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شروط مسابقة مهرجان الموسيقى العربية الـ 28

اعتمدت وزارة الثقافة شروط المسابقة المصاحبة لفعاليات الدورة الـ28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، ويقام خلال الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر القادم. وقالت الفنانة جيهان مرسى مديرة المهرجان والمؤتمر، اليوم الخميس، إن المسابقة تحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفنى ويخصص قسم الغناء منها للشباب من سن 17 حتى 35 عاما ويصل إجمالي جوائزها إلى 55 ألف جنيه والأطفال من سن 6 حتى 14 عاما، ويصل إجمالى جوائزها إلى 27 ألف جنيه، وتشترط على المتسابق أداء أغنية من التراث وأخرى من اختياره.
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نبيل الحلفاوي يدافع عن العسيلي: الأخ أصر على التصوير

تعرض الفنان محمود العسيلي، لهجوم شديد أمس، بعد انتشار فيديو له من إحدى حفلاته، والتي رفض فيها التصوير مع أحد الجماهير، مما اتهمه الكثير بالغرور، الأمر الذي جعل الفنان الكبير نبيل الحلفاوي يتدخل بالرد على التعليقات التي هاجمت العسيلي قائلا "قرأت في اعتذاره ودفاعه عن نفسه.. أن ما سمعناه في الفيديو جاء بعد سلسلة من محاولاته (خارج المايك) إقناع طالب التصوير بأن هذا مستحيل عمليا. وأن الأخ لم يقتنع وواصل إلحاحه وإصراره على التصوير". كان قد انتشر فيديو لـ"العسيلي" يوبخ أحد معجبيه بطريقة لاذعة أمام الجمهور بعدما طلب التصوير معه.
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السعدني عن أزمة محمود العسيلي: المسامح كريم يا ناس

طالب الفنان أحمد السعدني الجمهور بقبول اعتذار المطرب محمود العسيلي، عن ما بدر منه خلال حفله الأخير، حين رفض طلب أحد المعجبين أن يلتقط معه صورة، إذ وصف البعض أسلوبه في الرد بـ"الحاد"، كما اتهموه بـ"التكبر". وأشاد السعدني أيضًا بموقف العسيلي، وتقديمه اعتذارًا عما بدر منه، إذ كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "الاعتذار من شيم الرجال برا ويا عسيلي كلنا ممكن نغلط بس مش كلنا نقدر نعترف إننا غلطنا المسامح كريم يا ناس"، وتباينت ردود الأفعال حول تعليقه.
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محمود العسيلي يعتذر: أنا من غير جمهوري ولا حاجة

اعتذر المطرب محمود العسيلي للجمهور بعد حملة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إحراجه أحد المعجبين عندما طلب منه التقاط صورة في حفله الأخير، إذ وبخه بطريقة لاذعة أمام الجمهور، قائلا: "حضرتك جامد جدا، معاك واسطة أو حاجة، ولا بتحبني وكل الناس دي بتكرهني، لو اتصورت معاك مش المفروض إني أتصور مع الناس دي كلها". وكتب العسيلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أي فنان عارف أنه من غير جمهوره ولا حاجة، وصفر على الشمال، وإن من تواضع لله رفعه".
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