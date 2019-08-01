بعد «اشرب شاي».. حمادة هلال يحضر مفاجأة جديدة

تحرير:التحرير ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

حمادة هلال

يحضر الفنان حمادة هلال لمفاجأة جديدة، على غرار أغنية "اشرب شاي" التي طرحها خلال الفترة الماضية، وكانت مختلفة عما اعتاد الجمهور سماعه من هلال، إلا أنها حققت نجاحا واسعًا، وربما هذا ما شجع المطرب إلى تكرار التجربة. وكتب حمادة هلال، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس: "وحشتوني أوى.. أغنية اشرب شاي كانت غنوة برة الصندوق.. الغنوة اللى جاية إن شاء الله مفيش صندوق خالص.. انتظرونا"، ولم يسم الأغنية، وقد أبدى الجمهور حماسه في انتظار ما سيقدمه خلال الفترة المقبلة.

واعتذر حمادة هلال عن حضور فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، بسبب أزمة صحية تعرضت لها والدته؛ ما جعله يضطر للسفر والتواجد معها خلال هذه الفترة.. وكان هلال اختير من ضمن المكرمين في حفل اليوم، حيث حصد جائزة خاصة بناءً على تصويت الجمهور. وحقق حمادة هلال نجاحات كثيرة هذا العام على المستوى الغنائي والدرامي