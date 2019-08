أرسنال يعلن ضم نجم فريق ليل ومنتخب كوت ديفوار

تحرير:محمد جمال ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٥١ م

نيكولاس بيبي

أعلن نادى أرسنال الإنجليزي عن انضمام الإيفوارى نيكولا بيبي إلى صفوف الجانرز قادما من نادى ليل الفرنسى، وذلك خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية. وجاء إعلان أرسنال عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر من خلال تغريدة بالفيديو وتعليق يظهر فيه اللاعب مرتديا قميص الجانرز، وجاء فى التعليق: "أهلا بك فى أرسنال، نيكولاس بيبي". ومن المقرر أن يرتدى الدولى الإيفوارى رقم 19 مع فريقه الجديد، وأشارت تقارير صحفية إنجليزية فى وقت سابق، إلى وصول بيبي إلى مدينة لندن، الثلاثاء الماضى، للخضوع للفحص الطبي، تمهيدًا لانتقاله إلى أرسنال.

Welcome to The Arsenal, Nicolas Pepe ?? ???? #PepeIsHere ?? pic.twitter.com/nXJIB9XdLW — Arsenal (@Arsenal) August 1, 2019 ووفقاً لصحيفة "صن" البريطانية، فإن بيبي سينتقل إلى أرسنال بمبلغ 72 مليون جنيه إسترليني بعقد يمتد لـ5 أعوام، وستكون الصفقة الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي. وأشارت