أرسنال يعلن ضم نجم فريق ليل ومنتخب كوت ديفوار
تحرير:محمد جمال
٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٥١ م
نيكولاس بيبي
أعلن نادى أرسنال الإنجليزي عن انضمام الإيفوارى نيكولا بيبي إلى صفوف الجانرز قادما من نادى ليل الفرنسى، وذلك خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.
وجاء إعلان أرسنال عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر من خلال تغريدة بالفيديو وتعليق يظهر فيه اللاعب مرتديا قميص الجانرز، وجاء فى التعليق: "أهلا بك فى أرسنال، نيكولاس بيبي".
ومن المقرر أن يرتدى الدولى الإيفوارى رقم 19 مع فريقه الجديد، وأشارت تقارير صحفية إنجليزية فى وقت سابق، إلى وصول بيبي إلى مدينة لندن، الثلاثاء الماضى، للخضوع للفحص الطبي، تمهيدًا لانتقاله إلى أرسنال.
Welcome to The Arsenal, Nicolas Pepe ??
???? #PepeIsHere ?? pic.twitter.com/nXJIB9XdLW
— Arsenal (@Arsenal) August 1, 2019
ووفقاً لصحيفة "صن" البريطانية، فإن بيبي سينتقل إلى أرسنال بمبلغ 72 مليون جنيه إسترليني بعقد يمتد لـ5 أعوام، وستكون الصفقة الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي.
وأشارت
ووفقاً لصحيفة "صن" البريطانية، فإن بيبي سينتقل إلى أرسنال بمبلغ 72 مليون جنيه إسترليني بعقد يمتد لـ5 أعوام، وستكون الصفقة الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي.
وأشارت الصحيفة إلى أن النادي اللندني سيقوم بدفع مبلغ 20 مليون إسترليني كمقدم للصفقة، على أن يسدد الـ52 مليون الباقية على مدار الـ5 سنوات المقبلة.
وقدم بيبي أداءً رائعًا في آخر موسمين خاضهما مع الفريق محرزًا 13 هدفًا في 36 مباراة خاضها في الدوري والتي كان من بينها أغلى هدفين له حينها خارج ملعبه أمام نادي تولوز الذي كان من الممكن أن يكون سببًا في هبوط الفريق.