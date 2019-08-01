رياضة

أرسنال يعلن ضم نجم فريق ليل ومنتخب كوت ديفوار

تحرير:محمد جمال ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٥١ م
نيكولاس بيبي
نيكولاس بيبي
أعلن نادى أرسنال الإنجليزي عن انضمام الإيفوارى نيكولا بيبي إلى صفوف الجانرز قادما من نادى ليل الفرنسى، وذلك خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية. وجاء إعلان أرسنال عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر من خلال تغريدة بالفيديو وتعليق يظهر فيه اللاعب مرتديا قميص الجانرز، وجاء فى التعليق: "أهلا بك فى أرسنال، نيكولاس بيبي". ومن المقرر أن يرتدى الدولى الإيفوارى رقم 19 مع فريقه الجديد، وأشارت تقارير صحفية إنجليزية فى وقت سابق، إلى وصول بيبي إلى مدينة لندن، الثلاثاء الماضى، للخضوع للفحص الطبي، تمهيدًا لانتقاله إلى أرسنال.
  Welcome to The Arsenal, Nicolas Pepe ?? ???? #PepeIsHere ?? pic.twitter.com/nXJIB9XdLW — Arsenal (@Arsenal) August 1, 2019 ووفقاً لصحيفة "صن" البريطانية، فإن بيبي سينتقل إلى أرسنال بمبلغ 72 مليون جنيه إسترليني بعقد يمتد لـ5 أعوام، وستكون الصفقة الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي. وأشارت
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تركى ال شيخ

تركي آل الشيخ على بعد خطوة من «ألميريا»

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن نية تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق ورئيس هيئة الترفيه السعودية، شراء نادي ألميريا الإسباني، خلال الفترة الحالية. وذكرت صحيفة “La Voz de Almera” الإسبانية فى تقرير لها، أن تركي آل الشيخ انتهى من إجراءات شراء نادي ألميريا الإسباني، مقابل 20 مليون يورو، وأنه سيتم توقيع العقود رسميًّا غدًا الجمعة، على أن يتسلم النادي يوم الإثنين المقبل. وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الاتفاق بين “آل الشيخ”، ومسؤولي النادي تمت بشكل رسمي، ويتبقى فقط الإعلان، وسيتم بعدها إصدار بيان من النادي ومالكه الجديد لتوضيح كل تفاصيل الصفقة.
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (8)

رئيس الزمالك يطالب أعضاء النادي بالرد على المعارضة

هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إداراة نادي الزمالك اليوم الخميس، من وصفهم بجبهة المعارضة داخل النادي، مشيرا إلى أنهم يحاولون الحشد من أجل إسقاط مجلس الإدارة الحالي وذلك خلال الجمعية العمومية المقبلة، والتى من المنتظر أن تعقد، أيام 5 و6 و7 من شهر سبتمبر المقبل. وطالب مرتضى منصور أعضاء الجمعية العمومية من خلال الإذاعة الداخلية للنادي، عدم الرد على الرسائل التي وصلت لهم، من معارضيه لتحريضهم على سحب الثقة من المجلس، بحسب وصفه؛ حيث قام أحمد سليمان المرشح السابق لرئاسة النادي بإرسال رسائل لأعضاء النادي يطالبهم بسحب الثقة من مجلس الإدارة.
احمد-سليمان

أحمد سليمان يوجه رسالة إلى أعضاء الزمالك

قام أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق والمرشح السابق لرئاسة القلعة البيضاء في الانتخابات الأخيرة، بإرسال رسائل "SMS" على الهواتف الشخصية لأعضاء النادي يطالبهم خلالها بسحب الثقة من مجلس الإدارة الحالي، كما حملت الرسائل اتهامات للمجلس بإهدار المال العام وإهدار قيمة النادي، وشهدت السنوات الماضية خلافات حادة بين أحمد سليمان ومرتضى منصور رئيس النادي الحالي وذلك منذ استقالة سليمان من عضوية مجلس إدارة الزمالك عام 2015 بسبب قيام مجلس الإدارة بإعادة محمود عبدالرازق "شيكابالا" إلى صفوف الفريق مرة أخرى.
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نيكولاس-بيبي (2)

ضربة لنابولي.. أرسنال يقترب من ضم بيبي

توصل نادي أرسنال إلى اتفاق على ضم نجم ليل، اللاعب الإيفواري نيكولاس بيبي مقابل 72 مليون جنيه إسترليني، حيث أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى دخول أرسنال في مفاوضات متقدمة لخطف الجناح الإيفواري من نابولي الإيطالي المهتم بضمه، ووافقت إدارة المدفعجية على كل الطلبات المادية للفريق الفرنسي، على أن يتم دفعها على دفعات، مع تقديم عقد يمتد لخمس سنوات للاعب البالغ من العمر 24 عامًا، وذلك على الرغم من إجراء نابولي مفاوضات إيجابية أمس الجمعة اقترب من خلالها بشدة من الحصول على توقيع النجم الإيفواري.
ويلفرد-زاها‎

زاها يبلغ إدارة كريستال بالاس برغبته فى الرحيل

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، عن نية اللاعب ويلفريد زاها نجم فريق كريستال بالاس الرحيل عن الفريق فى الانتقالات الصيفية الحالية، وسبق أن صرح أكثر من مرة برغبته فى خوض تحدٍّ جديد والانتقال لنادى يوفر له فرصة أكبر في المنافسة على البطولات. وأوضحت شبكة سكاى سبورت الإنجليزية عبر تقرير لها أن الجناح الإيفوارى، أظهر بشكل واضح لإدارة ناديه رغبته فى الرحيل عن الفريق، وتقدم أرسنال فى وقت سابق بعرض لضم زاها مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، إلا أن كريستال بالاس رفض العرض، ويضع أرسنال ميزانية قدرها 45 مليون جنيه إسترليني للصفقات هذا الصيف.
أليو ديانج

أليو ديانج يظهر في النادي الأهلي (فيديو)

وصل المالي أليو ديانج، المنتقل حديثًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والقادم من صفوف فريق مولودية الجزائر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لمقر النادي بالجزيرة، تمهيدًا لبداية مشواره بشكل رسمي مع الفريق بعد إتمام إجراءات التعاقد معه لمدة خمس سنوات تبدأ من الموسم المقبل، ويخضع ديانج لفحوصات طبية اليوم، قبل الظهور لأول مرة في مران الفريق المقرر له السادسة مساء اليوم، وحصلت إدارة التعاقدات بالأهلي على توقيع ديانج من نادي المولودية الجزائري، مُقابل مليون و100 ألف دولار.
مالكوم دي-أوليفيرا (6)

مهاجم برشلونة يقترب من الرحيل بعد صفقة جريزمان

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب رحيل الدولى البرازيلى مالكوم فيليبي سيلفا لاعب برشلونة، عن صفوف النادي الكتالوني، بحثا عن المشاركة بشكل أكبر في المباريات مع فريق آخر، حيث لم يشارك بصورة مستمرة تحت قيادة المدير الفنى للبلوجرانا إرنستو فالفيردي خلال الموسم الماضى. وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن ممثلي البرازيلي مالكوم، تقابلوا مع مسئولي البارسا، للوصول معهم إلى اتفاق بشأن رحيل اللاعب عن قلعة الكامب نو، وأضافت الصحيفة الإسبانية أن مالكوم مستعد للرحيل عن صفوف برشلونة، حال تلقيه عرضًا جيدًا.
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