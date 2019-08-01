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ترامب ينتقد «المركزي الأمريكي» رغم خفض أسعار الفائدة

ويساهم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 0.25% في جعل اقتراض الأموال أرخص بالنسبة للشركات والمستهلكين على حد سواء
تحرير:أحمد سليمان ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٥٥ م
البنك المركزي الأمريكي
البنك المركزي الأمريكي
قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، وهي المرة الأولى التي يتم فيها خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة منذ عام 2008. وكان قرار البنك المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة متوقعا، لتستقر عند نطاق يتراوح بين 2% إلى 2.25%، لكنه لم يلقَ قبولا لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. حيث لم يتأثر ترامب، الذي طالب بتخفيض كبير في سعر الفائدة، بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 0.25 نقطة مئوية.
وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أن الرئيس الأمريكي، سخر في تغريدة من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي قائلا: "كالعادة، خذلنا باول". وأغلقت مؤشرات البورصة الرئيسة في "وول ستريت" جميعها منخفضة بأكثر من 1%، حيث أرجع المحللون ذلك إلى حالة عدم اليقين من عدد التخفيضات التي ينبغي أن يتوقعها
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الاتفاق النووي

ترامب يمدد بنودا بالاتفاق النووي رغم الصراع مع إيران

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت متأخر أمس الأربعاء، أنها ستجدد الاستثناءات الممنوحة لبعض الدول لمواصلة مشاركتها في المشاريع النووية المدنية مع طهران، وفقا للاتفاق النووي الإيراني. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "إن الإجراء سيساعد في الحفاظ على الإشراف على البرنامج النووي المدني الإيراني، ويقلل من مخاطر الانتشار النووي، ويقيد قدرة إيران على صناعة سلاح نووي، ويمنع النظام من إعادة تشكيل المنشآت النووية لأغراض عسكرية". ويأتي هذا الإعلان في نفس اليوم الذي أعلنت فيه واشنطن فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
ترامب (1)

ترامب يراهن على برنامج مثير للجدل لحل أزمة الأدوية

مع اقتراب المراحل الأخيرة من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يبدو تركيزه على المشكلات الداخلية في الولايات المتحدة هو الأمر الذي يستحق العمل بشكل مكثف، خاصة أن تلك الملفات هي التي تستطيع ترجيح كفته للفوز بولاية أخرى في البيت الأبيض. العديد من الملفات الداخلية احتاجت إلى تدخل الرئيس الأمريكي فيها، سواء بطرح أفكار جديدة تغير الأنماط السائدة في تناول تلك الملفات، أو العمل على تطوير الطرق الموجودة فعليا لتناول تلك الملفات الداخلية التي تشغل بال فئات جماهيرية مختلفة في المجتمع الأمريكي.
تحطم طائرة عسكرية أمريكية - أرشيفية

تحطم مقاتلة تابعة للبحرية الأمريكية في كاليفورنيا

أعلنت البحرية الأمريكية، الأربعاء، تحطم مقاتلة تابعة لها بالقرب من "تشاينا ليك" بولاية كاليفورنيا، فيما زال الغموض يكتنف مصير قائدها. وذكرت البحرية، في بيان أوردته شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية، أن الطائرة المنكوبة من أسطول الطائرات المقاتلة طراز "سوبر هورنت إف / إيه 18" ذات المقعد الواحد، مشيرة إلى أن عمليات البحث ما زالت جارية للوصول إلى قائد الطائرة، وأن أسباب الحادث ما زالت قيد التحقيق. وأعلنت وزارة النقل في ولاية هاواي الأمريكية، في 22 يونيو الماضي، تحطم طائرة من طراز "كينج إير" ذات محركين.
حمزة بن لادن

أمريكا رصدت مليون دولار لضبطه.. أنباء عن وفاة حمزة بن لادن

ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لديها معلومات تفيد بموت حمزة بن لادن، نجل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وخليفته المحتمل، وفقا لـ3 مسؤولين أمريكيين، وذلك نقلا عن "سكاي نيوز عربية". ولم يدل المسؤولون بمعلومات بشأن مكان ووقت موت حمزة بن لادن أو ما إذا كان للولايات المتحدة دور في موته، حسب الشبكة. وفي بداية العام الحالي، انضم حمزة بن لادن، إلى قائمة طويلة من أخطر الإرهابيين، أعلنتها الولايات المتحدة منذ بداية حربها على الإرهاب، بمكافآت فلكية لمن يدلي بمعلومات عن "الرؤوس الثمينة".
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أسعار-الفائدة (2)

3 عوامل تدفع المركزي إلى خفض سعر الفائدة نهاية 2019

توقع بنك استثمار «بلتون»، في مذكرة بحثية، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 1% في سبتمبر أو نوفمبر من العام الجاري2019. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال اجتماعها الخميس الماضي عند 15.75%، و16.75% على التوالي، وتعد المرة الثالثة التي يتم فيها تثبيت سعر الفائدة خلال العام الجاري 2019، فيما قرر البنك المركزي استئناف دورته التيسيرية وخفض سعر الفائدة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 1%، لأول مرة منذ 10 شهور.
طارق-عامر-محافظ-البنك-المركزى

لماذا ثبت المركزي سعر الفائدة للمرة الثالثة في 2019؟

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال اجتماعها أول من أمس، الخميس، عند 15.75%، و16.75% على التوالي، كما قررت اللجنة الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 16.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%. وتعد المرة الثالثة التي يتم فيها تثبيت سعر الفائدة خلال العام الجاري 2019، فيما قرر البنك المركزي استئناف دورته التيسيرية وخفض سعر الفائدة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 1%، لأول مرة منذ 10 أشهر.
ترامب (1)

لماذا تراجعت واشنطن عن معاقبة رجل دبلوماسية إيران؟

يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في ترك الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية مع إيران، رغم زيادة التوتر بين البلدين، بعد الأنباء التي تم تداولها حول تراجع واشنطن عن فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، في خطوة مفاجئة ربما تحمل الكثير من التكهنات. وفي إطار العقوبات الأمريكية المتواصلة على طهران، أعلنت وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، في 24 يونيو الماضي، أن ظريف سيوضع على قائمة سوداء في ذلك الأسبوع، وهو موقف علني غير مألوف، لأن واشنطن عادة لا تكشف مسبقا عن تلك القرارات، لمنع أهدافها من نقل أصول خارج الاختصاص القضائي لها.
ترامب

ترامب يبدأ الحرب على المهاجرين في 10 مدن أمريكية

حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ساعة الصفر للتحرك ضد المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني، كاشفا اليوم الجمعة، أن السلطات ستبدأ في اعتقالهم وترحيلهم بداية من غد السبت، في 10 مدن أمريكية، مؤكدا في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، أنه لا يشعر بالقلق من أن خطط الاعتقالات أصبحت علنية، وأن عمليات الترحيل لم تكن سرا، مضيفا: "سنركز على المجرمين بقدر استطاعتنا" بحسب سكاي نيوز.. ويأتي إعلان ترامب بدء حملته ضد المهاجرين، بعد تحذيرات أطلقها الشهر الماضي، ونقلت صحيفة نيورك تايمز، عن مسؤولين سابقين وحاليين الملامح الرئيسية للخطة.
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