الركود مسيطر.. متى تنجح الحكومة في تصدير العقارات؟

تصدير العقارات المصرية.. مبادرة حكومية لم تجد أي صدى أو نجاح حتى الآن.. فما أسباب عدم نجاحها رعم الحوافز التي أقرتها الحكومة؟ وما المعوقات التي تواجهها؟

تحرير:كريم ربيع ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

تصدير العقارات.. مبادرة تسعى للنجاح

رغم سعي الحكومة لتفعيل وإنعاش ملف تصدير العقارات المصرية من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات، إلا أنه لا جديد في هذا الملف طوال الفترة الماضية، رغم وجود المنتج الذى يتم تسويقه وتصديره للخارج، وبات الركود يخيم على القطاع برمته، وكان آخر القرارات «الترخيص للأجانب فى الإقامة المؤقتة لغير السياحة، لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقارا أو أكثر بجمهورية مصر العربية، بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، كما يجوز الترخيص للأجانب فى الإقامة المؤقتة لغير السياحة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارا أو أكثر بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار.

الإسكان: نستهدف 200 مليار دولار في 5 سنوات قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن وزارة الإسكان لديها خطة واضحة للمساهمة فى تصدير العقار للخارج بمساعدة المطورين العقاريين، وتحقيق مبيعات للأجانب تتراوح بين 150 مليار جنيه وحتى 200 مليار، خلال الخمس سنوات المقبلة. وأضاف عباس لـ«التحرير»،