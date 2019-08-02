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الركود مسيطر.. متى تنجح الحكومة في تصدير العقارات؟

تصدير العقارات المصرية.. مبادرة حكومية لم تجد أي صدى أو نجاح حتى الآن.. فما أسباب عدم نجاحها رعم الحوافز التي أقرتها الحكومة؟ وما المعوقات التي تواجهها؟
تحرير:كريم ربيع ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
تصدير العقارات.. مبادرة تسعى للنجاح
تصدير العقارات.. مبادرة تسعى للنجاح
رغم سعي الحكومة لتفعيل وإنعاش ملف تصدير العقارات المصرية من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات، إلا أنه لا جديد في هذا الملف طوال الفترة الماضية، رغم وجود المنتج الذى يتم تسويقه وتصديره للخارج، وبات الركود يخيم على القطاع برمته، وكان آخر القرارات «الترخيص للأجانب فى الإقامة المؤقتة لغير السياحة، لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقارا أو أكثر بجمهورية مصر العربية، بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، كما يجوز الترخيص للأجانب فى الإقامة المؤقتة لغير السياحة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارا أو أكثر بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار.
الإسكان: نستهدف 200 مليار دولار في 5 سنوات قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن وزارة الإسكان لديها خطة واضحة للمساهمة فى تصدير العقار للخارج بمساعدة المطورين العقاريين، وتحقيق مبيعات للأجانب تتراوح بين 150 مليار جنيه وحتى 200 مليار، خلال الخمس سنوات المقبلة. وأضاف عباس لـ«التحرير»،
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في عالم الموبايلات.. هل ينقلب الصينيون على المصريين؟

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انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 2 أغسطس 2019

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5 ملايين يورو قرضا من البنك الأوروبي لـ«راية فوذز»

أعلنت راية القابضة للاستثمارات المالية، الشركة المتخصصة في مجال المال والأعمال عن نجاح شركة راية فودز إحدى شركاتها والعاملة في مجال تصنيع وتجارة المواد الغذائية، في الحصول على قرض بقيمة 5 ملايين يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ويعد البنك الأوربي أحد البنوك التنموية الرائدة بالعالم والعاملة بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا، والمملوك لـ69 دولة ومؤسستين ماليتين أوروبيتين، وجمهورية مصر العربية هي إحدى الدول المؤسسة للبنك. ومنذ بداية نشاط البنك بمصر عام 2012، نجح البنك في استثمار أكثر من 5 مليارات يورو في 95 مشروعًا بأنحاء الجمهورية.
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بنك أوف أمريكا محذرا.. هل تحاصر المخاطر اقتصاد مصر؟

حذر بنك أوف أميركا ميريل لينش من مخاطر احتمال حدوث فجوة تمويلية في مصر أو انخفاض تدفقات الأجانب في محافظ الأوراق المالية في مصر، في ظل ارتفاع حيازات الأجانب من أذون الخزانة بنهاية مارس الماضي، لتلامس 15 مليار دولار بعدما شهد العام الماضي خروج أكثر من 1.8 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية بأدوات الدين المحلي. فهل تعاني مصر من هذه المخاطر خلال الفترة المقبلة؟ أم تظل مخاطر على ورق وتوقعات لا ترتقي للواقع وتخالف الحقيقة؟ وماذا عن موقف الأجانب من الاستثمار في أدوات الدين؟
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مركز إقليمي لصناعة السيارات.. حلم مصري ينتظر التنفيذ

تسعى الحكومة بشكل جاد إلى توطين صناعة السيارات فى مصر، وشهدت الأسابيع الماضية تحركات مكثفة على أرض الواقع لعدد كبير من الوزراء المعنيين وصولا إلى رئيس الحكومة، لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بمليارات الدولارات في قطاع السيارات خلال العامين المقبلين، من خلال برنامج يتضمن مجموعة من المحفِّزات المختلفة، لتوطين الصناعة، سواء للسيارات التى تعمل بالوقود التقليدى، أو السيارات الكهربائية.. فهل تنجح الحكومة في ذلك؟ وما هي العقبات التي تحول دون تحقيق هذا الحلم؟
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قسط على 15 سنة| تفاصيل طرح شقق موظفي العاصمة الجديدة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم قريبًا طرح وحدات سكنيةٍ بمساحة 118 مترا مربعا للوحدة بمدينة بدر، للموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عند انتقال المقرات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة. فما أسعار هذه الوحدات؟ ومتى تكون جاهزة للتسليم؟ وما الموقع المحيط بها؟ وكم تبلغ مساحاتها؟ ومستوى تشطيباتها؟ وما طرق السداد التي سيدفع بها الموظفون ثمن هذه الشقق؟ وكم تبلغ نسبة مقدمات الحجز؟
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