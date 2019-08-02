الركود مسيطر.. متى تنجح الحكومة في تصدير العقارات؟

تصدير العقارات المصرية.. مبادرة حكومية لم تجد أي صدى أو نجاح حتى الآن.. فما أسباب عدم نجاحها رعم الحوافز التي أقرتها الحكومة؟ وما المعوقات التي تواجهها؟
رغم سعي الحكومة لتفعيل وإنعاش ملف تصدير العقارات المصرية من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات، إلا أنه لا جديد في هذا الملف طوال الفترة الماضية، رغم وجود المنتج الذى يتم تسويقه وتصديره للخارج، وبات الركود يخيم على القطاع برمته، وكان آخر القرارات «الترخيص للأجانب فى الإقامة المؤقتة لغير السياحة، لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقارا أو أكثر بجمهورية مصر العربية، بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، كما يجوز الترخيص للأجانب فى الإقامة المؤقتة لغير السياحة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارا أو أكثر بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار.
الإسكان: نستهدف 200 مليار دولار في 5 سنوات
قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن وزارة الإسكان لديها خطة واضحة للمساهمة فى تصدير العقار للخارج بمساعدة المطورين العقاريين، وتحقيق مبيعات للأجانب تتراوح بين 150 مليار جنيه وحتى 200 مليار، خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأضاف عباس لـ«التحرير»،
الإسكان: نستهدف 200 مليار دولار في 5 سنوات
قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن وزارة الإسكان لديها خطة واضحة للمساهمة فى تصدير العقار للخارج بمساعدة المطورين العقاريين، وتحقيق مبيعات للأجانب تتراوح بين 150 مليار جنيه وحتى 200 مليار، خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأضاف عباس لـ«التحرير»، أن وزارة الإسكان تنتهج إستراتيجية جديدة فى ملف تصدير العقار، وذلك فى ظل ما تتميز به السوق العقارية المصرية كسوق واعدة للعميل الأجنبى، حيث إن العقار المصرى لا يزال الأقل سعرا مقارنة بالعديد من أسواق المنطقة.
تحديات تواجه التصدير
أكد المهندس حسين صبور، الرئيس الفخري لجمعية رجال الأعمال، أن هناك مجموعة كبيرة من الأسباب التي تعيق نجاح تصدير العقار المصري، بينها سببان رئيسان، الأول هو أن 90% من عقاراتنا غير مسجلة، سواء كانت عقارات قديمة أو جديدة، حتى الأراضي التي تبيعها الحكومة في المدن الجديدة ترفض تسجيلها، فهل يشتري أي أجنبي عقارا غير مسجل؟ مطالبًا الحكومة بضرورة حل مشكلة التسجيل العقاري.
وأضاف صبور لـ«التحرير» أن السبب الثاني هو أن غالبية عقارتنا نبيعها بنظام «نصف تشطيب»، ولن يبحث أجنبي عن فنيين لتشطيب وحدته السكنية، فهذا غير موجود في العالم.
وأشار صبور إلى أن نجاح التجربة المصرية فى تصدير العقار سيحقق إيرادات دولارية كبيرة للاقتصاد الوطني، وسيضاعف مواردنا التصديرية، لكن هذا النجاح ليس سهلا، ويتطلب اتخاذ حزمة من الإجراءات، أهمها معرفة احتياجات ومتطلبات العميل الأجنبي، ودعم الحكومة وطمأنة المشتري الأجنبي من خلال رعايتها وتواجدها بقوة فى المعارض العقارية الدولية، واشتراط تحويل قيمة مبيعات تصدير العقار عبر أحد البنوك المصرية وإلا سيتم تحويل هذه الأموال للخارج.
2 تريليون دولار حجم السوق
أوضح محمد منتصر، المدير التنفيذي لإيجيبشن إكسبيرينس، أن حجم تصدير العقار بالعالم تقدر بـ2 تريليون دولار، ويصل حجم صناعة العقار حركة البيع والشراء تقدر بـ250 مليار دولار سنويًّا، مشيرًا إلى أن تصدير العقار في مصر سيحقق نتائج إيجابية نظرًا لأن العقار المصري أقل تكلفة وأقل تكلفة تسويق بالعالم.
ولخص منتصر أهم التحديات التي تواجه تصدير العقار المصري، في نقص البنية التشريعية الملائمة لتصدير العقار، ووجود أزمة تسجيل العقار، والذي يعتبر مشكلة لدى المواطن المصري والأجنبي كذلك.
فيما أكد طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن حجم تصدير العقار للخارج نحو 300 مليار دولار على مستوى العالم، وحجم مشتريات الصناديق العقارية 140 مليار دولار سنويا.
شروط النجاح
خلصت إحدى جلسات المطورين العقاريين بعدة توصيات لإنجاح هذه المبادرة، وهي:
1- إنشاء هيئة لتنشيط تصدير العقارات.
2- تسويق مصر خارجيا أولا قبل تسويق العقار.
3- توفير امتيازات للعميل الأجنبى لتشجيعه على شراء العقارات، فى إطار المنافسة العالمية مع الدول التى سبقت مصر فى هذا الملف.
4- ضرورة إتاحة نظام التمويل العقارى للعميل الأجنبى عبر البنوك المتخصصة.
5- تحديد احتياجات العميل والوحدة التى يرغب فى شرائها والامتيازات المقدمة فى أسواق منافسة.
6- إعداد سوق قوية لديها وعى كامل باحتياجات العميل، وذلك قبل التوجه له.
7- التعاقد مع أحد مراكز الدراسات العالمية لإعداد تقرير عن السوق المصرى والعائد الاستثمارى لدعم التسويق الخارجي.
8- استمرار التعاون مع وزارة الإسكان عبر المشاركة فى المعارض الخارجية.
9- على الدولة دور مهم جدا في مسألة تسجيل العقار بالشهر العقاري.