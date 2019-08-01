سلطنة عمان تخالف السعودية في موعد عيد الأضحى

٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٤٤ م

رؤية هلال ذي الحجة- صورة أرشيفية

بعد اجتماع لجنة استطلاع هلال شهر ذي الحجة، أعلنت سلطنة عمان عن أول أيام عيد الأضحى بالمخالفة لرؤية المملكة العربية السعودية. وبعد اجتماع اللجنة الفرعية لاستطلاع هلال شهر ذي الحجة بديوان عام وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أعلنت سلطنة عمان عدم ثبوت رؤية الهلال، وبذلك يكون الأحد الموافق 11 أغسطس هو يوم وقفة عرفة، والإثنين 12 أغسطس هو أول أيام عيد الأضحى، في عمان. وأعلنت السعودية، رؤية هلال ذي الحجة، مساء الخميس، في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير.

وأفاد مراسل "العربية" في السعودية، نقلا عن مصادر في مرصد تمير وسط السعودية بورود أنباء عن رؤية هلال شهر ذي الحجة. وقال الحساب الرسمي لجامعة المجمعة على "تويتر": "تمت رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم الخميس في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير". وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية في القاهرة