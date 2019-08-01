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سلطنة عمان تخالف السعودية في موعد عيد الأضحى

٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٤٤ م
رؤية هلال ذي الحجة- صورة أرشيفية
رؤية هلال ذي الحجة- صورة أرشيفية
بعد اجتماع لجنة استطلاع هلال شهر ذي الحجة، أعلنت سلطنة عمان عن أول أيام عيد الأضحى بالمخالفة لرؤية المملكة العربية السعودية. وبعد اجتماع اللجنة الفرعية لاستطلاع هلال شهر ذي الحجة بديوان عام وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أعلنت سلطنة عمان عدم ثبوت رؤية الهلال، وبذلك يكون الأحد الموافق 11 أغسطس هو يوم وقفة عرفة، والإثنين 12 أغسطس هو أول أيام عيد الأضحى، في عمان. وأعلنت السعودية، رؤية هلال ذي الحجة، مساء الخميس، في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير.
وأفاد مراسل "العربية" في السعودية، نقلا عن مصادر في مرصد تمير وسط السعودية بورود أنباء عن رؤية هلال شهر ذي الحجة. وقال الحساب الرسمي لجامعة المجمعة على "تويتر": "تمت رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم الخميس في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير". وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية في القاهرة
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هلال

السعودية تعلن أول أيام عيد الأضحى المبارك

أعلنت المملكة العربية السعودية، رؤية هلال ذي الحجة، مساء الخميس، في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، بحسب "العربية.نت". وبناء على ذلك، فإن عيد الأضحى المبارك لهذا العام، يكون في الحادي عشر من أغسطس، الموفق يوم الأحد. فيما أفاد مراسل "العربية" في السعودية، نقلاً عن مصادر في مرصد تمير وسط السعودية بورود أنباء عن رؤية هلال شهر ذي الحجة. وقال الحساب الرسمي لجامعة المجمعة على "تويتر" :" تمت رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم الخميس في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير".
ميليشيات-الحوثى

الداخلية اليمنية: 49 قتيلا جراء عمليات إرهابية بعدن

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، اليوم الخميس، مقتل 13 من أفراد الشرطة وإصابة آخرين جراء حادث استهداف مركز شرطة الشيخ بسيارة مفخخة، ومقتل 36 شخصًا بينهم قائد اللواء الأول دعم وإسناد العميد منير أبو اليمامة جراء استهداف ميليشيا الحوثي بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي حفل استعراضي وتدريبي عسكري بمعسكر الجلاء بالعاصمة عدن. وأعربت الداخلية اليمنية - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية سبأ - عن استنكارها الشديد لهذه العمليات الإرهابية، مؤكدة أنها لن تتوانى في تأدية مهام عملها في حفظ الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية.
نزيهة-العبيدي (1)

سوق أسبوعية للمتاجرة بالقاصرات في تونس

أقرت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في تونس، نزيهة العبيدي، بوجود "سوق أسبوعية" بإحدى المناطق في الشمال الغربي وقع فيها المتاجرة بفتيات قاصرات من قبل سماسرة لتشغيلهن كمعينات منزلية. وأشارت العبيدي في حوار لوكالة "تونس إفريقيا" للأنباء، أنها صدمت خلال تنقلها في فترة سابقة مع مسؤولين من وزارة المرأة إلى أحد الأسواق الأسبوعية في تلك الجهة بوجود سماسرة عرضوا فتيات قاصرات للعمل كمعينات منزلية في مدن أخرى. وأفادت بأنها أجرت سابقا مكالمة هاتفية مع أحد السماسرة عبر الهاتف لمعرفة إن كان الأمر يتم بتلك البساطة للحصول على معينات منزلية.
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قرارات العسكري السوداني تعيد قوى التغيير للتفاوض مجددا

أعلن المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير، استئناف المفاوضات بينهما مساء اليوم الخميس، بعقد لقاء من أجل بحث وثيقة الإعلان الدستوري، التي أنهت اللجان الفنية في الطرفين التفاوض حولها، تمهيدا لتوقيعها. ويأتي استئناف التفاوض المباشر بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، بعدما تأجلت جلسة بين الطرفين كانت مقررة أول أمس، وفي أعقاب إلحاح رئيس لجنة الوساطة محمد حسن ولد لبات على الطرفين استعجال التفاوض المباشر لتوقيع الإعلان الدستوري، وبعد ساعات من إعلان المجلس العسكري توقيف 7 من قوات الدعم السريع متهمين بالتورط في قتل 6 متظاهرين.
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اللجنة القومية للآثار (3)

بعد مزاد «كريستيز».. مصر تخاطب الإنتربول الدولي

اجتمعت اللجنة القومية للآثار المستردة مساء الإثنين، برئاسة وزير الآثار، وبحضور الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق وقيادات من الخارجية والداخلية والعدل والنيابة العامة وغيرهم، وذلك لمناقشة الموقف حيال المزاد الذي انعقد يوميّ 3 و 4 يوليو الجاري بصالة مزادات "كريستيز" بلندن وكل الإجراءات التي سيتم اتخاذها من جانب السلطات المصرية بعد بيع قطع آثار مصرية. وخلال الاجتماع، أعربت اللجنة عن بالغ استيائها من التصرف غير المهني حيال بيع القطع الأثرية المصرية دون إظهار سندات الملكية وما يثبت شرعية خروجها من مصر حتى تاريخه.
الملك-سلمان-يترأس-اجتماع-مجلس-الوزراء-السعودى

الملك سلمان يستضيف 1000 حاج من ذوي شهداء فلسطين

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستضافة (1000) حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين للحج والعمرة، بحسب وكالة "واس". ورفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على هذه اللفتة الكريمة تجاه فلسطين وشعبها الشقيق، التي تأتي في سياق تعاهد قادة هذه البلاد أشقائهم في فلسطين التي تمثل قضيتها ثوابت أساسية راسخة عبر عقود من الزمان.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (2)

عبد العال: مصر بها مزايا عديدة وجنسيتها ليست للبيع

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن مصر صاحبة تاريخ وحضارة عريقة وبها العديد من المزايا التفضيلية والمغريات التي توفرها 'الجنسية المصرية، ولاتوجد دولة لا تسمح بالتجنس، لافتا إلى أن السلطة التقديرية في منح أو منع الجنسية وفق مشروع القانون لوزير الداخلية، والجنسية المصرية ليست للبيع". جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب في الجلسة العامة اليوم الأحد، لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم '89' لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم '26' لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

البرلمان يُقر تعديلات قانون إقامة الأجانب والجنسية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مجموع مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (89) لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته. جاء ذلك اليوم بعد استعرض اللواء كمال عامر، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن القانون، في إطار أن تهدف الدولة إلى تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية في المشروعات الاقتصادية، مع التيسير على الأجانب ذوي الارتباط بمصر والعمل على توفير جو من الثقة والاستقرار.
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