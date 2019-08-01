«زيزو» مستشارا فنيا لإدارة نادي بيراميدز

تحرير:محمد حسن صيام ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:١٨ م

زيزو

كشفت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن تعاون النادي مع عبدالعزيز عبدالشافي "زيزو" نجم النادي الأهلي السابق وتكليفه بمنصب المستشار الفني لإدارة النادي خلال الفترة المقبلة، حيث نشرت: "يسعد نادي بيراميدز إف سي، الإعلان عن تكليف الكابتن عبدالعزيز عبدالشافي "زيزو" نجم النادي الأهلي السابق، لتولي منصب المستشار الفني لإدارة النادي خلال الفترة المقبلة، متمنين له التوفيق خلال المرحلة المقبلة بما يخدم النادي وتحقيق أهدافه".

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تحت قيادة المدير الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، أعلن عن قائمته الإفريقية التي سيشارك بها في منافسات كأس الكونفيدرالية الإفريقية الموسم المقبل 2020، حيث اختتم بيراميدز موسمه المحلي محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 70 نقطة خلف الزمالك