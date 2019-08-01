رياضة

«زيزو» مستشارا فنيا لإدارة نادي بيراميدز

تحرير:محمد حسن صيام ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:١٨ م
زيزو
زيزو
كشفت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن تعاون النادي مع عبدالعزيز عبدالشافي "زيزو" نجم النادي الأهلي السابق وتكليفه بمنصب المستشار الفني لإدارة النادي خلال الفترة المقبلة، حيث نشرت: "يسعد نادي بيراميدز إف سي، الإعلان عن تكليف الكابتن عبدالعزيز عبدالشافي "زيزو" نجم النادي الأهلي السابق، لتولي منصب المستشار الفني لإدارة النادي خلال الفترة المقبلة، متمنين له التوفيق خلال المرحلة المقبلة بما يخدم النادي وتحقيق أهدافه".
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تحت قيادة المدير الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، أعلن عن قائمته الإفريقية التي سيشارك بها في منافسات كأس الكونفيدرالية الإفريقية الموسم المقبل 2020، حيث اختتم بيراميدز موسمه المحلي محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 70 نقطة خلف الزمالك
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تركى ال شيخ

تركي آل الشيخ على بعد خطوة من «ألميريا»

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن نية تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق ورئيس هيئة الترفيه السعودية، شراء نادي ألميريا الإسباني، خلال الفترة الحالية. وذكرت صحيفة “La Voz de Almera” الإسبانية فى تقرير لها، أن تركي آل الشيخ انتهى من إجراءات شراء نادي ألميريا الإسباني، مقابل 20 مليون يورو، وأنه سيتم توقيع العقود رسميًّا غدًا الجمعة، على أن يتسلم النادي يوم الإثنين المقبل. وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الاتفاق بين “آل الشيخ”، ومسؤولي النادي تمت بشكل رسمي، ويتبقى فقط الإعلان، وسيتم بعدها إصدار بيان من النادي ومالكه الجديد لتوضيح كل تفاصيل الصفقة.
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (8)

رئيس الزمالك يطالب أعضاء النادي بالرد على المعارضة

هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إداراة نادي الزمالك اليوم الخميس، من وصفهم بجبهة المعارضة داخل النادي، مشيرا إلى أنهم يحاولون الحشد من أجل إسقاط مجلس الإدارة الحالي وذلك خلال الجمعية العمومية المقبلة، والتى من المنتظر أن تعقد، أيام 5 و6 و7 من شهر سبتمبر المقبل. وطالب مرتضى منصور أعضاء الجمعية العمومية من خلال الإذاعة الداخلية للنادي، عدم الرد على الرسائل التي وصلت لهم، من معارضيه لتحريضهم على سحب الثقة من المجلس، بحسب وصفه؛ حيث قام أحمد سليمان المرشح السابق لرئاسة النادي بإرسال رسائل لأعضاء النادي يطالبهم بسحب الثقة من مجلس الإدارة.
احمد-سليمان

أحمد سليمان يوجه رسالة إلى أعضاء الزمالك

قام أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق والمرشح السابق لرئاسة القلعة البيضاء في الانتخابات الأخيرة، بإرسال رسائل "SMS" على الهواتف الشخصية لأعضاء النادي يطالبهم خلالها بسحب الثقة من مجلس الإدارة الحالي، كما حملت الرسائل اتهامات للمجلس بإهدار المال العام وإهدار قيمة النادي، وشهدت السنوات الماضية خلافات حادة بين أحمد سليمان ومرتضى منصور رئيس النادي الحالي وذلك منذ استقالة سليمان من عضوية مجلس إدارة الزمالك عام 2015 بسبب قيام مجلس الإدارة بإعادة محمود عبدالرازق "شيكابالا" إلى صفوف الفريق مرة أخرى.
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مجدى-قفشة-بيراميدز

نكشف حقيقة صورة توقيع «أفشة» للأهلي

أبدى أمير توفيق، مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي، اندهاشه الشديد من الصور التي تداولتها بعض وسائل الإعلام على أنها توقيع لمحمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إلى القلعة الحمراء، وقال أمير توفيق في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «النادي الأهلي ليس له علاقة بهذه الصور وليس طرفا فيها وغير مسئولين عنها ولا تعبر عن القلعة الحمراء»، مضيفًا: «الدليل أن الصورة المتداولة لا يوجد بها أي مسئول رسمي داخل القلعة الحمراء في منصب له علاقة بالتعاقدات».
أحمد حمدي

حمدي يكشف سبب رحيله عن الأهلي.. وبصمة غالي في الجونة

أكد أحمد حمدي، لاعب النادي الأهلي، المعار لنادي الجونة، أنه لا يعلم موقفه حتى الآن مع النادي الأحمر، منتظرا قرار اتحاد الكرة بخصوص عدد ‏الناشئين بالفريق.‏ وقال حمدي عبر قناة صدى البلد: «لا أعرف موقفي حتى ‏الآن في الأهلي، كله متوقف على قرار اتحاد الكرة بخصوص كم عدد الناشئين بالفريق الأول سيتم قيدهم».‏ وتابع: «لم تكن لدي فرص مع الأهلي لذلك فضلت الخروج معارا لكي أكون قريبا من المنتخب الأولمبي، وتجربة الكورة ‏افادتني كثيرا، وأتمنى تتويج الأهلي بلقب الدوري، وأثق في لاعبي الفريق في مثل هذه المواقف لتخطيها وتحقيق الفوز على فريق المقاولون العرب».
حسام-البدرى

بيراميدز يشكر حسام البدري بعد الرحيل

وجه مجلس إدارة نادي بيراميدز الشكر لحسام البدري رئيس جهاز الكرة السابق بالنادي على الفترة التي قضاها رئيسا لإدارة الكرة النادي وأعرب المجلس في بيانه عن خالص تقديره واعتزازه بالبدري. وأكد مجلس إدارة بيراميدز في بيان رسمي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" أن الفترة التي قضاها البدري في النادي أثمرت عن نجاحات كبيرة على مدار العام الماضي متمنياً التوفيق والنجاح له في خطوته المقبلة بعد اعتذاره عن عدم الاستمرار في مهمته رغبة منه في العودة للعمل في المجال الفني.
الاتحاد-الافريقي‎

الكاف يخطر الأندية بتحديد ملاعب ومواعيد مبارياتهم

طلب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية، تحديد أماكن ومواعيد المباريات التي ستقام على أرضها في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية، وجاء طلب الاتحاد الإفريقي لمعرفة تواريخ ومواقيت ومكان مباريات الذهاب والعودة للدور التمهيدي دور الـ64، على أن تعلن الأندية المواعيد على أقصى تقدير يومي 25 يوليو لمباراة الذهاب و8 أغسطس لمباراة العودة. وستلعب الأندية المصرية الأربعة المشاركة في دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية مباريات العودة على أرضها للدور التمهيدي بحسب القرعة.
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