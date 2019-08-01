عصام عبدالمنعم: ساويرس طلب منى تشكيل قائمة للجبلاية

تحرير:محمد جمال ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٢٢ م

عصام عبدالمنعم

كشف عصام عبدالمنعم رئيس اتحاد كرة القدم المصري الأسبق اليوم الخميس، أن رجل الأعمال نجيب ساويرس طلب منه تشكيل قائمة لخوض انتخابات الجبلاية المقبلة، وجاء ذلك خلال تصريحات إذاعية. وقال عبدالمنعم في تصريحات خاصة لاستوديو 93.7 عبر راديو أون سبورت إف إم: "المهندس نجيب ساويرس تواصل معهى اليوم وذلك من أجل تكوين قائمة متكاملة من الشخصيات الرياضية العامة للدخول في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، بهدف تطوير إدارة الكرة المصرية وصناعة مستقبل لها بصورة تليق بها".

وأكمل عبدالمنعم حول الشخصيات التي يُرّشحها للدخول في هذه القائمة، قال: "أرشح الكابتن أيمن يونس نجم الزمالك السابق للتواجد ضمن القائمة"، كما يتمنى أن تضم الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وإن كان يرى صعوبة في ذلك بسبب انشغال الخطيب بمهمة رئاسة القلعة الحمراء وصعوبة تقديمه استقالته من