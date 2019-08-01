رياضة

عصام عبدالمنعم: ساويرس طلب منى تشكيل قائمة للجبلاية

تحرير:محمد جمال ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٢٢ م
عصام عبدالمنعم
عصام عبدالمنعم
كشف عصام عبدالمنعم رئيس اتحاد كرة القدم المصري الأسبق اليوم الخميس، أن رجل الأعمال نجيب ساويرس طلب منه تشكيل قائمة لخوض انتخابات الجبلاية المقبلة، وجاء ذلك خلال تصريحات إذاعية. وقال عبدالمنعم في تصريحات خاصة لاستوديو 93.7 عبر راديو أون سبورت إف إم: "المهندس نجيب ساويرس تواصل معهى اليوم وذلك من أجل تكوين قائمة متكاملة من الشخصيات الرياضية العامة للدخول في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، بهدف تطوير إدارة الكرة المصرية وصناعة مستقبل لها بصورة تليق بها".
وأكمل عبدالمنعم حول الشخصيات التي يُرّشحها للدخول في هذه القائمة، قال: "أرشح الكابتن أيمن يونس نجم الزمالك السابق للتواجد ضمن القائمة"، كما يتمنى أن تضم الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وإن كان يرى صعوبة في ذلك بسبب انشغال الخطيب بمهمة رئاسة القلعة الحمراء وصعوبة تقديمه استقالته من
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تركى ال شيخ

تركي آل الشيخ على بعد خطوة من «ألميريا»

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن نية تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق ورئيس هيئة الترفيه السعودية، شراء نادي ألميريا الإسباني، خلال الفترة الحالية. وذكرت صحيفة “La Voz de Almera” الإسبانية فى تقرير لها، أن تركي آل الشيخ انتهى من إجراءات شراء نادي ألميريا الإسباني، مقابل 20 مليون يورو، وأنه سيتم توقيع العقود رسميًّا غدًا الجمعة، على أن يتسلم النادي يوم الإثنين المقبل. وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الاتفاق بين “آل الشيخ”، ومسؤولي النادي تمت بشكل رسمي، ويتبقى فقط الإعلان، وسيتم بعدها إصدار بيان من النادي ومالكه الجديد لتوضيح كل تفاصيل الصفقة.
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (8)

رئيس الزمالك يطالب أعضاء النادي بالرد على المعارضة

هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إداراة نادي الزمالك اليوم الخميس، من وصفهم بجبهة المعارضة داخل النادي، مشيرا إلى أنهم يحاولون الحشد من أجل إسقاط مجلس الإدارة الحالي وذلك خلال الجمعية العمومية المقبلة، والتى من المنتظر أن تعقد، أيام 5 و6 و7 من شهر سبتمبر المقبل. وطالب مرتضى منصور أعضاء الجمعية العمومية من خلال الإذاعة الداخلية للنادي، عدم الرد على الرسائل التي وصلت لهم، من معارضيه لتحريضهم على سحب الثقة من المجلس، بحسب وصفه؛ حيث قام أحمد سليمان المرشح السابق لرئاسة النادي بإرسال رسائل لأعضاء النادي يطالبهم بسحب الثقة من مجلس الإدارة.
احمد-سليمان

أحمد سليمان يوجه رسالة إلى أعضاء الزمالك

قام أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق والمرشح السابق لرئاسة القلعة البيضاء في الانتخابات الأخيرة، بإرسال رسائل "SMS" على الهواتف الشخصية لأعضاء النادي يطالبهم خلالها بسحب الثقة من مجلس الإدارة الحالي، كما حملت الرسائل اتهامات للمجلس بإهدار المال العام وإهدار قيمة النادي، وشهدت السنوات الماضية خلافات حادة بين أحمد سليمان ومرتضى منصور رئيس النادي الحالي وذلك منذ استقالة سليمان من عضوية مجلس إدارة الزمالك عام 2015 بسبب قيام مجلس الإدارة بإعادة محمود عبدالرازق "شيكابالا" إلى صفوف الفريق مرة أخرى.
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ايمن-يونس

تعليق مثير من أيمن يونس بعد فوز الأهلي بالدوري

علق أيمن يونس عضو مجلس إدارة الزمالك السابق على تتويج الأهلي بلقب الدوري للمرة الـ41 في تاريخه، بعد فوزه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، حيث قال يونس في تصريحات لقناة أون سبورت عقب مباراة الأهلي والمقاولون، إن الأهلي استحق اللقب لأنه نجح في استغلال كل الظروف لصالحه رغم الصعوبات والأزمات التي تعرض لها في بداية الموسم.
الاهلي-وسموحة (5)

ثلاثة طلبات للأهلي في خطاب للجبلاية... تعرف عليها

أرسلت إدارة النادي، ظهر اليوم، خطابا لاتحاد كرة القدم للاضطلاع بمسئولياته تجاه العديد من الأمور الخاصة بمشاركات الأندية المصرية في البطولات الإفريقية، لموسم 2019/ 2020.. جاء خطاب الأهلي لأنه حذّر كثيرا في وقت سابق، لضرورة تدارك الموقف، وإنهاء مسابقة الدوري الممتاز قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية الحالية، حتى لا تقع الأندية المصرية المشاركة فى البطولات الإفريقية في مأزقٍ، وتتمكن من قيد لاعبيها إفريقيا في الفترات القانونية المحددة من (كاف) دون غرامة، ويتم السماح لجميع اللاعبين المقيدين بالمشاركات في البطولات الإفريقية بدءًا من الأدوار الأولى.
محمد-صلاح

تفاصيل مغادرة صلاح معسكر المنتخب من أجل مقابلة راموس

في الوقت الذي يشهد اتحاد الكرة حالة من التخبط، بعد الخروج المهين والمفاجئ من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في مصر حاليا، والخسارة على يد منتخب جنوب إفريقيا، مساء أمس السبت، بهدف دون رد، وأعقبها تقديم هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة اتحاد الكرة، وتبعه في الاستقالة جميع أعضاء مجلس الجبلاية، سرّب مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم معلومة بأن محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، غادر بالفعل معسكر الفراعنة، منذ يومين للسفر إلى الغردقة.
محمد-ابو-الوفا-اجتماع-الجمعية-العمومية-لاتحاد-الكرة-تصوير-سامح-ابو-حسن

رسميًا.. أبو الوفا يتقدم باستقالته من اتحاد الكرة

أعلن محمد أبو الوفا، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، استقالته من مجلس إدارة الجبلاية، استجابة لدعوة المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المستقيل لأعضاء المجلس، بعد الخروج المفاجئ لمنتخبنا من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في مصر حاليًا، بعد الخسارة على يد منتخب جنوب إفريقيا، مساء أمس السبت، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بدور الـ16 على استاد القاهرة الدولي، وأفاد اتحاد الكرة في بيان رسمي أن استقالة أبو الوفا جاءت استجابةً لدعوة هاني أبو ريدة.
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