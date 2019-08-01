رسميا.. الأحد 11 أغسطس أول أيام عيد الأضحى

٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٤٣ م

هلال ذي الحجة- صورة أرشيفية

أعلنت دار الإفتاء المصرية في بيان لها، أن غدًا الجمعة أول أيام شهر ذي الحجة، وأن يوم السبت الموافق 10 أغسطس، هو يوم 9 ذي الحجة، وقفة عرفات. وقالت دار الإفتاء، في بيانها، إن عيد الأضحى المبارك يوافق يوم الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري. وأعلنت المملكة العربية السعودية، مساء الخميس، رؤية هلال ذي الحجة، في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، بحسب "العربية. نت". وبناء على ذلك، فإن عيد الأضحى المبارك لهذا العام، يكون في الحادي عشر من أغسطس، الموفق يوم الأحد.

فيما أفاد مراسل "العربية" في السعودية، نقلا عن مصادر في مرصد تمير وسط السعودية بورود أنباء عن رؤية هلال شهر ذي الحجة. وقال الحساب الرسمي لجامعة المجمعة على "تويتر" : "تمت رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم الخميس في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير". وقال الدكتور محمد غريب، أستاذ أبحاث الشمس بالمعهد القومى