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بدء عرض الفيل الأزرق 2 بالأردن ولبنان أول أيام العيد

تحرير:التحرير ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م
الفيل الأزرق 2
الفيل الأزرق 2
يبدأ عرض فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبدالعزيز، فى لبنان والأردن من أول أيام عيد الأضحى المقبل، بعدما طرح بالفعل في دور السينما بالسعودية والإمارات وسوريا، بالتزامن مع عرضه فى السينمات المصرية يوم الخميس الماضى، وفق الشركة المنتجة. واستطاع الفيلم تحقيق إيرادات كبيرة خلال الأيام التى عرض فيها حتى الآن، حيث وصلت إيراداته إلى 22 مليونا و56 ألف جنيه فى شباك التذاكر، ومن المقرر أن ترتفع هذه الإيرادات بشكل كبير مع حلول عيد الأضحى الذى يعد من المواسم الأبرز فى العام.
أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه. ويعد الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" رابع تعاون
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25 مليون جنيه لـ«الفيل الأزرق» في أول أسبوع

حقق فيلم "الفيل الأزرق 2" إيرادات قدرها 3 ملايين و12 ألفا و453 جنيها، في شباك التذاكر أمس الأربعاء، وبذلك يواصل تحقيق نجاحات كبيرة في دور العرض السينمائي، ليتخطى الإيراد الإجمالي للفيلم في 7 أيام 25 مليون جنيه. "الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج "سينرجي"، وبطولة طاقم الجزء الأول، النجوم كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، كما انضم عدد من النجوم إلى الجزء الثاني، وهم هند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم عضو فريق كاريوكي، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.
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