مصرع 6 أشخاص وإصابة 2 أثناء «تطهير بئر» في سوهاج

تحرير:التحرير ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:١١ م

إسعاف- أرشيفية

شهدت قرية شطورة في مركز طهطا بسوهاج واقعة مأساوية، إذ لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران أثناء تطهير بئر مياه خاص بماكينة ري، وتبين استخدامهم "مياه النار" في عملية التطهير؛ ما نتج عنه انبعاث غازات أدت إلى إصابتهم باختناق. تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود بلاغ بوفاة عدد من الأشخاص، وإصابة آخرين في أثناء تطهيرهم بئر مياه بقرية شطورة. انتقل نائب المدير لقطاع الشمال ومأمور مركز شرطة طهطا ومدير إدارة الحماية المدنية وعدد من فرق الإنقاذ البري والنهري ورجال الإسعاف لمحل البلاغ.

بينت التحريات قيام الضحايا بتطهير بئر خاص بماكينة ري عمقه 7 أمتار مستخدمين "مياه النار" في عملية التطهير ما نتج عنه اختناق ومصرع 6 أشخاص من العاملين في تطهير البئر، وفي أثناء محاولة اثنين آخرين إنقاذهم أصيبا باختناق. تبين وفاة كلّ من: جاد السيد محمد مرسى 60 عاما، وعادل جاد السيد 45 عاما، وإبراهيم أحمد