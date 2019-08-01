رسميا| بايرن ينفى ضم ساني لصفوف الفريق البافارى

تحرير:محمد جمال ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٣ م

سانى

كشف نادي بايرن ميونخ الألماني، عن حقيقة التقارير الصحفيَّة التي أعلنت الأسبوع الماضى موافقة ليروي ساني، خط وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على الانضمام لصفوف الماكينات الألمانية، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحاليَّة. ونشر النادي البافاري تغريدة عبر حسابه الرسميِّ على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الخميس، قائلا: "ينفي نادي بايرن ميونخ ما تم تداوله في بعض التقارير الإخبارية التي صدرت اليوم بأن ليروي سانيه قرر الانضمام إلى بايرن ميونخ".

???? ينفي نادي بايرن ميونخ ما تم تداوله في بعض التقارير الإخبارية التي صدرت اليوم بأن ليروي سانيه قرر الانضمام إلى #البايرن! — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) August 1, 2019 وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية فى وقت سابق، أن البايرن اقترب من التعاقد مع ساني، في صفقة تبلغ 200 مليون يورو، شاملة راتب اللاعب