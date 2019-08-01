رياضة

رسميا| بايرن ينفى ضم ساني لصفوف الفريق البافارى

تحرير:محمد جمال ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٣ م
سانى
سانى
كشف نادي بايرن ميونخ الألماني، عن حقيقة التقارير الصحفيَّة التي أعلنت الأسبوع الماضى موافقة ليروي ساني، خط وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على الانضمام لصفوف الماكينات الألمانية، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحاليَّة. ونشر النادي البافاري تغريدة عبر حسابه الرسميِّ على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الخميس، قائلا: "ينفي نادي بايرن ميونخ ما تم تداوله في بعض التقارير الإخبارية التي صدرت اليوم بأن ليروي سانيه قرر الانضمام إلى بايرن ميونخ".
???? ينفي نادي بايرن ميونخ ما تم تداوله في بعض التقارير الإخبارية التي صدرت اليوم بأن ليروي سانيه قرر الانضمام إلى #البايرن! — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) August 1, 2019 وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية فى وقت سابق، أن البايرن اقترب من التعاقد مع ساني، في صفقة تبلغ 200 مليون يورو، شاملة راتب اللاعب
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تركى ال شيخ

تركي آل الشيخ على بعد خطوة من «ألميريا»

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن نية تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق ورئيس هيئة الترفيه السعودية، شراء نادي ألميريا الإسباني، خلال الفترة الحالية. وذكرت صحيفة “La Voz de Almera” الإسبانية فى تقرير لها، أن تركي آل الشيخ انتهى من إجراءات شراء نادي ألميريا الإسباني، مقابل 20 مليون يورو، وأنه سيتم توقيع العقود رسميًّا غدًا الجمعة، على أن يتسلم النادي يوم الإثنين المقبل. وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الاتفاق بين “آل الشيخ”، ومسؤولي النادي تمت بشكل رسمي، ويتبقى فقط الإعلان، وسيتم بعدها إصدار بيان من النادي ومالكه الجديد لتوضيح كل تفاصيل الصفقة.
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (8)

رئيس الزمالك يطالب أعضاء النادي بالرد على المعارضة

هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إداراة نادي الزمالك اليوم الخميس، من وصفهم بجبهة المعارضة داخل النادي، مشيرا إلى أنهم يحاولون الحشد من أجل إسقاط مجلس الإدارة الحالي وذلك خلال الجمعية العمومية المقبلة، والتى من المنتظر أن تعقد، أيام 5 و6 و7 من شهر سبتمبر المقبل. وطالب مرتضى منصور أعضاء الجمعية العمومية من خلال الإذاعة الداخلية للنادي، عدم الرد على الرسائل التي وصلت لهم، من معارضيه لتحريضهم على سحب الثقة من المجلس، بحسب وصفه؛ حيث قام أحمد سليمان المرشح السابق لرئاسة النادي بإرسال رسائل لأعضاء النادي يطالبهم بسحب الثقة من مجلس الإدارة.
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أحمد سليمان يوجه رسالة إلى أعضاء الزمالك

قام أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق والمرشح السابق لرئاسة القلعة البيضاء في الانتخابات الأخيرة، بإرسال رسائل "SMS" على الهواتف الشخصية لأعضاء النادي يطالبهم خلالها بسحب الثقة من مجلس الإدارة الحالي، كما حملت الرسائل اتهامات للمجلس بإهدار المال العام وإهدار قيمة النادي، وشهدت السنوات الماضية خلافات حادة بين أحمد سليمان ومرتضى منصور رئيس النادي الحالي وذلك منذ استقالة سليمان من عضوية مجلس إدارة الزمالك عام 2015 بسبب قيام مجلس الإدارة بإعادة محمود عبدالرازق "شيكابالا" إلى صفوف الفريق مرة أخرى.
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جوارديولا 2019 (1)

جوارديولا يصدم ألفيس ويتحدث عن رحيل ساني

كشف الإسبانى بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن أن الستيزنز لا يحتاج للتعاقد مع البرازيلي داني ألفيس، مشيرا إلى أنه يمتلك عدة لاعبين مميزين للغاية في نفس مركزه، ومنهم الثنائي «والكر ودانيلو». وقال جوارديولا في تصريحات في أثناء معسكر الإعداد للسيتى في اليابان: "داني ألفيس لاعب رائع للغاية وقدم مستويات لا تصدق خلال الموسم الماضى، لكنني أمتلك أيضا لاعبين جيدين للغاية في نفس مركزه، ولن نتعاقد مع صفقات أخرى إلا في أضيق الحدود. أنا مقتنع تماما باللاعبين الموجودين في الفريق، في الوقت الحالي، فنحن فريق جيد بما فيه الكفاية".
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كومان يتمنى انتقال نجم مانشستر سيتي إلى بايرن

أعرب الفرنسي كينجسلي كومان، نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، عن أمله في انتقال اللاعب الألماني الدولي ليروا ساني إلى صفوف بايرن، مشيرا إلى أنه لاعب رائع وسيفيد الفريق كثيرا. وكشف بايرن، حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليجا) منذ فترة طويلة، عن رغبته في ضم ساني، كما ذكرت بعض التقارير أن حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي في بايرن، دخل في مفاوضات مع النادي الإنجليزي في هذا الشأن. وأوضح كومان صاحب الـ23 عاما، في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الجمعة، أنه يتمنى انتقال ساني من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى بايرن.
مبابي (4)

باريس سان جيرمان يغري «مبابى» براتب خرافى

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسى يسعى لتجديد عقد الدولي الفرنسي كيليان مبابي نجم الفريق الباريسى، لحرمان مانشستر سيتي الإنجليزي من محاولة الوصول لإتفاق مع اللاعب الفرنسى فى الانتقالات الصيفية الحالية. وأشارت الصحيفة انه من المقرر، أن يقدم رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، عقدًا لمدة 5 سنوات يربط مبابي بنادى باريس سان جيرمان، ويجعله ثاني أعلى راتب في العالم، بعد الأرجنتيني ليونيل ميسى نجم فريق برشلونة الذى يحصل على 42 مليون يورو سنوياً.
نيكو-كوفاتش (2)

مدرب بايرن ميونيخ يصدم جاريث بيل ويتغنى بتياجو

أشاد نيكو كوفاتش، المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ الألماني، بالإسباني تياجو ألكانتارا، لاعب وسط الفريق، قبل المباراة التجريبية لبايرن أمام ريال مدريد، وقال كوفاتش في معسكر الفريق بولاية تكساس الأمريكية، إن ما قدمه تياجو صاحب الـ28 عاما، الموسم الماضي، كان جيدا بشكل لافت، كما أشاد كوفاتش بما وصفه بالقدرات الاستثنائية لتياجو، مضيفا: "يحدد إيقاع الفريق في وسط الملعب، وهو لاعب يستطيع أن يفعل كل شيء بالكرة، فهو بإمكانه تسريع وتيرة اللعب أو تهدئتها، كما أنه يفكر داخل الملعب وكأنه مدرب".
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