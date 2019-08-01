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زهران: وفاة والدة الفنانة هالة صدقي

تحرير:التحرير ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ م
هالة صدقي
هالة صدقي
صرح المخرج الكبير عمر زهران، بأن والدة الفنانة الكبيرة هالة صدقي، توفيت اليوم، موجها، في تصريحات صحفية، التعازي إلى الفنانة هالة صدقي في هذا الظرف الأليم.. ومن المقرر تشييع الجثمان، بعد قليل، ودفنها بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، فيما لم يحدد موعد العزاء حتى الآن. وكان الفنان المخرج عمر زهران قد اشترك مع الفنانة هالة صدقي في مسلسل "بركة" في رمضان الماضي، والذي كان من بطولة الفنان عمرو سعد. تدور أحداث المسلسل حول (بركة) وهو شخص يأتي من الصعيد مع والدته، ويعيشان في القاهرة، ثم يتورط في مشاكل كثيرة بسبب عدد من أصحاب النفوذ.
وكان الوسط الفني على موعد مع خبر حزين قبل عدة أيام، حين رحل عن عالمنا الفنان فاروق الفيشاوي، عن عمر ناهز 67، بعد صراع قصير مع مرض السرطان، الذي أعلن إصابته به في أكتوبر الماضي، إذ تدهوت حالته الصحية خلال أيامه الأخيرة، ودخل في غيبوبة كبدية لم يستفق منها، ليفارقنا تاركا رصيدا كبيرا من الأعمال المميزة،
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سوسن بدر: الممثلة في مصر تنتهي بعد الثلاثين (فيديو)

قالت الفنانة سوسن بدر، إن الممثلة في مصر تعاني من مشكلة كبيرة بعد أن تتجاوز سن الثلاثين فهي لا تتلقى عروض فنية أو أدوار جيدة، مضيفة خلال تواجدها في برنامج "أسرار النجوم" مع إنجي علاء على "نجوم إف إم"، مساء الخميس: "الرجل تكون فرصته أكبر من المرأة في الفن، حيث يستمر عرض الأدوار الجيدة عليه حتى لو كبر في العمر أما الممثلة فلا يكتب لها بعد تجاوز الثلاثين من عمرها أدوار مناسبة ولو حدث يكون مصادفة"، متابعة: "الفن بالنسبة للممثلة يتوقف عند الثلاثين وكلما كبرت في العمر مشكلتها تزداد لأن الأدوار الجيدة لا تكتب لها، وكأنها ليس لها حياة بعد الثلاثين".
جعفر عبد الكريم

جعفر عبدالكريم.. صوت الاختلاف في رحلة الوصول لاتفاق

قبل ثماني سنوات، أطلقت مؤسسة "دوتشيه فيله" الألمانية نسختها العربية، وجاء هذا الانطلاق تزامنا مع بدء تزايد أعداد المهاجرين العرب إلى أوروبا وخصوصا نحو ألمانيا، وكان من بين أبرز الوجوه التي أطلت عبر "دوتشيه فيله العربية"، صحفي طموح يدعى جعفر عبدالكريم قدّم برنامجا اجتماعيا مهما يحمل اسم "شباب توك"، وسرعان ما استطاع البرنامج أن يحقق نجاحات جعلته في مقدمة أشهر البرامج التي تقدمها الفضائيات العربية بالسنوات الماضية، فلم يترك شاردة أو واردة تخص المجتمع العربي من المنظور الألماني إلا وتطرق إليها وناقشها بشكل وافٍ.
زينه

زينة توضح تصريحاتها عن الزواج: الرهان كان سرا

علقت الفنانة زينة على تصريحاتها لمجلة «زهرة الخليج» عند سؤالها عن إمكانية زواجها مرة أخرى، لترد: «وعهد الله لن أغير كلامي بعدم الزواج، وأراهن على مليون دولار لو تزوجت ثانية»، مؤكدة أن هذا الرهان كان بينها وبين الصحفي الذي أجرى معها الحوار، ولم يكن للنشر، حيث نشرت غلاف المجلة على حسابها بـ«إنستجرام» وكتبت: «صديقي الغالي والعشرة الطيبة.. مش عاوز يبطل استفزاز فيا وبينشر كلامنا مع بعض ما شاء الله عليك، لا وأنا فاكرة بتكلم مع نفسي شكرا.. بالمناسبة الرهان ده كان سرا بيني وبينه».
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أحمد الفيشاوي ينشر صورة مع والده:مع السلامة يا صديقي

أصعب ما قد يمر به الإنسان هو فقدان أحد والديه، والجميع شاهد كيف كان الفنان أحمد الفيشاوي في حالة صعبة خلال تشييع جثمان والده الفنان القدير فاروق الفيشاوي، ثم دفنه بعد ذلك في مقابر العائلة في سرس الليان بمحافظة المنوفية. ونشر أحمد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورًا تجمع بوالده الراحل، وعلق عليها قائلًا "مع السلامة يا صديقي"، في إشارة إلى قوة العلاقة بينهما، حيث كان يعتبره أباه وصديقه، وقد تفاعل متابعوه معه بشكل كبير، إذ حرصوا على تقديم التعازي في الفقيد، وطلب الرحمة له، داعين الله أن يصبره على مصابه.
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وفاة الفنانة فوزية عبدالعليم الشهيرة بـ«أم كلثوم»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر رحيل الفنانة فوزية عبدالعليم الشهيرة بـ"أم كلثوم"، والتي عرفها الجمهور في عدد محدود من الأعمال، لكنها مميزة، فكان حضورها يرسم البسمة على شفاه الجميع. وكشف أشرف ذكي، نقيب الممثلين، في تصريحات صحفية، أن الفقيدة توفت قبل 5 أيام. فوزية عبدالعليم ظهرت في بداية الألفية الجديدة، واشتركت في العديد من المسلسلات من بينها: مسلسل وكالة عطية، ومسلسل يوميات ونيس وأحفاده، كما شاركت في العديد من الأفلام من بينها: حرامية في كي جي 2، وجاءنا البيان التالي، وأفريكانو، والساحر، والرجل الأبيض المتوسط، وبحب السيما.
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شاهد رسالة فاروق الفيشاوي الأخيرة إلى الجمهور

نشرت الشركة المنتجة لمسرحية "الملك لير"، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو للفنان الراحل، فاروق الفيشاوي، وهو يوجه فيها رسالة إلى الجمهور. وظهر الفيشاوي في الفيديو بملابس أوروبية تعود إلى حقبة تاريخية قديمة، وهو الزي الخاص بالشخصية التي كان يقدمها في المسرحية. تعد هذه الرسالة هي الأخيرة للفقيد، الذي صدم محبيه اليوم بخبر وفاته، بعدما دخل في غيبوبة كبدية، ليرحل عن عالمنا فجر اليوم الخميس، عن عمر ناهز الـ 67 عامًا، ومسيرة فنية حافلة.
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سمية الألفي تودع حبيبها.. لقطات من جنازة الفيشاوي

من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، شيع جثمان الفنان فاروق الفيشاوي، حيث ألقى محبوه نظرة الوداع الأخيرة عليه. الفيشاوي رحل عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر يناهز 67 عاما، بعد رحلة صراع مع مرض السرطان. وحرص عدد كبير من الفنانين على الحضور لتوديعه للمرة الأخيرة، ومنهم عمرو يوسف، ونبيل الحلفاوي، وهانى مهنا، وسامح الصريطي، ورجاء الجداوي، ودنيا عبد العزيز، وأحمد عبد العزيز، والمخرج سمير فرج، والمخرجة كاملة أبو ذكري، ومحمد هنيدي وآسر ياسين وجمال العدل، ومحمد ممدوح. وشهدت الجنازة عددا من الأحداث، نرصدها فى اللقطات التالية.
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