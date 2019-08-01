زهران: وفاة والدة الفنانة هالة صدقي

تحرير:التحرير ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ م

هالة صدقي

صرح المخرج الكبير عمر زهران، بأن والدة الفنانة الكبيرة هالة صدقي، توفيت اليوم، موجها، في تصريحات صحفية، التعازي إلى الفنانة هالة صدقي في هذا الظرف الأليم.. ومن المقرر تشييع الجثمان، بعد قليل، ودفنها بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، فيما لم يحدد موعد العزاء حتى الآن. وكان الفنان المخرج عمر زهران قد اشترك مع الفنانة هالة صدقي في مسلسل "بركة" في رمضان الماضي، والذي كان من بطولة الفنان عمرو سعد. تدور أحداث المسلسل حول (بركة) وهو شخص يأتي من الصعيد مع والدته، ويعيشان في القاهرة، ثم يتورط في مشاكل كثيرة بسبب عدد من أصحاب النفوذ.

وكان الوسط الفني على موعد مع خبر حزين قبل عدة أيام، حين رحل عن عالمنا الفنان فاروق الفيشاوي، عن عمر ناهز 67، بعد صراع قصير مع مرض السرطان، الذي أعلن إصابته به في أكتوبر الماضي، إذ تدهوت حالته الصحية خلال أيامه الأخيرة، ودخل في غيبوبة كبدية لم يستفق منها، ليفارقنا تاركا رصيدا كبيرا من الأعمال المميزة،