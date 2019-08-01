«محمد ومنة».. أول زواج بالمأذون الإلكتروني في بورسعيد (صور)

تحرير:شيماء رشاد ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ م

أول زواج بالمأذون الإلكتروني

شهدت إحدى القرى السياحية في محافظة بورسعيد، مساء الخميس، أول حالة "زواج إلكتروني" من خلال تطبيق الأحوال الشخصية الجديد "المأذون الإلكتروني"، الذي أطلقته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الاتصالات ومكتب النائب العام ونيابات الأسرة في بورسعيد. وأدخل الشيخ محمد أنور، مأذون بمدينة بورفؤاد، بيانات العروسين: محمد مهدي أحمد الغرباوي، ومنة الله محمد منصور خليفة، على تطبيق الأحوال الشخصية من اللاب توب بدلا من قسيمة الزواج المكتوبة يدويا، على أن يستلمها العروسان موثقة صباح السبت المقبل بسبب عطلة الجمعة، وذلك في ظل فرحة عارمة من الحضور وإطلاق السيدات "الزغاريد".

ووقع العروسان على قسيمة الزواج إلكترونيا، كما تم التقاط صورة العروسين التي سيتم وضعها بالقسيمة ببدلة وفستان الفرح داخل القاعة، بالإضافة إلى الحصول على بصمة الأصابع إلكترونيا. وكان المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أعلن، صباح الخميس، خلال زيارته لبورسعيد لتفقد وافتتاح