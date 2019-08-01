رياضة

أحمد سليمان يوجه رسالة إلى أعضاء الزمالك

٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ م
أحمد سليمان
أحمد سليمان
قام أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق والمرشح السابق لرئاسة القلعة البيضاء في الانتخابات الأخيرة، بإرسال رسائل "SMS" على الهواتف الشخصية لأعضاء النادي يطالبهم خلالها بسحب الثقة من مجلس الإدارة الحالي، كما حملت الرسائل اتهامات للمجلس بإهدار المال العام وإهدار قيمة النادي، وشهدت السنوات الماضية خلافات حادة بين أحمد سليمان ومرتضى منصور رئيس النادي الحالي وذلك منذ استقالة سليمان من عضوية مجلس إدارة الزمالك عام 2015 بسبب قيام مجلس الإدارة بإعادة محمود عبدالرازق "شيكابالا" إلى صفوف الفريق مرة أخرى.
وجاء نص الرسالة التي وصلت إلى أعضاء الجمعية العمومية كالتالي: "دعوة لسحب الثقة من مجلس الزمالك لإهداره للمال العام وقيمة نادي الزمالك". وتطورت الخلافات بين منصور وسليمان حتى أعلن الأخير ترشحه على منصب رئيس نادي الزمالك في انتخابات 2017 لكنه خسر المعركة بعد أن حسمها مرتضى منصور لصالحه بفارق كبير من الأصوات
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تركي آل الشيخ على بعد خطوة من «ألميريا»

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن نية تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق ورئيس هيئة الترفيه السعودية، شراء نادي ألميريا الإسباني، خلال الفترة الحالية. وذكرت صحيفة “La Voz de Almera” الإسبانية فى تقرير لها، أن تركي آل الشيخ انتهى من إجراءات شراء نادي ألميريا الإسباني، مقابل 20 مليون يورو، وأنه سيتم توقيع العقود رسميًّا غدًا الجمعة، على أن يتسلم النادي يوم الإثنين المقبل. وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الاتفاق بين “آل الشيخ”، ومسؤولي النادي تمت بشكل رسمي، ويتبقى فقط الإعلان، وسيتم بعدها إصدار بيان من النادي ومالكه الجديد لتوضيح كل تفاصيل الصفقة.
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (8)

رئيس الزمالك يطالب أعضاء النادي بالرد على المعارضة

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رسميا| بايرن ينفى ضم ساني لصفوف الفريق البافارى

كشف نادي بايرن ميونخ الألماني، عن حقيقة التقارير الصحفيَّة التي أعلنت الأسبوع الماضى موافقة ليروي ساني، خط وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على الانضمام لصفوف الماكينات الألمانية، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحاليَّة. ونشر النادي البافاري تغريدة عبر حسابه الرسميِّ على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الخميس، قائلا: "ينفي نادي بايرن ميونخ ما تم تداوله في بعض التقارير الإخبارية التي صدرت اليوم بأن ليروي سانيه قرر الانضمام إلى بايرن ميونخ".
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إقالة الجهاز الفني للزمالك بعد الخسارة من الأهلي

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك إقالة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة خالد جلال بعد الخسارة من الأهلي بهدف دون رد، أحرزه علي معلول ظهير أيسر الفريق، في مباراة القمة التي أقيمت مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز، التي توج المارد الأحمر بلقبها للمرة 41 في تاريخه، بعد فوزه على المقاولون العرب في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما اكتفى الزمالك بالمركز الثاني بعد أن وصل رصيده إلى 72 نقطة.
كهربا

مفاجأة.. أفيس البرتغالي يطلب البطاقة الدولية لكهربا

كشف مصدر باتحاد الكرة أن محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك وقع رسميا لنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، رغم امتداد عقده مع نادي الزمالك حتى موسم 2022، وأوضح المصدر أن النادي البرتغالي أرسل خطابًا رسميا لاتحاد الكرة خلال الساعات الماضية يطلب فيه الحصول على البطاقة الدولية للاعب ليتمكن من المشاركة مع النادي في الموسم الجديد، ويعد نادي أفيس من الأندية الصغيرة في البرتغال، حيث يصارع على الهروب من الهبوط كل موسم كان آخرها الموسم الماضي الذي احتل فيه المركز الـ14 بجدول مسابقة الدوري البرتغالي.
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سيف زاهر: هو رئيس الزمالك هينزل يجيب جول بنفسه؟

طالب الإعلامي سيف زاهر، جماهير نادي الزمالك بعدم الهجوم على رئيس مجلس إدارة النادي الأبيض، لأنه وفر كل شيء للفريق لتحقيق أفضل النتائج في بطولة الدوري لكن التوفيق غاب عنه في مباراة الجونة الأخيرة، معلقًا: «هو رئيس الزمالك هينزل يجيب جول بنفسه؟». وأضاف زاهر، خلال حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج «super TIME» الذي يقدمه على قناة TIME SPORTS، أن التقييم في مثل هذه الأمور يجب أن يكون بشكل منطقي، قبل الهجوم على رئيس النادي، وليس لمجرد نتيجة مباراة طوال موسم جيد.
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الغندور لمنتقديه: بتفهموا كورة أكتر مني بمناسبة إيه؟

بحدة شديدة، علق الإعلامي خالد الغندور، ولاعب نادي الزمالك السابق، على الانتقادات التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة من جماهير النادي الأبيض. وقال الغندور، خلال حلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يقدمه على قناة المحور، إنه ليس ضد من يختلف معه حبا في نادي الزمالك، لكنه ضد من يختلف معه من الممولين لأغراض محددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا: «أنا لا أخشى أحد ونظرتي للحياة الكروية في مصر اختلفت، ويجب أن يدرك البعض أن البرنامج الذي أعمل به هو إعلام داعم للنادي الأبيض».
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