أحمد سليمان يوجه رسالة إلى أعضاء الزمالك

٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ م

أحمد سليمان

قام أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق والمرشح السابق لرئاسة القلعة البيضاء في الانتخابات الأخيرة، بإرسال رسائل "SMS" على الهواتف الشخصية لأعضاء النادي يطالبهم خلالها بسحب الثقة من مجلس الإدارة الحالي، كما حملت الرسائل اتهامات للمجلس بإهدار المال العام وإهدار قيمة النادي، وشهدت السنوات الماضية خلافات حادة بين أحمد سليمان ومرتضى منصور رئيس النادي الحالي وذلك منذ استقالة سليمان من عضوية مجلس إدارة الزمالك عام 2015 بسبب قيام مجلس الإدارة بإعادة محمود عبدالرازق "شيكابالا" إلى صفوف الفريق مرة أخرى.

وجاء نص الرسالة التي وصلت إلى أعضاء الجمعية العمومية كالتالي: "دعوة لسحب الثقة من مجلس الزمالك لإهداره للمال العام وقيمة نادي الزمالك". وتطورت الخلافات بين منصور وسليمان حتى أعلن الأخير ترشحه على منصب رئيس نادي الزمالك في انتخابات 2017 لكنه خسر المعركة بعد أن حسمها مرتضى منصور لصالحه بفارق كبير من الأصوات