رئيس الزمالك يطالب أعضاء النادي بالرد على المعارضة

تحرير:محمد جمال ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م

مرتضى منصور

هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إداراة نادي الزمالك اليوم الخميس، من وصفهم بجبهة المعارضة داخل النادي، مشيرا إلى أنهم يحاولون الحشد من أجل إسقاط مجلس الإدارة الحالي وذلك خلال الجمعية العمومية المقبلة، والتى من المنتظر أن تعقد، أيام 5 و6 و7 من شهر سبتمبر المقبل. وطالب مرتضى منصور أعضاء الجمعية العمومية من خلال الإذاعة الداخلية للنادي، عدم الرد على الرسائل التي وصلت لهم، من معارضيه لتحريضهم على سحب الثقة من المجلس، بحسب وصفه؛ حيث قام أحمد سليمان المرشح السابق لرئاسة النادي بإرسال رسائل لأعضاء النادي يطالبهم بسحب الثقة من مجلس الإدارة.

وأكد رئيس الزمالك للأعضاء، أنه لن يسمح بعودة أشخاص تسببوا فى خراب النادي، وأنه سيتصدى لمحاولات إيقاف مسيرة الزمالك بعد البطولات التي تحققت بمختلف الألعاب في النادي والطفرة الإنشائية التى حققها الأخير. وأضاف مرتضى أن الجمعية العمومية لن تؤجل وستقام في موعدها بشكل طبيعي ولا نية للتراجع عنها، مطالبًا

وأكد رئيس الزمالك للأعضاء، أنه لن يسمح بعودة أشخاص تسببوا فى خراب النادي، وأنه سيتصدى لمحاولات إيقاف مسيرة الزمالك بعد البطولات التي تحققت بمختلف الألعاب في النادي والطفرة الإنشائية التى حققها الأخير.



وأضاف مرتضى أن الجمعية العمومية لن تؤجل وستقام في موعدها بشكل طبيعي ولا نية للتراجع عنها، مطالبًا بعدم الالتفات إلى محاولات البعض التي تستهدف زعزعة استقرار النادي وعدم إقامة العمومية.



واختتم حديثه للجمعية العمومية، وطالبهم بالرد على جبهة المعارضة، من خلال الحضور بأكبر عدد ممكن للتأكيد على رغبتهم في استكمال النهضة داخل النادي وعدم العودة إلى الماضي.