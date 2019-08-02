«هدى والمهندس».. قصة بدأت بزواج وانتهت بضربة قاضية
الزوج طلقها وتدخل البعض وأعادها مرة أخرى لعصمته وعاشت مع زوجته الثانية، وبسبب طلبها بزيادة المصروف اعتدى عليها بالضرب وركلا بالقدم حتى سقطت مغشيا عليها وتوفيت وتم ضبطه
تحرير:محمد أبو زيد
٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ ص
ضرب_ أرشيفية
خلافات ومشاكل ولكن لم تكن تتخيل "هدى" أن نهايتها ستكون مأسوية بهذا الشكل، وتموت على يد زوجها بعد شهور من عودتها إلى عصمته بعد أن اتخذ قراره وطلقها قبل سنوات، وتزوج من أخرى كان يغدق عليها المال والحب، عادت هدى لمنزلها وتسللت الغيرة إلى قلبها ودبت المشاكل بينها وبين "ضرتها"، طلبت من زوجها المهندس زيادة مصروف البيت إلا أنه رفض، لم تيأس وكررت طلبها مرة أخرى مما دفعه إلى ضربها، فكانت الطامة الكبرى حينما وجه لها ركلة بالقدم كانت كفيلة بأن تلفظ أنفاسها الأخيرة، تاركة خلفها أطفالها وزوج تم حبسه بتهمة قتلها.
قبل 17 عاما تقدم "هاني" لخطبة "هدى"، وافقت على الزواج منه كونه مهندس زراعي وميسور الحال، سرعان ما تم الزفاف وانتقلت معه للعيش في شقته بمنطقة أوسيم، سارت حياتهما عادية لا يعكر صفوها شيء، ورزقهما الله بطفلين كانا مصدر سعادة لهما، ولأن دوام الحال من المحال تبدلت الأوضاع، وعرفت المشاكل والخلافات طريقهما،
قبل 17 عاما تقدم "هاني" لخطبة "هدى"، وافقت على الزواج منه كونه مهندس زراعي وميسور الحال، سرعان ما تم الزفاف وانتقلت معه للعيش في شقته بمنطقة أوسيم، سارت حياتهما عادية لا يعكر صفوها شيء، ورزقهما الله بطفلين كانا مصدر سعادة لهما، ولأن دوام الحال من المحال تبدلت الأوضاع، وعرفت المشاكل والخلافات طريقهما، وعصفت الخلافات بأواصر الأسرة، في المقابل عجز المهندس في أن يتفادى خلافاته مع زوجته من أجل أطفالهما، وفي لحظة غضب قرر تطليقها لتعود لبيت أسرتها تجر أذيال الخيبة.
فكر المهندس من الزواج بأخرى، لم يدم تفكيره طويلا وتزوج من غيرها، 6 سنوات قضتها "هدى" بعيدا عنه، عاشت هي لطفليها وتربيتهما، مرت عليها أياما كالدهر ثقيلة مثل حمل الجبال، في المقابل كان هو يعيش مع زوجته الثانية، ولكن منذ عدة شهور تدخل بعض العقلاء ساعين للصلح بين هدى وزوجها في محاولة لإقناعه بعودتها إلى عصمته من أجل أطفالهما، لم يمانع ووافق وعادت إلى عصمته، ولكن لم تكن تعرف ما يخبئه لها القدر.
عادت "هدى" لمنزلها ولكن لم يكن كما عهدته من قبل، حيث أصبح يشاركها فيه "ضرتها" كما تشاركها في زوجها، ارتضت "هدى" بالأمر الواقع وعاشت برفقة طفليها وزوجته الثانية، لم يكن الحال بالأفضل، حيث بدأت المشاكل تطفو على السطح في حياة المهندس، بعدما خيبت الزوجة الثانية آمال هدى التي كانت تظن أنها ربما تتلائم معها وتعيش في سلام، ولكن تصرفات الزوج ومعاملته وتفضيله لزوجته الجديدة، حيث يغدق عليها الأموال والحب، كانت كفيلة أن تجعل الغيرة تدب في قلب "أم العيال"، ومقارنتها دائما لها بضرتها طوال الوقت دفتعه لتقليل المصروف عنها، الأمر الذي لم تتقبله الزوجة الأولى ولم تدعه يمر مرور الكرام.
طلبت هدى من زوجها المهندس زيادة مصروف البيت لها ولطفليها إلا أن طلبها قوبل بالرفض، كان الطلب بمثابة المسمار الأخير في نعش العلاقة التي تأزمت، وقبل يومين عاد الزوج من عمله ليتفاجأ بعد دخوله البيت بنشوب مشادة بين الزوجتين، كانت الأمور على صفيح ساخن، وفي ظل الشد والجذب كررت "هدى" طلبها من زوجها زيادة المصروف، كان تكرار الطلب بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، استشاط الزوج غضبا، وفي "ساعة شيطان" كما يقول المثال الشعبي، وجه لها ركلة بالقدم فوقعت على الأرض مغشيا عليها.
حاول الزوج إفاقتها دون جدوى، ما دفعه إلى نقلها إلى مستشفى أوسيم المركزي في محاولة لإنقاذها، إلا أن النهاية كانت مأسوية لـ"هدى"، وكتب على يدي الزوج المشهد الأخير في حياتها، ولفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها بكسر بالفقرات العنقية، ليتلقى العميد مجدي عزيز مأمور قسم شرطة أوسيم، بلاغا من مستشفى أوسيم المركزي بوفاة ربة منزل جثة هامدة بها كسور ووجود شبهة جنائية.
حضرت قوة من القسم تحت إشراف العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، وكشفت جهود البحث بقيادة المقدم مجدي موسى رئيس مباحث أوسيم، عن أن مشادة كلامية وقعت بين المجني عليها وزوجها "هاني. ف" 45 عاما، مهندس زراعي، تطورت إلى مشاجرة، اعتدى خلالها الأخير عليها بالضرب حتى سقطت مغشيا عليها، وتمكنت قوة من القسم من ضبط المتهم وقررت النيابة حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.