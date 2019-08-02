جريمة

«هدى والمهندس».. قصة بدأت بزواج وانتهت بضربة قاضية

الزوج طلقها وتدخل البعض وأعادها مرة أخرى لعصمته وعاشت مع زوجته الثانية، وبسبب طلبها بزيادة المصروف اعتدى عليها بالضرب وركلا بالقدم حتى سقطت مغشيا عليها وتوفيت وتم ضبطه
تحرير:محمد أبو زيد ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ ص
ضرب_ أرشيفية
ضرب_ أرشيفية
خلافات ومشاكل ولكن لم تكن تتخيل "هدى" أن نهايتها ستكون مأسوية بهذا الشكل، وتموت على يد زوجها بعد شهور من عودتها إلى عصمته بعد أن اتخذ قراره وطلقها قبل سنوات، وتزوج من أخرى كان يغدق عليها المال والحب، عادت هدى لمنزلها وتسللت الغيرة إلى قلبها ودبت المشاكل بينها وبين "ضرتها"، طلبت من زوجها المهندس زيادة مصروف البيت إلا أنه رفض، لم تيأس وكررت طلبها مرة أخرى مما دفعه إلى ضربها، فكانت الطامة الكبرى حينما وجه لها ركلة بالقدم كانت كفيلة بأن تلفظ أنفاسها الأخيرة، تاركة خلفها أطفالها وزوج تم حبسه بتهمة قتلها.
قبل 17 عاما تقدم "هاني" لخطبة "هدى"، وافقت على الزواج منه كونه مهندس زراعي وميسور الحال، سرعان ما تم الزفاف وانتقلت معه للعيش في شقته بمنطقة أوسيم، سارت حياتهما عادية لا يعكر صفوها شيء، ورزقهما الله بطفلين كانا مصدر سعادة لهما، ولأن دوام الحال من المحال تبدلت الأوضاع، وعرفت المشاكل والخلافات طريقهما،
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بانجو

الوالدة باشا.. أم تستعين بفلذة كبدها لترويج البانجو

الحاجة إلى المال والبحث عن الثراء السريع دون تكبد مشقة العمل الجاد المتواصل سيطرا على تفكير سيدة أربعينية، فوضعت ربة المنزل نصب عينيها أدوار ممثلات تقمصن شخصية "تاجرات مخدرات"، واتخذت القرار الأكثر جرأة في حياتها في سبيل جني مبالغ مالية طائلة، طرقت عالم الإجرام عبر بوابة المواد المخدرة وتحديدا ترويج نبات البانجو المخدر على متعاطيه، وقررت الاستعانة بفلذة كبدها الذي أتم عقده الثاني من العمر ليكون ذراعها اليمنى ظنا أن خطتها لن تنكشف خباياها، إلا أن رجال الشرطة كانوا لهما بالمرصاد.
سرقة

ضبط لص حاول سرقة مسجد بالبحيرة.. وتسليمه للشرطة

تمكن أهالي مدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، من الإمساك بلص داخل مسجد عبد الحكم بوسط المدينة، في أثناء سرقة أجهزة الصوت، وضُبط متلبسا بمعدات صوت المسجد وسرقات أخرى، وقاموا بإبلاغ مركز الشرطة وتم تسليمه للرائد ماجد الحبشى رئيس مباحث المركز، حيث تلقى اللواء مجدى القمري مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارا من الرائد ماجد الحبشي رئيس مباحث مركز شرطة أبو المطامير، بورود بلاغ من أهالى مدينة أبو المطامير بالإمساك بلص في مسجد الشيخ عبد الحكم، في أثناء قيامه بسرقة معدات الصوت.
اصابة 8 أشخاص -في تصادم-سيارتين بالبحيرة (3)

إصابة 4 من أسرة واحدة فى حادث تصادم ببنى سويف

أصيب رجل وزوجته واثنان من أولادهما، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ربع نقل بعد نفق سنور اتجاه بحري بكيلو واحد بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج. وتلقت مديرية أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى مع أخرى ربع نقل بعد نفق سنور اتجاه بحري بكيلو واحد بدائرة محافظة بنى سويف وعلى الفور ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.
تعذيب-طفلة-حزن-ندم

الأمومة والطفولة تتصدى لزواج طفلة بكفر الشيخ

تقدم صبري عبدالمنعم، منسق عام الأمومة والطفولة بمحافظة كفر الشيخ، ببلاغ لخط لجنة الطفل، الخميس، حمل رقم 158537-18، مطالبًا بالتدخل السريع والفوري لإيقاف جريمة إتمام زفاف الطفلة تدعى "ش.م.أ"، من مواليد عام 2004، لم يتجاوز عمرها 15 سنة، ومقرر إتمام زفافها يوم 10 من الشهر المقبل وهي ما زالت طالبة بالصف الثالث الإعدادي، وتقرر زفافها على عريسها "م.ب.ع" بمدينة سيدي غازي، مشيرًا إلة أنه من المقرر أنه سيتقدم ببلاغ لنيابة الأحداث بكفر الشيخ لعدم إتمام تلك الزيجة لحين بلوغ العروس السن القانونية المقررة.
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امرأة-تحمل-سكين

عشيق وجثة.. رحلة «سميحة» من خيانة زوجها لقتل حماتها

سافر زوجها "ابن نجع حمادي" للقاهرة بحثا عن لقمة العيش تاركا والديه المسنين بصحبة زوجته "سميحة"، وقبل سفره أوصاها برعاية والديه "خلي بالك منهم"، بينما لم تصن الزوجة الأمانة، ودنست عرضه وقتلت والدته المسنة بعدما انساقت خلف شهواتها وضربت بكل القيم عرض الحائط. بدأت جريمة "سميحة" بخيانة وانتهت بجريمة قتل بعدما باعت جسدها لعشيقها الشاب، وسقطت في الوحل وصارت سيرتها تلوكها الألسنة بعدما صارت حديث قريتها الصغيرة التي ما زالت تحتفظ بتقاليدها وطيبة أهلها ولكن "سميحة" استبدلت ثوب الشرف وتملكتها الخيانة.
شيرين-سيف-النصر (1)

حبس صديقة شيرين سيف النصر بتهمة سرقة مجوهراتها

أمرت نيابة قسم الجيزة، بحبس صديقة الفنانة شيرين سيف النصر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة مجوهرات من شقتها، واستمعت النيابة لأقوال "شيرين"، بعد سرقة مجوهرات ومشغولات ذهبية من داخل شقتها بدائرة قسم الجيزة. وكشفت في التحقيقات بأن المجوهرات المسروقة كانت بغرفة نومها، وعدم وجود كسر أو آثار عنف بمنافذ الشقة، ودلت في أقوالها، على هوية المترددين على شقتها.. فيما توصل فريق البحث إلى أن المتهمة تربطها علاقة صداقة بالفنانة، وترددها على منزلها بزعم زيارتها، إذ تسللت إلى غرفة نومها واستولت على مشغولات ذهبية تقدر قيمتها بـ400 ألف جنيه.
طفل-مقتول-جثة-قتل

ضرب وتعذيب وجثة.. الطفلة ملك ضحية عشيق الأم بالعجوزة

لم يتحمل جسد الطفلة ملك شعبان، التي لم تتجاوز 4 أعوام، تعذيب زوج والدتها لها بسبب بكائها، تارة يضربها بخرطوم مياه وتارة آخرى ركلآ بالأقدام التي تركت أثار وعلامات على جسدها النحيل، وبعدما لفظت أنفاسها الأخيرة من شدة الضرب، وتوجه بصحبة والدتها لمستشفى قصر العيني وادعيا سقوط الطفلة من علو، إلا أن مفتش الصحة كشف جريمة زوج الأم بعدما أثبت وجود إصابات وآثار تعذيب فى جسد الضحية مع شبهة جنائية في الوفاة ليتلقى مأمور قسم شرطة العجوزة إشارة من المستشفى، بوصول طفلة جثة هامدة ووجود شبهة جنائية في الوفاة.
فتاة-العياط

والد «فتاة العياط»: بنتي نجت من الاغتصاب.. وكفاية صدمتنا

"بنتي لو معملتش كده كانت هتغتصب وتتقتل وتترمي في الجبل وبتمنى إن بنتي تطلع براءة وفي الأول والآخر كانت بتدافع عن نفسها كفاية علينا الصدمة وربنا يعلم بالحال" بهذه الكلمات بدأ أحمد عبدالله رزق والد أميرة والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط" حديثه لـ"التحرير". وأضاف "أميرة كانت جاية المفروض زيارة لجدتها في الجيزة بس أنا مكنش عندي علم بالزيارة دي فوجئت يوم الجمعة إن حد بيتصل عليا بيقولي إلحق بنتك غرقانة دم في جبل طهما في طريق العياط روحت لقيتها عند "عم حجاج" أمام جامع على أول الطريق".
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