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قرار جمهوري بتعيين «المتيني» رئيسًا لجامعة عين شمس

٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٦ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إصدار قرار جمهوري بتعيين محمود المتيني رئيسا لجامعة عين شمس خلفًا للدكتور عبدالوهاب عزت. وقال وزارة التعليم العالي، في بيان، إن "المتيني شغل وظيفة عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، وهو أستاذ الجراحة العامة بالكلية، ومثل مصر في العديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، وأسهم فى تطوير مستشفيات جامعة عين شمس". البيان أضاف أن "المتيني يعد من أبرز رواد زراعة الكبد في مصر، إذ استطاع من خلال فريق طبي يرأسه أن يقوم بعمل ألف عملية زرع كبد في مصر خلال الـ15 عاما الماضية".

ولفت البيان إلى أن "الدكتور المتيني، رئيس وحدة زراعة الأعضاء بجامعة عين شمس، وعضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة".


يوسف-الشاهد (2)

الشاهد: فخور لما عاشته تونس من انتقال سلس للسلطة

قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، إن بلاده لديها جيشًا جمهوريًا، مشدّدًا فى الوقت ذاته على أنه لا مجال لحدوث انقلاب في البلاد، مؤكدًا أن تمرير السلطة في تونس كان بطريقة سلسلة وبطريقة ديمقراطية وفي كنف الاحترام الكامل للدستور. وأضاف الشاهد، خلال حوار على القناة الوطنية مساء أمس الخميس، أنه اتخذ قرارًا بشأن مسألة الترشح للانتخابات الرئاسية، سيعلنه خلال الأيام المقبلة"، لافتًا إلى أنه "تألم على غرار كل التونسيين لوفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي".
استطلاع-رؤية-الهلال (3)

في المغرب وعمان.. الإثنين أول أيام عيد الأضحى

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب أن غد السبت هو غُرة شهر ذي الحجة لعام 1440، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الإثنين 12 أغسطس الجاري، حسبما ذكرت وكالة أنباء المغرب. وفي ما يلي نص بيان الوزارة: " تنهى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1440 هـ، بعد مغرب يوم الخميس 29 ذي القعدة 1440 هـ موافق 1 أغسطس 2019 م، واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته".
أول-حالة-زواج-بالمأذون-الإلكتروني (1)

«محمد ومنة».. أول زواج بالمأذون الإلكتروني في بورسعيد (صور)

شهدت إحدى القرى السياحية في محافظة بورسعيد، مساء الخميس، أول حالة "زواج إلكتروني" من خلال تطبيق الأحوال الشخصية الجديد "المأذون الإلكتروني"، الذي أطلقته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الاتصالات ومكتب النائب العام ونيابات الأسرة في بورسعيد. وأدخل الشيخ محمد أنور، مأذون بمدينة بورفؤاد، بيانات العروسين: محمد مهدي أحمد الغرباوي، ومنة الله محمد منصور خليفة، على تطبيق الأحوال الشخصية من اللاب توب بدلا من قسيمة الزواج المكتوبة يدويا، على أن يستلمها العروسان موثقة صباح السبت المقبل بسبب عطلة الجمعة، وذلك في ظل فرحة عارمة من الحضور وإطلاق السيدات "الزغاريد".
سياحة (8)

18 ألف مرشد ضد السياحة.. هل ينتهي الخلاف في المحاكم؟

الرواج الذي يشهده قطاع السياحة في الفترة الحالية، حسب ما يتداول من تصريحات على لسان وزيرة السياحة، الدكتورة رانيا المشاط، وما تُعلن عنه التقارير الصادرة من وكالات عالمية، يشير إلى سير السياحة في طريق العودة لأرقام ما قبل 2011. وشهد قطاع السياحة توافد أكبر عدد من السياح عام 2010، بزيارة 14.7 مليون سائح محققين لمصر 12.5 مليار دولار، إلا أن الأرقام انخفضت بعد ثورة 25 يناير، وبدأ القطاع في العودة تدريجيا، وسجل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، استقبال مصر 8.3 مليون سائح خلال عام 2017 مقارنة بـ5.4 مليون سائح خلال عام 2016.
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مشروع تخرج عين شمس

«7 راكب» تفوز بالمركز الأول في مشروعات صحافة عين شمس

أعلنت كلية آداب عين شمس، برئاسة الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس الجامعة، نتيجة أعمال مهرجان مشروعات التخرج لطلاب الفرقة الرابعة بقسم الاتصال والإعلام برئاسة الدكتورة هبة شاهين، وحصلت مجلة «7 راكب» على المركز الأول في مشروعات شعبة الصحافة لعام 2019 وبإجماع أعضاء لجنة التحكيم. المجلة تحتوى على مجموعة من الفنون الصحفية المتنوعة بين حوارات أجراها الطلاب مع شخصيات ذات صلة بالأحداث وتحقيقات ناقشت قضايا مصرية مهمة، بخلاف مجموعة من التقارير والفيتشرات، جُمعت فى غلاف مبتكر قدم موضوعات المجلة.
ميناء-العريش (2)

قرار جمهوري باعتبار ميناء العريش من أعمال المنفعة العامة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2019، باعتبار ميناء العريش في محافظة شمال سيناء وجميع منشآته ومرافقه، وكذلك أي أراضي أو منشآت أخرى يحتاجها من أعمال المنفعة العامة، فيما عدا المواقع العسكرية التي تستغل في شئون الدفاع عن الدولة. ونص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية على أن تتولى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمويل وتنفيذ تطوير وإدارة وتشغيل ميناء العريش، وأن تتولى وزارة الدفاع مهام إجراءات تأمين منطقة ميناء العريش.
المستشار-سعيد-مرعى

قرار جمهوري بتعيين سعيد مرعي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 332 لسنة 2019، بتعيين المستشار سعيد مرعى محمد جاد عمرو رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، اعتبارا من 14 يوليو 2019، مشيرة إلى أنه جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 2019، ونص على: "يُعين المستشار سعيد مرعى محمد جاد عمرو رئيسا للمحكمة الدستورية العليا اعتبارا من 14 يوليو 2019".
الدكتور-منصور-عبد الوهاب

تشييع جثمان «أشهر مترجم عبري» من مسجد السيدة نفيسة

ودّعت كلية الألسن بجامعة عين شمس، اليوم الأربعاء، الدكتور منصور عبد الوهاب رئيس مجلس قسم اللغات السامية بالكلية، وشارك المئات من طلاب وزملاء الفقيد في تشييع الجثمان من مسجد السيدة نفيسة. ونعت الدكتورة منى فؤاد عميد الكلية، وبالنيابة عن الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وكافة العاملين بالكلية، ببالغ الحزن والأسى وفاة الدكتور منصور عبد الوهاب رئيس مجلس قسم اللغات السامية بالكلية، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
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