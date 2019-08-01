مدير أمن القاهرة يعتمد حركة تنقلات وترقيات الضباط
تحرير:تهامي البنداري ومحمد أبوزيد
٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٨ م
اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة
اعتمد اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة حركة التنقلات والترقيات الجديدة للضباط داخل المديرية، إذ شملت على تعيين اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة واللواء محمد يوسف مدير إدارة البحث الجنائي، واللواء سليمان شتا مديرا لقطاع شرق القاهرة واللواء حازم الديربي مدير مباحث قطاع الشرق وتعيين العقيد وائل غانم مفتش مباحث قطاع شرق القاهرة، كما تضمنت الحركة تعيين العقيد محمد دويدار مفتشا لمباحث السلام، ونقل المقدم كريم البحيرى رئيس مباحث قسم شرطة الشرابية إلى رئيس مباحث قسم المطرية.
والمقدم عمرو الحسيني رئيس مباحث السلام ثان والرائد أحمد التحيوي رئيس مباحث السلام أول.
كما اشتملت الحركة نقل المقدم هانى أبو علم من رئيس مباحث حلوان إلى رئيس مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، والرائد احمد البندارى رئيسا لمباحث قسم حلوان.
كما شملت الحركة التنقلات الخاصة برؤساء مباحث العاصمة، نقل الرائد
والمقدم عمرو الحسيني رئيس مباحث السلام ثان والرائد أحمد التحيوي رئيس مباحث السلام أول.
كما اشتملت الحركة نقل المقدم هانى أبو علم من رئيس مباحث حلوان إلى رئيس مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، والرائد احمد البندارى رئيسا لمباحث قسم حلوان.
كما شملت الحركة التنقلات الخاصة برؤساء مباحث العاصمة، نقل الرائد أحمد الشيخ رئيسا مباحث الظاهر إلى قسم شرطة الدرب الأحمر خلفا للرائد أحمد الجمال الذى تم نقله الى قسم شرطة الظاهر.
ونُقل الرائد محمد ملش من التجمع الخامس إلى قسم شرطة روض الفرج، والرائد أحمد الكيلانى من باب الشعرية إلى قسم شرطة الشرابية خلفا للرائد كريم البحيرى الذى تم نقله رئيسا لمباحث المطرية، وتعيين الرائد محمد البكرى رئيسا لمباحث التبين وتعيين المقدم وسام عطية رئيسا لمباحث دار السلام، الرائد أحمد عاطف من القطامية إلى الشروق والمقدم مصطفى عبدالعال رئيسا لمباحث 15 مايو، والمقدم محمد أبو العطا من قسم شرطة الزيتون رئيسا لمباحث المرج خلفا للمقدم أحمد طارق الذى تم نقلة لقسم شرطة الأميرية.
كما نُقل المقدم على فيصل من مباحث قسم شرطة البساتين لمنشأة ناصر والمقدم محمد البكرى للتبين والمقدم وسام عطية لدار السلام خلفا للمقدم شادى الشاهد الذى تم نقله لقطاع المخدرات.