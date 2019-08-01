مدير أمن القاهرة يعتمد حركة تنقلات وترقيات الضباط

تحرير:تهامي البنداري ومحمد أبوزيد ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٨ م

اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة

اعتمد اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة حركة التنقلات والترقيات الجديدة للضباط داخل المديرية، إذ شملت على تعيين اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة واللواء محمد يوسف مدير إدارة البحث الجنائي، واللواء سليمان شتا مديرا لقطاع شرق القاهرة واللواء حازم الديربي مدير مباحث قطاع الشرق وتعيين العقيد وائل غانم مفتش مباحث قطاع شرق القاهرة، كما تضمنت الحركة تعيين العقيد محمد دويدار مفتشا لمباحث السلام، ونقل المقدم كريم البحيرى رئيس مباحث قسم شرطة الشرابية إلى رئيس مباحث قسم المطرية.

والمقدم عمرو الحسيني رئيس مباحث السلام ثان والرائد أحمد التحيوي رئيس مباحث السلام أول. كما اشتملت الحركة نقل المقدم هانى أبو علم من رئيس مباحث حلوان إلى رئيس مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، والرائد احمد البندارى رئيسا لمباحث قسم حلوان. كما شملت الحركة التنقلات الخاصة برؤساء مباحث العاصمة، نقل الرائد