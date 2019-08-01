تركي آل الشيخ على بعد خطوة من «ألميريا»

تحرير:محمد جمال ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٧ م

تركي آل شيخ

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن نية تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق ورئيس هيئة الترفيه السعودية، شراء نادي ألميريا الإسباني، خلال الفترة الحالية. وذكرت صحيفة “La Voz de Almera” الإسبانية فى تقرير لها، أن تركي آل الشيخ انتهى من إجراءات شراء نادي ألميريا الإسباني، مقابل 20 مليون يورو، وأنه سيتم توقيع العقود رسميًّا غدًا الجمعة، على أن يتسلم النادي يوم الإثنين المقبل. وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الاتفاق بين “آل الشيخ”، ومسؤولي النادي تمت بشكل رسمي، ويتبقى فقط الإعلان، وسيتم بعدها إصدار بيان من النادي ومالكه الجديد لتوضيح كل تفاصيل الصفقة.

وفى السنوات الأخيرة، ظهرت شائعات حول احتمال بيع ألميريا وذلك بعد فشل الفونسو جارسيت فى إدارة النادى، ومن المقرر أن تتم عملية البيع بمبلغ 20 مليون يورو شاملة الديون، ويلعب نادى ألميريا فى دورى الدرجة الثانية الإسبانى، حيث فشل فى الصعود الموسم الماضى الذى أنهى فيه البطولة فى المركز الـ10 برصيد 60 نقطة،

وفى السنوات الأخيرة، ظهرت شائعات حول احتمال بيع ألميريا وذلك بعد فشل الفونسو جارسيت فى إدارة النادى، ومن المقرر أن تتم عملية البيع بمبلغ 20 مليون يورو شاملة الديون، ويلعب نادى ألميريا فى دورى الدرجة الثانية الإسبانى، حيث فشل فى الصعود الموسم الماضى الذى أنهى فيه البطولة فى المركز الـ10 برصيد 60 نقطة، وكشفت التقارير أيضا أن آل الشيخ ينوي استقدام طاقم تدريب برتغالى ليتولى إدراة الفريق فنيًّا.



وكان “آل الشيخ” قد خاض تجربة في مصر الموسم الماضي بعد شرائه نادي الأسيوطي وتحويله لـ”بيراميدز”، واستطاع خلالها أن ينافس قطبى الكرة المصرية (الأهلي والزمالك) على لقب الدوري المصري.