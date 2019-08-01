رياضة

تركي آل الشيخ على بعد خطوة من «ألميريا»

تحرير:محمد جمال ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٧ م
تركي آل شيخ
تركي آل شيخ
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن نية تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق ورئيس هيئة الترفيه السعودية، شراء نادي ألميريا الإسباني، خلال الفترة الحالية. وذكرت صحيفة “La Voz de Almera” الإسبانية فى تقرير لها، أن تركي آل الشيخ انتهى من إجراءات شراء نادي ألميريا الإسباني، مقابل 20 مليون يورو، وأنه سيتم توقيع العقود رسميًّا غدًا الجمعة، على أن يتسلم النادي يوم الإثنين المقبل. وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الاتفاق بين “آل الشيخ”، ومسؤولي النادي تمت بشكل رسمي، ويتبقى فقط الإعلان، وسيتم بعدها إصدار بيان من النادي ومالكه الجديد لتوضيح كل تفاصيل الصفقة.
وفى السنوات الأخيرة، ظهرت شائعات حول احتمال بيع ألميريا وذلك بعد فشل الفونسو جارسيت فى إدارة النادى، ومن المقرر أن تتم عملية البيع بمبلغ 20 مليون يورو شاملة الديون، ويلعب نادى ألميريا فى دورى الدرجة الثانية الإسبانى، حيث فشل فى الصعود الموسم الماضى الذى أنهى فيه البطولة فى المركز الـ10 برصيد 60 نقطة،
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مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (8)

رئيس الزمالك يطالب أعضاء النادي بالرد على المعارضة

هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إداراة نادي الزمالك اليوم الخميس، من وصفهم بجبهة المعارضة داخل النادي، مشيرا إلى أنهم يحاولون الحشد من أجل إسقاط مجلس الإدارة الحالي وذلك خلال الجمعية العمومية المقبلة، والتى من المنتظر أن تعقد، أيام 5 و6 و7 من شهر سبتمبر المقبل. وطالب مرتضى منصور أعضاء الجمعية العمومية من خلال الإذاعة الداخلية للنادي، عدم الرد على الرسائل التي وصلت لهم، من معارضيه لتحريضهم على سحب الثقة من المجلس، بحسب وصفه؛ حيث قام أحمد سليمان المرشح السابق لرئاسة النادي بإرسال رسائل لأعضاء النادي يطالبهم بسحب الثقة من مجلس الإدارة.
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أحمد سليمان يوجه رسالة إلى أعضاء الزمالك

قام أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق والمرشح السابق لرئاسة القلعة البيضاء في الانتخابات الأخيرة، بإرسال رسائل "SMS" على الهواتف الشخصية لأعضاء النادي يطالبهم خلالها بسحب الثقة من مجلس الإدارة الحالي، كما حملت الرسائل اتهامات للمجلس بإهدار المال العام وإهدار قيمة النادي، وشهدت السنوات الماضية خلافات حادة بين أحمد سليمان ومرتضى منصور رئيس النادي الحالي وذلك منذ استقالة سليمان من عضوية مجلس إدارة الزمالك عام 2015 بسبب قيام مجلس الإدارة بإعادة محمود عبدالرازق "شيكابالا" إلى صفوف الفريق مرة أخرى.
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رسميا| بايرن ينفى ضم ساني لصفوف الفريق البافارى

كشف نادي بايرن ميونخ الألماني، عن حقيقة التقارير الصحفيَّة التي أعلنت الأسبوع الماضى موافقة ليروي ساني، خط وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على الانضمام لصفوف الماكينات الألمانية، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحاليَّة. ونشر النادي البافاري تغريدة عبر حسابه الرسميِّ على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الخميس، قائلا: "ينفي نادي بايرن ميونخ ما تم تداوله في بعض التقارير الإخبارية التي صدرت اليوم بأن ليروي سانيه قرر الانضمام إلى بايرن ميونخ".
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عفيفي يعلن استقالته ويوجه رسالة لتركي والشمسي

أعلن الإعلامي أحمد عفيفي اليوم الأربعاء، استقالته من منصبه كمتحدث إعلامي لنادي بيراميدز، وذلك عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، حيث نشر بيانا أعلن فيه رحيله عن النادى وشكر فيه كل من شاركه تجربة بيراميدز وللرئيس الجديد للنادى سالم الشمسي. لينضم عفيفى لحسام البدرى، رئيس إدارة الكرة بنادى بيراميدز والمدير الفني السابق للأهلى، الذى رحل هو الآخر عن بيراميدز وقرر العودة إلى التدريب والعمل كمدير فنى بعد قضائه عاما فى العمل الإدارى بنادى بيراميدز.
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دياز يقترب من تدريب المنتخب السعودي

كشفت تقارير صحفية رومانية، عن دخول الاتحاد السعودي لكرة القدم في مفاوضات مع الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للهلال السعودي واتحاد جدة من أجل قيادة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة. وأشارت التقارير إلى أن المفاوضات تسير بشكل جيد بين اتحاد الكرة السعودي وإيميليانو دياز نجل المدرب الأرجنتيني ومساعده في جهازه التدريبي، وكان دياز قد أعلن رحيله عن تدريب فريق بيراميدز، في شهر مايو السابق. وأكد إيميليانو، أن والده في مفاوضات متقدمة مع الاتحاد السعودي، من أجل تولي المسؤولية الفنية لـ«الأخضر»، وذلك خلفًا لمواطنه أنطونيو بيتزي.
تركي-آل-الشيخ

تعليق مثير من تركي آل الشيخ على صورته مع أبو ريدة

نشر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية والرئيس السابق للهيئة العامة للرياضة ورئيس الاتحاد العربي السابق صورة تجمعه بهاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم، بالإضافة إلى محمد جمال العاصي المدير التنفيذي السابق لنادي بيراميدز، حيث علق آل الشيخ على الصورة: "شرفني في مكاني المتواضع أخي هاني أبوريدة... أقوى شخصية عربية في الفيفا... أهنيك على التنظيم الرائع للبطولة.
الاتحاد-الافريقي‎

الكاف يخطر الأندية بتحديد ملاعب ومواعيد مبارياتهم

طلب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية، تحديد أماكن ومواعيد المباريات التي ستقام على أرضها في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية، وجاء طلب الاتحاد الإفريقي لمعرفة تواريخ ومواقيت ومكان مباريات الذهاب والعودة للدور التمهيدي دور الـ64، على أن تعلن الأندية المواعيد على أقصى تقدير يومي 25 يوليو لمباراة الذهاب و8 أغسطس لمباراة العودة. وستلعب الأندية المصرية الأربعة المشاركة في دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية مباريات العودة على أرضها للدور التمهيدي بحسب القرعة.
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