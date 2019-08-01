الأمومة والطفولة تتصدى لزواج طفلة بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٤٠ م

طفلة - أرشيفية

تقدم صبري عبدالمنعم، منسق عام الأمومة والطفولة بمحافظة كفر الشيخ، ببلاغ لخط لجنة الطفل، الخميس، حمل رقم 158537-18، مطالبًا بالتدخل السريع والفوري لإيقاف جريمة إتمام زفاف الطفلة تدعى "ش.م.أ"، من مواليد عام 2004، لم يتجاوز عمرها 15 سنة، ومقرر إتمام زفافها يوم 10 من الشهر المقبل وهي ما زالت طالبة بالصف الثالث الإعدادي، وتقرر زفافها على عريسها "م.ب.ع" بمدينة سيدي غازي، مشيرًا إلة أنه من المقرر أنه سيتقدم ببلاغ لنيابة الأحداث بكفر الشيخ لعدم إتمام تلك الزيجة لحين بلوغ العروس السن القانونية المقررة.

وقال منسق عام الأمومة والطفولة بمحافظة كفر الشيخ، إنه رصد تلك الحالة عن طريق إحدى الجمعيات الأهلية بالمحافظة حينما تقدمت لها والدة العروس بطلب لمساعدتها في تزويد ابنتها العروس بالأجهزة المنزلية لإتمام زواجها لضيق ذات اليد وانفصال والدي العروس منذ 4 شهور. أضاف أنه سيتقدم أيضا ببلاغ لنيابة الأحداث بكفر