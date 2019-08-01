جريمة

الأمومة والطفولة تتصدى لزواج طفلة بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٤٠ م
طفلة - أرشيفية
طفلة - أرشيفية
تقدم صبري عبدالمنعم، منسق عام الأمومة والطفولة بمحافظة كفر الشيخ، ببلاغ لخط لجنة الطفل، الخميس، حمل رقم 158537-18، مطالبًا بالتدخل السريع والفوري لإيقاف جريمة إتمام زفاف الطفلة تدعى "ش.م.أ"، من مواليد عام 2004، لم يتجاوز عمرها 15 سنة، ومقرر إتمام زفافها يوم 10 من الشهر المقبل وهي ما زالت طالبة بالصف الثالث الإعدادي، وتقرر زفافها على عريسها "م.ب.ع" بمدينة سيدي غازي، مشيرًا إلة أنه من المقرر أنه سيتقدم ببلاغ لنيابة الأحداث بكفر الشيخ لعدم إتمام تلك الزيجة لحين بلوغ العروس السن القانونية المقررة.
وقال منسق عام الأمومة والطفولة بمحافظة كفر الشيخ، إنه رصد تلك الحالة عن طريق إحدى الجمعيات الأهلية بالمحافظة حينما تقدمت لها والدة العروس بطلب لمساعدتها في تزويد ابنتها العروس بالأجهزة المنزلية لإتمام زواجها لضيق ذات اليد وانفصال والدي العروس منذ 4 شهور. أضاف أنه سيتقدم أيضا ببلاغ لنيابة الأحداث بكفر
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مدير أمن القاهرة يعتمد حركة تنقلات وترقيات الضباط

اعتمد اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة حركة التنقلات والترقيات الجديدة للضباط داخل المديرية، إذ شملت على تعيين اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة واللواء محمد يوسف مدير إدارة البحث الجنائي، واللواء سليمان شتا مديرا لقطاع شرق القاهرة واللواء حازم الديربي مدير مباحث قطاع الشرق وتعيين العقيد وائل غانم مفتش مباحث قطاع شرق القاهرة، كما تضمنت الحركة تعيين العقيد محمد دويدار مفتشا لمباحث السلام، ونقل المقدم كريم البحيرى رئيس مباحث قسم شرطة الشرابية إلى رئيس مباحث قسم المطرية.
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مصرع 6 أشخاص وإصابة 2 أثناء «تطهير بئر» في سوهاج

شهدت قرية شطورة في مركز طهطا بسوهاج واقعة مأساوية، إذ لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران أثناء تطهير بئر مياه خاص بماكينة ري، وتبين استخدامهم "مياه النار" في عملية التطهير؛ ما نتج عنه انبعاث غازات أدت إلى إصابتهم باختناق. تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود بلاغ بوفاة عدد من الأشخاص، وإصابة آخرين في أثناء تطهيرهم بئر مياه بقرية شطورة. انتقل نائب المدير لقطاع الشمال ومأمور مركز شرطة طهطا ومدير إدارة الحماية المدنية وعدد من فرق الإنقاذ البري والنهري ورجال الإسعاف لمحل البلاغ.
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حريق يلتهم 10 منازل وأحواش ماشية في الأقصر (صور)

التهم حريق هائل، اليوم الخميس، 10 منازل وأحواش للماشية في محافظة الأقصر، أسفر عن نفوق العشرات من رؤوس الماشية، بنجع الفتاتيح بمدينة الطود شرق المحافظة، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق، دون خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق. تلقى اللواء أيمن راضى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة النجدة يفيد بنشوب النيران فى عدد من منازل نجع الفتاتيح بمدينة الطود، وعلى الفور وجهه بسرعة السيطرة على الحريق.
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حبس 8 متهمين بسرقة مليون و300 ألف جنيه من محاسب

قررت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، برئاسة أحمد البلتاجى حبس 8 متهمين بارتكاب واقعة سرقة مليون و300 ألف جنيه من محاسب بمحطة وقود بالإكراه بشبرا الخيمة، وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم الهارب. تلقى اللواء طارق العجيزي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بسرقة محاسب بمحطة وقود أنه أثناء قيادته سيارة ملاكي بناحية ميدان بهتيم كان في طريقه لتوريد المبلغ حصيلة إيراد المحطة إلى أحد البنوك، اعترضه شخصان ملثمان يستقلان سيارة ملاكي سوداء اللون بدون لوحات معدنية وأطلقا عدة أعيرة نارية، واستوليا على الأموال.
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حامل في السابع.. إيداع «طفلة أبو كبير» دار رعاية

أصدرت نيابة أبو كبير العامة، برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الخميس، قرارًا بإيداع طفلة، أتمت ربيعها السادس عشر، إحدى دور الرعاية بمنطقة «عين شمس» بالقاهرة؛ بعدما تبين حمل الطفلة في جنين بالشهر السابع في رحمها، بعدما تزوجت من عجوز تجاوز منتصف العقد السادس من العمر، وذلك برضا وعلم والدها، حيث جرى عرض الطفلة على الطب الشرعي فور تقدم الزوج بوثيقة زواجه عرفيًا من الطفلة التي تصغره بنحو أربعة عقود من الزمان وتبرئة شقيقها من تهمة اغتصابها.
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بعلم ورضا الأب.. مفاجأة في تحقيقات حمل طفلة بالشرقية

أصدرت نيابة أبو كبير العامة، برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بإخلاء سبيل شاب؛ بعد براءته من اتهامه بمعاشرة شقيقته الطفلة بنت الـ 16 ربيعًا، والتسبب في حملها جنينًا؛ بعدما تبين أن وراء الواقعة رجلا تجاوز منتصف العقد السادس من العمر، تزوج الفتاة برضا وعلم والدها، حيث تقدم الزوج بما يفيد ذلك، وأمرت النيابة بحبسه هو ووالد الطفلة، ووجهت له تهمة هتك عرض طفلة بالرضا، واشتراك والدها في تسهيل زواج طفلته قبل بلوغها السن القانونية للزواج، وعرض الصغيرة على لجنة من الطب الشرعي.
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ضرب وتعذيب وجثة.. الطفلة ملك ضحية عشيق الأم بالعجوزة

لم يتحمل جسد الطفلة ملك شعبان، التي لم تتجاوز 4 أعوام، تعذيب زوج والدتها لها بسبب بكائها، تارة يضربها بخرطوم مياه وتارة آخرى ركلآ بالأقدام التي تركت أثار وعلامات على جسدها النحيل، وبعدما لفظت أنفاسها الأخيرة من شدة الضرب، وتوجه بصحبة والدتها لمستشفى قصر العيني وادعيا سقوط الطفلة من علو، إلا أن مفتش الصحة كشف جريمة زوج الأم بعدما أثبت وجود إصابات وآثار تعذيب فى جسد الضحية مع شبهة جنائية في الوفاة ليتلقى مأمور قسم شرطة العجوزة إشارة من المستشفى، بوصول طفلة جثة هامدة ووجود شبهة جنائية في الوفاة.
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إخلاء سبيل مشروط لوالدي طفلة حاولا تزويجها بالشرقية

أصدرت نيابة الحسينية العامة، برئاسة المستشار محمد جاد، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الجمعة، قرارًا بإخلاء سبيل أبوين على ذمة التحقيقات، مع أخذ تعهد عليهما بعدم زواج طفلتهما، البالغة خمسة عشر عامًا، إلا بعد بلوغها السن القانونية للزواج؛ وذلك على خلفية ورود بلاغ رسمي بإخراجهما الطفلة من نهاية المرحلة الإعدادية بالدراسة لأجل تزويجها بدلًا من استكمال تعليمها أو طفولتها، إذ كان مُقررًا أن يتم عقد القران والزفاف بعد غدٍ الأحد.
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