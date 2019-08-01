الأمومة والطفولة تتصدى لزواج طفلة بكفر الشيخ
تحرير:محمود أبو خضرة
٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٤٠ م
طفلة - أرشيفية
تقدم صبري عبدالمنعم، منسق عام الأمومة والطفولة بمحافظة كفر الشيخ، ببلاغ لخط لجنة الطفل، الخميس، حمل رقم 158537-18، مطالبًا بالتدخل السريع والفوري لإيقاف جريمة إتمام زفاف الطفلة تدعى "ش.م.أ"، من مواليد عام 2004، لم يتجاوز عمرها 15 سنة، ومقرر إتمام زفافها يوم 10 من الشهر المقبل وهي ما زالت طالبة بالصف الثالث الإعدادي، وتقرر زفافها على عريسها "م.ب.ع" بمدينة سيدي غازي، مشيرًا إلة أنه من المقرر أنه سيتقدم ببلاغ لنيابة الأحداث بكفر الشيخ لعدم إتمام تلك الزيجة لحين بلوغ العروس السن القانونية المقررة.
وقال منسق عام الأمومة والطفولة بمحافظة كفر الشيخ، إنه رصد تلك الحالة عن طريق إحدى الجمعيات الأهلية بالمحافظة حينما تقدمت لها والدة العروس بطلب لمساعدتها في تزويد ابنتها العروس بالأجهزة المنزلية لإتمام زواجها لضيق ذات اليد وانفصال والدي العروس منذ 4 شهور.
أضاف أنه سيتقدم أيضا ببلاغ لنيابة الأحداث بكفر
وقال منسق عام الأمومة والطفولة بمحافظة كفر الشيخ، إنه رصد تلك الحالة عن طريق إحدى الجمعيات الأهلية بالمحافظة حينما تقدمت لها والدة العروس بطلب لمساعدتها في تزويد ابنتها العروس بالأجهزة المنزلية لإتمام زواجها لضيق ذات اليد وانفصال والدي العروس منذ 4 شهور.
أضاف أنه سيتقدم أيضا ببلاغ لنيابة الأحداث بكفر الشيخ لعدم إتمام تلك الزيجة لحين بلوغ العروس السن القانونية وهي 18 سنة، وأخذ التعهد اللازم على ولي الأمر بذلك، مؤكدًا أنه كلف لجنة مدينة سيدي غازي برئاسة هاني الصنفاوي، وعضوية عبد الغفار عبد الله، إخصائي اجتماعي ومدير الشؤون الاجتماعية، ورشا عمر، مدير حماية الطفل بسيدي غازي، ومن تراه اللجنة لفحص الحالة فحصًا فنيًا كاملًا وإعداد تقرير فني للعرض على النيابة العامة لإيقاف تلك المهزلة حرصًا على حياة الطفلة.