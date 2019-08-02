الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع مهاجم بيراميدز

تحرير:أحمد محمد ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٢ ص

عمرو مرعي

نفى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي وجود أي مفاوضات مع عمرو مرعي مهاجم نادي بيراميدز خلال الفترة الحالية. وأشار توفيق في تصريحات صحفية إلى أن ما تردد خلال الساعات الماضية من وجود مفاوضات بين الأهلي واللاعب في ظل المنافسة مع ناد آخر لضمه كلام عار تماما من الصحة. وأوضح توفيق أنه يعلم تماما إمكانات وقدرات عمرو مرعي الذي يعد من المهاجمين المميزين في مصر، مشددًا على أنه لم يدخل في دائرة اختيارات الأهلي للتعاقدات الجديدة خلال الفترة الحالية نهائيًا.

وأتم توفيق حديثه أن الجهاز الفني للأهلي يملك مجموعة مميزة من اللاعبين في مركز الهجوم ولم يدخل مرعي ضمن قائمة احتياجات الفريق للموسم الجديد بشكل أو بآخر، وكل ما يتردد عن اقترابه من الانتقال للأهلي غير صحيح. وترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن اقتراب الأهلي من التعاقد مع عمرو مرعي بعد فشل مفاوضات ضمه

وأتم توفيق حديثه أن الجهاز الفني للأهلي يملك مجموعة مميزة من اللاعبين في مركز الهجوم ولم يدخل مرعي ضمن قائمة احتياجات الفريق للموسم الجديد بشكل أو بآخر، وكل ما يتردد عن اقترابه من الانتقال للأهلي غير صحيح.



وترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن اقتراب الأهلي من التعاقد مع عمرو مرعي بعد فشل مفاوضات ضمه لصفوف الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم.



وقام الأهلي بإبرام العديد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث قام بالتعاقد مع المالي أليو ديانج من فريق مولودية الجزائر ومحمود متولي مدافع الإسماعيلي ومحمد مجدي "أفشة" لاعب بيراميدز، كما قام بتجديد إعارة رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي لمدة عام.

